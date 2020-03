Le Luxembourg rêve d'extraction spatiale et la Chine de décoller vers Mars. Mais nous devrions aussi nous intéresser de plus près aux interactions entre les êtres humains, les micro-organismes et les virus sur Terre, estime le biochimiste Patrick Michaely, qui travaille au sein du Musée national d'histoire naturelle.

«Nous sommes en train de vivre une bonne leçon»

Biochimiste de formation, avec une spécialité en virologie et immunologie, Patrick Michaely, en charge de la communication du Musée national d'histoire naturelle, replace l'actuelle crise du coronavirus dans une réalité aussi vieille que l'espèce humaine. Celle des interactions entre espèces qui va jusqu'à inscrire les virus dans nos gènes. Explications.



Que nous apprend cette crise du coronavirus sur la biodiversité ?

Patrick Michaely - «Elle nous montre surtout que la biodiversité est énorme quand on tient compte du nombre incroyable d'espèces qui vivent sur notre planète, notamment les micro-organismes invisibles à l'œil nu. Que ce soit les bactéries, les champignons microscopiques ou les virus. Même si le débat subsiste sur le fait que les virus soient ou pas des êtres vivants à part entière. Car un virus ne peut pas se multiplier par ses propres moyens, il a besoin pour cela d’autres cellules, y comprises les cellules eucaryotes (cellules à noyau) dont nous sommes constitués.

On estime le nombre d'espèces actuellement à peu près à 8,7 millions, sans les bactéries... Dans nos musées on dispose actuellement de traces de moins de deux millions d'espèces étudiées et répertoriées avec un nom scientifique.

L'Homme est-il en relation directe avec ces micro-organismes ?

«Oui, ils vivent partout et le corps humain n'en fait pas exception. Chaque être humain a une multitude de cellules étrangères dans son corps. Il y a une sorte de symbiose entre nos cellules et les micro-organismes sans lesquels nous ne pourrions pas survivre. Ils nous aident par exemple à digérer car nous ne disposons pas du bagage physiologique pour transformer les aliments en molécules.

La somme de tous ces micro-organismes dans notre corps représente près de 1,5 kg pour un adulte pesant 75 kg. Ces cellules étrangères à l'intérieur de notre corps forment ce que l'on appelle le microbiome.

Nous avons donc même des interactions avec les virus ?

«Il y a une interaction permanente entre les êtres vivants. Depuis les premières traces de vie, il y a 3,8 milliards d’années, il y a des interactions entre les cellules. Les virus ont aussi joué un certain rôle. Ils ne parviennent à se multiplier qu'en entrant dans une autre cellule. Ils la piratent en quelque sorte. Certains arrivent à mettre leur code génétique dans le matériel génétique de la cellule hôte. En étudiant le génome humain, on constate que plein de matériel génétique a été apporté dans le corps humain par des virus. Et l'Homme n'est évidemment pas le seul être vivant à subir l'attaque de virus.

Je rappelle qu'avant la crise du coronavirus, il y a la crise climatique mais aussi la crise de la biodiversité. C'est une bonne leçon que nous sommes en train de vivre dans la mesure où on dispose de sommes d'argent énormes pour l'exploration de l'espace et on pense même à coloniser Mars alors qu'on ne connaît que très peu de choses sur notre propre planète.»

Ce n'est pas le #coronavirus qui nous l'apprend, mais en ces temps il nous le rappelle avec insistance : Les êtres vivants sont en interaction constante avec leurs congénères et avec d’autres organismes.

Pensez-vous que le coronavirus menace l'Humanité?

«Non, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà vu que tous les humains ne sont pas touchés de la même façon. Certain ont attrapé le virus sans avoir ni symptôme, ni séquelle.

D'un point de vue de l'évolution biologique ce n'est pas dans l’intérêt d'un pathogène de tuer tous les hôtes potentiels, sans quoi il se tue lui-même par la même occasion. Les études montrent qu'il y a toujours un certain équilibre au cours du temps. Un virus ne va pas éradiquer toute une espèce.»