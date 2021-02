Trois classes du cycle 2 sur les sept que comptent l'école fondamentale Albert-Wingert sont touchées par le virus, indique mercredi soir le ministère de l'Education nationale, confirmant les propos du bourgmestre de la commune.

Luxembourg

Nouveau cluster dans une école à Schifflange

Trois classes du cycle 2 sur les sept que comptent l'école fondamentale Albert-Wingert sont touchées par le virus, indique mercredi soir le ministère de l'Education nationale, confirmant les propos du bourgmestre de la commune.

(Jmh) - Deux jours après la découverte de plus de 80 cas dans une maison de retraite de la capitale, un nouveau cluster a été identifié au Luxembourg. «Une trentaine d'élèves» de trois classes du cycle 2, âgés de 6 à 7 ans de l'école Albert-Wingert, ont été testés positifs au covid-19 ces derniers jours, indique mercredi Paul Weimerskirch (CSV), bourgmestre de Schifflange, confirmant une information de nos confrères de L'essentiel. Un chiffre qui pourrait toutefois être plus élevé puisque «d’autres n’ont pas été testés», précise l'élu.

Selon les données fournies mercredi soir par le ministère de l'Education nationale, ce sont au final «trois des sept classes du cycle 2» de l'école fondamentale qui sont actuellement touchés. Interrogés sur l'origine de cette infection, les services de Claude Meisch (DP) indiquent qu'«un membre du personnel de l'école fondamentale, intervenant dans plusieurs classes, essentiellement du cycle 2, a été testé positif le 26 janvier dernier».

Conformément aux différents scénarios appliqués en cas de cas positif dans les établissements scolaires, «plusieurs classes du cycle 2 et une du cycle 4 ont dû être mises soit à l'écart, soit en quarantaine», avance le ministère qui précise que «deux enseignants ont également été testés positifs» fin janvier. Testées le 1er février, les classes mises à l'écart ont révélé «quatre cas positifs», tandis que «huit autres infections» ont été enregistrées parmi les personnes placées en quarantaine.

Résultat: toutes les classes du cycle 2 de l'école Albert-Wingert se trouvent en quarantaine «jusqu'au 9 février». Et «par mesure de précaution», l'ensemble des élèves et des personnels des cycles 1, 3 et 4 seront testés jeudi «par une équipe mobile dans l'enceinte de l'établissement», précise la porte-parole.

Selon les données officielles du ministère de la Santé, pour la semaine du 18 au 24 janvier, 69 infections avaient été recensées parmi les élèves de l'école fondamentale et 14 cas parmi les enseignants. Des chiffres bien loin des pics enregistrés à plus de 300 élèves infectés chaque semaine entre la mi-novembre et la mi-décembre.





