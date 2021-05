Présent lundi au Luxembourg, le commissaire européen en charge notamment de l'approvisionnement en vaccin des Etats membres rappelle l'ambition de vacciner 70% des adultes d'ici la mi-juillet et annonce que 410 millions de doses seront livrées au cours du second semestre.

«Nous voulons atteindre l'immunité collective à l'été»

La sortie de crise tant attendue serait en vue. A en croire Thierry Breton, les «efforts coordonnés» menés au niveau européen vont porter leurs fruits dans «un horizon proche» avec la fin pressentie de la pandémie. Si le commissaire européen en charge de l'approvisionnement en vaccin pour l'exécutif européen s'est refusé lundi à crier victoire, il n'a toutefois pas caché son optimisme en évoquant «l'objectif d'atteindre l'immunité collective au cours de l'été». Référence au seuil de 70% de personnes vaccinées dans l'UE d'ici la mi-juillet.

Je remercie le Premier Ministre @Xavier_Bettel pour son accueil au Luxembourg 🇱🇺 afin de discuter de la stratégie vaccinale de l’Europe 🇪🇺



Je suis confiant que nous aurons livré assez de doses pour vacciner 70% des adultes d’ici à mi-juillet. La solidarité européenne fonctionne. pic.twitter.com/U6uxpF4OBn — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 3, 2021

Présent lundi au Luxembourg dans le cadre notamment de l'inauguration d'EuroHPC, société en charge de la gestion du réseau de superordinateurs européens implantée au Grand-Duché, le commissaire a justifié son analyse d'une part via «l'accélération à venir de la campagne de vaccination» avec l'arrivée de «410 millions de doses au second semestre» et d'autre part via la concrétisation d'«une solution harmonisée» pour la reprise des voyages «avec le moins de contraintes possible».

Autrement dit, la mise en place d'un certificat vert, document numérique sécurisé qui doit recenser la situation sanitaire de chaque citoyen par rapport au covid-19. Décrit par Xavier Bettel (DP) comme étant «un dispositif qui ne doit pas uniquement être ouvert aux personnes vaccinées, mais aussi prendre en compte les tests PCR négatifs récents ou le taux d'anticorps des personnes capables de lutter contre le virus», le système devrait être déployé d'«ici le mois de juin», indique Thierry Breton.

Pour l'heure, l'infrastructure vouée à être déployée au sein des 27 se trouve en phase test dans huit pays, dont le Luxembourg et la France. Objectif: garantir l'interopérabilité, puisque chaque Etat membre devra utiliser le même protocole et le même type d'application. En l'occurrence, le recours un système de QR code qui devra pouvoir être lu par les différentes autorités nationales, quelle que soit la nationalité du titulaire de ce passeport vert.

Profitant de la présence simultanée de Thierry Breton et de Clément Beaune, secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Xavier Bettel n'a pas manqué l'occasion de glisser quelques messages politiques. Saluant à plusieurs reprises «la bonne entente et la coopération» entre le Luxembourg et la France «notamment dans le domaine hospitalier», le Premier ministre a tenu à rappeler «que les frontières entre nos deux pays n'ont jamais été fermées, contrairement à d'autres».

#PassSanitaire | En déplacement au #Luxembourg, échanges avec @Xavier_Bettel et @ThierryBreton sur la mise en place du pass sanitaire européen, pour retrouver la liberté de voyager en Europe dès cet été

🇫🇷🇪🇺🇱🇺 pic.twitter.com/Bmqia2V02x — Clement Beaune (@CBeaune) May 3, 2021

A noter enfin que le Premier ministre, également ministre de la Digitalisation, n'a pas manqué de rappeler la volonté du Luxembourg de «faire de l'Europe un leader mondial de la digitalisation». Une ambition qui s'incarne par l'existence d'EuroHPC, société qui doit «être à la base de l'infrastructure qui permettra tous les développements futurs de nos économies via la gestion des superordinateurs les plus puissants au monde», rappelle Thierry Breton.

