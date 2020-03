Le nombre de résidents infectés par le coronavirus a doublé au Luxembourg en cette fin de semaine, passant de deux à quatre. Rien de comparable avec la situation en Italie où 15 millions d'habitants viennent d'être placés en quarantaine.

Luxembourg 2 min.

Nouveau cas de covid-19 signalé au Grand-Duché

Le nombre de résidents infectés par le coronavirus a doublé au Luxembourg en cette fin de semaine, passant de deux à quatre. Rien de comparable avec la situation en Italie où 15 millions d'habitants viennent d'être placés en quarantaine.

(pj avec AFP) - La communication du ministère de la Santé a pris une forme de routine en cette fin de première semaine de mars: «COVID-19 au Luxembourg : un nouveau cas» . L'information est ainsi tombée vendredi soir pour annoncer un troisième cas (le premier remontant au 1er mars), et vingt-quatre heures plus tard pour notifier la détection d'une quatrième personne infectée et prise en charge.

Plus que jamais, les particuliers sont invités à consulter les informations de prévention publiées sur le site Santé.lu et, en cas de doute, de rester chez eux et de contacter la hotline spécialement mise en place depuis le 2 mars dernier, 8002 8080.

[Coronavirus]+de 300 appels par jour pour la hotline COVID19 avec une majorité de réponses qui se trouve sur le site @gouv_lu. Prière de lire la FAQ de la @sante_lu avant de téléphoner au 8002-8080 et réserver les appels 112 pour des urgences. https://t.co/PrIkOzBoYN pic.twitter.com/qpErZ4wYro — CGDIS (@CGDISlux) March 6, 2020

A chaque fois, les services de la ministre Paulette Lenert (LSAP) ont pu retracer le parcours des individus. Une fois, le patient revenait d'Alsace et dans l'autre situation d'Italie du Nord, deux zones particulièrement concernées par l'épidémie d'infection respiratoire.

Pour preuve, mesure sans précédent en Europe, plus de 15 millions d'habitants du nord de l'Italie viennent d'être placés en quarantaine dimanche et des restrictions draconiennes s'appliquent à tout le pays pour endiguer la propagation virale qui, désormais affecte plus de 100.000 personnes et a fait officiellement plus de 3.500 victimes dans 94 pays.

Italie bloquée, Lorraine touchée

Les entrées et sorties d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan à Venise sont désormais étroitement limitées. Cette mesure drastique, prise dans le pays d'Europe le plus durement touché par l'épidémie, s'apparente à celle mise en place dans la province chinoise du Hubei d'où l'épidémie est partie en décembre (56 millions d'habitants en quarantaine). Si jusqu'à présent les relations avec l'Italie n'avaient guère souffert des mesures sanitaires mises en place, ce nouvel épisode risque d'impacter l'économie transalpine et ses relations commerciales.

Cinquième pays le plus touché au mode, la France déplore 16 morts et 949 cas. De quoi inciter le président Emmanuel Macron à réunir, dimanche soir, un conseil de défense exceptionnel. Actuellement, la région Grand Est (frontalière du Grand-Duché) a recensé 250 hommes et femmes porteurs du virus Covid-19, et les deux premiers décès ont été enregistrés en cette fin de semaine. Il s'agissait à chaque fois de personnes de plus de 85 ans.

Metz remerciée par sa jumelle chinoise La capitale mosellane a eu la bonne idée de faire don de 5.000 masques de protection à la commune de Nankin, en Chine. Un geste apprécié par les autorités locales face à l'épidémie de coronavirus.

Pour la situation en Lorraine, les autorités reconnaissent actuellement 18 cas d'infection, dont huit en Moselle et deux en Meurthe-et-Moselle.