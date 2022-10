Un rapport de l'OCDE a analysé la manière dont le Luxembourg a géré la pandémie. Si le petit pays peut se targuer d'une maîtrise réussie sur plusieurs points, des axes d'amélioration sont toutefois nécessaires pour affronter les prochaines crises.

Gestion de la pandémie par le Luxembourg

«Nous voulons apprendre de nos erreurs»

Simon MARTIN Un rapport de l'OCDE a analysé la manière dont le Luxembourg a géré la pandémie. Si le petit pays peut se targuer d'une maîtrise réussie sur plusieurs points, des axes d'amélioration sont toutefois nécessaires pour affronter les prochaines crises.

Que ce soit en France ou en Belgique, les cas de contaminations s'envolent à nouveau. Le Luxembourg n'échappe pas au phénomène avec un début de vague automnale. Pourtant, et comme l'a souligné la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), l'idée est aujourd'hui de «prévenir davantage plutôt que d'instaurer de nouvelles mesures».

Cette dernière s'est d'ailleurs présentée ce mercredi à la presse, avec le Premier ministre Xavier Bettel (DP), pour évoquer la crise sanitaire. Une image que l'on n'avait plus vue depuis un bon bout de temps. «Je dois bien avouer que je me sens un peu nerveuse», a souri Paulette Lenert. Toutefois, ce point était surtout l'occasion pour les autorités de présenter le rapport de l'OCDE (l'Organisation de coopération et de développement économiques rassemblant la plupart des pays développés et démocratiques du monde).

Des décisions «pas forcément démocratiques»

Ce dernier a évalué dans sa globalité la manière dont le Luxembourg a fait face à la pandémie, que ce soit en matière d'anticipation des risques, de la gestion de crise, de politiques publiques de santé, de politiques éducatives ou encore des politiques économiques et budgétaires.

Un regard extérieur «nécessaire» selon le Premier ministre. «L'état de crise a voulu que nous prenions des décisions urgentes, pas forcément démocratiques», a-t-il entamé, tout en rappelant que la cour constitutionnelle a récemment jugé les lois covid conformes à la loi. «Au niveau politique, ce n'est pas à la majorité de dire que le travail de gestion a été bon et à l'opposition de dire que c'était mauvais. C'est donc pour cette raison que nous avons fait appel à l'OCDE.»

Xavier Bettel a d'ailleurs reconnu d'emblée que les années 2020 et 2021 furent parmi les plus difficiles de son mandat. «Nous n'avions pas toujours réponse à certaines questions. Ce fut très pénible de restreindre des libertés individuelles. Je me tiens prêt à tirer les leçons de ces deux dernières années. Je suis d'ailleurs demandeur d'un débat au Parlement pour évoquer le rapport et écouter les prises de position de chacun. On doit apprendre de cette crise, au cas où un scénario pareil devait se répéter. Le Luxembourg est prêt à réparer ses erreurs.»

Plusieurs motifs de satisfaction

Mais plutôt que de jeter la pierre, le rapport de l'OCDE, long de 262 pages, dresse de très nombreux motifs de satisfaction pour le Grand-Duché. À commencer par la communication de crise. «Le Luxembourg a rapidement mis en œuvre une réponse efficace et agile pour protéger le revenu des citoyens et enclencher une gestion de crise dès le premier cas avéré sur le territoire. En faisant cela, votre pays s'est montré bien plus rapide que ses voisins européens. Les messages étaient relayés dans un maximum de langues et les communes ont bénéficié d'une boîte à outils qui s'est révélée efficace», a rappelé Matthias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques. «Le rapport note également l'implication active de la Chambre des députés avec 30 lois covid votées.»

Le Luxembourg diffère également parmi les autres pays de l'OCDE en matière d'éducation. «Le Luxembourg fait partie des pays qui sont parvenus à garder leurs écoles ouvertes le plus longtemps pendant la crise», a noté Matthias Cormann. «Grâce à cette continuité pédagogique et à une infrastructure numérique adaptée, il n'y a pas eu d'effet négatif sur les résultats d’apprentissage des élèves, hormis quelques reculs chez les élèves déjà moins performants avant la crise». Question chiffres, pendant la pandémie, les écoles du fondamental ont fermé 48 jours contre 81 dans la moyenne des pays de l'OCDE. Pour les écoles du secondaire, ce chiffre baisse à 34 jours contre 94 dans la moyenne de l'OCDE.



Une économie résiliente et solidaire

Et puis, d'un point de vue économique, l'OCDE souligne que le Luxembourg a vu son PIB augmenter de 6,9% en 2021 après s'être contracté en 2020, ce rebond est le fruit de l'action décisive menée par le Luxembourg afin de protéger le revenu des citoyens et des entreprises. «La stratégie de protection de l'emploi s'est montrée particulièrement efficace. Au plus fort de la crise, deux salariés sur cinq bénéficiaient du dispositif de soutien financier mis en place. Si la situation financière des entreprises a pu être préservée, certaines populations ont été moins protégées, c'est le cas des indépendants et des jeunes travailleurs», note le rapport, précisant que le niveau d'endettement est resté contenu par rapport aux autres pays.

Toutefois, sans grande surprise, c'est du côté de la Santé que des manquements sont signalés. Malgré une campagne de testing qui a permis de réduire, selon le rapport, le nombre de cas de 40% et une surmortalité inférieure de 60% à la moyenne des pays de l'OCDE, la crise sanitaire a mis le système de santé luxembourgeois sur les rotules.

Le rapport ne dit d'ailleurs pas autre chose en évoquant les faiblesses structurelles de la Santé luxembourgeoise avec notamment une trop forte dépendance du personnel transfrontalier. «Le pays doit adapter son système en ayant une perspective à long terme. À l'heure actuelle, le Luxembourg figure parmi les pays de l'OCDE disposant d'une faible densité médicale», peut-on lire dans le rapport. «Il existe également une méconnaissance du bon état des stocks d'équipements de protection individuelle. Il apparait également clair qu'il faut pérenniser ce comité scientifique créé en mars 2020 et ce système de gouvernance transparente.»

Impliquer davantage les citoyens

L'OCDE a d'ailleurs pointé du doigt le fait qu'aujourd'hui, un résident sur trois affirme que sa santé mentale s'est détériorée à cause de la crise. La ministre de la Santé a effectivement admis que la mise en place d'un plan sur cette problématique devenait «pressant».

En guise de conclusion, le rapport recommande au Luxembourg de progresser sur sa capacité à fournir des données chiffrées plus probantes et d'organiser davantage de consultations citoyennes si de nouvelles crises d'une telle ampleur venaient à se répéter.

