«Nous sommes loin d'en avoir fini avec la variole du singe»

Simon MARTIN

À l'annonce du premier cas de variole du singe recensé sur le territoire luxembourgeois, le pays tout entier retenait son souffle, encore plus lorsqu'un enfant en bas âge avait été contaminé. Se dirigeait-on vers une nouvelle pandémie? Le Luxembourg était-il suffisamment préparé pour faire face à ce virus? Très vite, les autorités ont joué la carte de la prudence et de la prévention. «Nous ne sommes pas dans le même cas de figure qu'avec le covid», martelait alors le Dr Gérard Schockmel, médecin spécialiste en maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert Schuman et expert auprès de l'Agence européenne du médicament.

Force est de constater que le futur lui a donné raison. Voilà plus d'un mois que les nouveaux cas de variole du singe se comptent sur les doigts d'une seule main et que plus aucun cas n'a été recensé depuis une vingtaine de jours. Sommes-nous (déjà) débarrassés de cette maladie? À quoi doit-on s'attendre pour le futur? Le Dr Gérard Schockmel répond.

Dr Gérard Schockmel, au regard des chiffres des nouvelles contaminations au Luxembourg et plus largement en Europe, on aurait tendance à croire que la propagation de la variole du singe s'essouffle. Peut-on d'ores et déjà dire que l'épidémie est derrière nous?

«Il est évidemment toujours hasardeux de faire des prédictions. Par contre, on peut effectivement analyser les chiffres qui, de leur côté, ont considérablement baissé.

Justement, comment expliquer cette baisse?

«Cela pourrait s'expliquer par une certaine saisonnalité du virus, à l'instar du covid par exemple. Je m'explique: le premier mode de transmission du virus est de l'animal à l'homme. Ainsi, il existe certaines périodes de l'année qui sont propices à cette transmission. Ensuite, il y a la transmission d'homme à homme. C'est celle qui nous intéresse en premier lieu. Là aussi, on détecte une certaine saisonnalité qui est liée aux comportements humains. Les grands événements d'été qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes augmentent le risque de propagation. Notre manière de vivre durant la période estivale est différente que celle durant le reste de l'année.

Les réseaux sociaux ont joué un rôle assez important dans la prévention.

Mais au-delà de cette saisonnalité, pensez-vous qu'il y a eu également une prise de conscience de la part de la population grâce à la prévention ?

«Bien évidemment, la population, et particulièrement les personnes les plus à risque, a été très largement informée par le biais des médias officiels, mais aussi par les réseaux sociaux. Les communautés les plus concernées ont très vite compris le risque qu'elles encouraient et ont fait preuve de prudence. Je crois d'ailleurs que les témoignages de personnes touchées par la variole et qui ont expliqué, accompagné de photos, leur calvaire durant la maladie sur les réseaux sociaux ont joué un rôle assez important dans la prévention.

L'auto-isolement, se faire tester, la distanciation sociale, etc. D'une certaine manière, on peut dire que les réflexes acquis durant la pandémie de covid-19 se sont révélés utiles dès l'apparition de la variole du singe au Luxembourg...

«Oui, les recommandations lors d'épidémies sont à peu près souvent les mêmes. Dans ce cas-ci, on avait effectivement cette force qui nous a permis de détecter les cas de manière précoce et de réaliser un «tracing» efficace des cas contacts. De plus, nous avons l'avantage d'avoir un vaccin de troisième génération qui peut protéger efficacement les personnes à risque, mais aussi atténuer les effets de la maladie pour une personne déjà infectée. Sans oublier qu'il existe également un traitement.

Le nombre de vaccins administrés va forcément diminuer et, logiquement, les programmes s'arrêteront. Et je ne serais pas étonné que cela se produise à court terme, dans les prochains mois par exemple.

En parlant du vaccin, la campagne lancée a également dû jouer son rôle dans la réduction des cas...

«Oui, mais je ne suis pas persuadé que la vaccination explique à elle seule cette baisse des chiffres. Une chose est certaine: le degré d'alerte n'est plus le même qu'il était il y a trois mois. La prise de conscience a été réelle et il n'y a pas eu de déni de la part de la population face au vaccin, comme cela avait pu être le cas avec le covid-19.

Cela veut-il dire que la variole pourrait disparaître dans un futur plus ou moins proche?

«Malheureusement non, tout simplement car il existe un réservoir animal. Il y a même la crainte que ce réservoir pourrait s'étendre à des animaux qui n'étaient jusqu'ici pas considérés comme de potentiels réservoirs, des animaux domestiques ou sauvages vivant dans nos contrées par exemple. On ignore encore si cela est possible ou non mais une chose est certaine: on n'a pas encore fini de parler de la variole du singe au Luxembourg et ailleurs.

Bien que ce ne soit pas encore officiellement le cas, certains souhaitent classer la variole du singe comme une infection sexuellement transmissible (IST), à l'instar de la syphilis ou de la gonorrhée. Selon vous, cela doit-il être le cas?

«Il est clair que la manière d'attraper ces virus est la même, via un contact rapproché. Néanmoins, il y a encore beaucoup de discussions sur le sujet afin de déterminer si cela passe forcément par les liquides biologiques transmis lors d'un contact sexuel ou non. Cela semble tout à fait probable, mais la question est toujours en réflexion à l'heure actuelle.

Il n'est certainement pas possible de parler d'éradication éventuelle du virus à l'heure actuelle.

Voilà plus de deux semaines qu'aucun nouveau cas de variole du singe n'a été détecté au Luxembourg, jugez-vous utile de poursuivre la campagne de vaccination?

«Bonne question, il est important de rappeler que la vaccination n'est pas obligatoire. J'aurais tendance à dire qu'au regard de la diminution du nombre de cas et de l'atténuation de cet effet panique, le nombre de doses de vaccins administrés va forcément diminuer et, logiquement, les programmes s'arrêteront. Et je ne serais pas étonné que cela se produise à court terme, dans les prochains mois par exemple.

D'un autre côté, vous dites également que nous ne sommes pas à l'abri d'une augmentation de cas...

«Effectivement, cela peut être maintenant ou même dans cinq ans. En Afrique, il y a régulièrement des clusters qui naissent ici et là. Cela pourrait être pareil chez nous. Il n'est certainement pas possible de parler d'éradication éventuelle du virus à l'heure actuelle.»

