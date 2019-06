Tout y est pensé pour offrir les meilleures conditions d'entraînement et d'analyse à la crème des sportifs de haut niveau luxembourgeois. Le High performance training & recovery center (HPTRC) a ouvert ses portes à la Coque.

Nouveau centre pour l'élite du sport à la Coque

L'idée de départ était d'encourager les athlètes de haut niveau luxembourgeois à s'entraîner de manière plus professionnelle en créant un environnement d'entraînement à la pointe de la technologie sportive. Ce mercredi, le centre national sportif et culturel de la Coque a officiellement inauguré son nouveau Centre d'entraînement de haute performance et de récupération.



Créé sur 2.000 m2 en collaboration avec le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL), les fédérations sportives et des experts du sport de haut niveau, le centre est équipé d'une salle de 175 m2 destinée à la préparation physique où différentes données et vidéos sont enregistrées pour être analysées de près ensuite.



Dans le corridor de sprint, un système de caméras intégrées permet de mesurer et d'analyser vitesse et mouvements (longueur et fréquence des pas), y compris au moment crucial du départ.

Les sportifs qui seront autorisés à accéder à ces équipements, dont l'enveloppe globale s'élève à 4,3 millions d'euros, auront accès à des chambres d'altitude et thermiques pour simuler certaines conditions d'entraînement que n'offre pas la latitude du Luxembourg. Sans oublier une salle de tests pour mesurer les performances physiologiques de chaque athlète.