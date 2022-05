Malgré la levée des dernières restrictions et une situation sanitaire favorable, il s'agit du meilleur moyen, pour le groupe d'experts, de passer l'automne de la manière la plus sereine possible.

Covid-19 au Luxembourg

«Nous visons toujours l'obligation vaccinale»

Simon Laurent MARTIN

261, c'est le nombre de nouveaux cas de covid-19 détectés mardi dernier au Luxembourg. D'aucuns diront que c'est encore beaucoup, force est de constater que nous sommes loin, très loin du pic de janvier dernier avec plus de 2.000 contaminations quotidiennes. Cette baisse considérable du nombre de personnes testées positives a plusieurs explications, mais les autorités s'accordent sur le fait que la campagne massive de vaccination initiée au Luxembourg il y a plus d'un an a joué un grand rôle dans le contrôle de l'épidémie.

La grande majorité de la population a d'ailleurs joué son rôle puisque aujourd'hui, 473.329 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,7% par rapport à la population vaccinable. Si bien que la question qui se pose désormais est de savoir si l'obligation vaccinale tant voulue par les experts et le gouvernement a-t-elle encore du sens? Pour le Dr Gérard Schockmel, médecin spécialiste en maladies infectieuses et membre du groupe d'experts chargé par le gouvernement luxembourgeois de rendre un avis sur le sujet, c'est le cas.

Ce dernier, tout comme les autres experts du groupe, garde toujours la même ligne de conduite malgré la situation sanitaire favorable et la levée des dernières restrictions sanitaires. «Oui, nous sommes toujours pour l'obligation vaccinale», dit-il. Toutefois, comme nous l'avons déjà écrit à plusieurs reprises, cette décision ne s'appliquerait pas à l'ensemble de la population. «Il s'agit des personnes de plus de 50 ans, plus touchées par des complications liées à la maladie, et les soignants travaillant au contact de ces personnes, que cela soit à domicile ou dans les structures de soin. Je pense également aux femmes de ménage qui sont davantage exposées aux risques», insiste le spécialiste.

Environ 70.000 personnes concernées

Le Dr Gérard Schockmel indique que le groupe d'experts planchent toujours sur le texte et que celui-ci pourrait être rendu dans les prochaines semaines. Ce dernier estime il y a peu à 70.000 le nombre de non-vaccinés âgés de plus de 50 ans dans le pays. «Certes, nous constatons que les chiffres sont bas en raison du variant Omicron qui se montre moins dangereux. Cela dit, on remarque que les personnes hospitalisées et se trouvant aux soins intensifs font partie des publics les plus à risque et bon nombre d'entre elles ne sont pas vaccinées.»

Pour le spécialiste, il faut à tout prix éviter une nouvelle vague dévastatrice à l'automne prochain qui pourrait à nouveau surcharger le système de santé. «Nous ne sommes pas à l'abri d'un variant plus dangereux. Il va par ailleurs falloir regarder comment mute le variant Omicron. C'est comme le virus de la grippe qui mute plusieurs fois et dont la dangerosité est donc variable en fonction des mutations.»

Ainsi, le groupe d'experts souhaitent voir la recommandation appliquée durant l'été pour «que nous soyons prêts pour l'automne prochain». Est-ce réaliste pour autant? Début avril dernier, la ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) expliquait que les textes de loi visant à introduire une vaccination obligatoire étaient pratiquement prêts. Les récalcitrants à la mesure s'exposeront donc à des sanctions.

«Il faut rester vigilant»

Et en ce qui concerne de nouvelles doses «booster»? Le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit explique qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles doses de rappel anti-covid avant septembre. Un choix qui s'explique par le fait que les personnes perdraient progressivement leur immunité avant l'automne si une dose de rappel devait être administrée à la population dans un futur proche. Cela dit, la cellule de crise dit rester vigilante et se tenir prête en cas de nouvelle campagne massive. «Nous étudions tous les scénarios possibles comme la remise en place des centres de vaccination», confie Luc Feller, Haut-Commissaire à la protection nationale.

