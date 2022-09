Le ministre de l'Énergie Claude Turmes évoque dans un entretien avec le Wort les perspectives pour l'hiver, la crise énergétique actuelle et les moyens de la surmonter.

Luxembourg 15 min.

Entretien avec Claude Turmes

«Nous sommes en situation de guerre»

Le ministre de l'Énergie Claude Turmes évoque dans un entretien avec le Wort les perspectives pour l'hiver, la crise énergétique actuelle et les moyens de la surmonter.

Interview de Marc Schlammes et Thomas Klein

L'Europe gémit sous la crise énergétique. Le président russe Vladimir Poutine limite encore les livraisons de gaz, tandis que chez nous, les prix de l'électricité et du gaz atteignent des sommets jamais vus.

L'économie d'énergie devient l'affaire de tous Afin de suivre les objectifs fixés début août par l'Union européenne, l'exécutif luxembourgeois lance une campagne nationale de réduction de la demande d'énergie.

Le ministre de l'Énergie Claude Turmes évoque les efforts du gouvernement pour trouver d'autres sources d'approvisionnement en énergie, les perspectives pour l'hiver et les efforts communs qui seront nécessaires pour surmonter la crise.

Claude Turmes, vous êtes parti en mission énergétique en Norvège cette semaine. Quels sont les enseignements que vous en tirez?

«La Norvège a accepté d'augmenter encore ses exportations de gaz vers l'Europe. Le pays est également un partenaire important dans la transition énergétique. Le nouveau gouvernement norvégien a décidé de développer des capacités éoliennes offshore supplémentaires de 30.000 mégawatts. Cela représente de l'électricité pour 25 millions de personnes; et la Norvège compte 5,4 millions d'habitants. Par ailleurs, le pays sera un acteur de politique industrielle immensément important dans la transition énergétique, avec un énorme savoir-faire technique.

Le Luxembourg sera toujours un pays importateur d'électricité. Claude Turmes, ministre de l'Energie

Ils peuvent également produire de l'électricité à très bas prix. Avec l'Espagne et le Portugal, la Norvège sera donc le premier pays européen à pouvoir produire de l'hydrogène de manière rentable. C'est donc une bonne chose que nous ayons déjà des premiers projets de coopération via le ministère de la Mobilité et via l'aéroport du Findel, afin de pouvoir utiliser l'hydrogène norvégien au Luxembourg. Le Luxembourg sera toujours un pays importateur d'électricité. C'est pourquoi, outre le Danemark avec lequel nous avons déjà entamé une coopération, nous essayons de convenir avec la Norvège d'une autre coopération structurelle dans le domaine de l'hydrogène vert, de l'électricité et des e-fuels.

Vous y faites allusion, le Luxembourg dépend des importations pour une grande partie de son énergie. N'y a-t-il pas de crainte que la solidarité européenne en matière d'approvisionnement énergétique soit jetée par-dessus bord aussi rapidement qu'au début de la crise covid?

«Il faut anticiper de telles évolutions. C'est ce que nous avons fait. Nous avons un marché commun du gaz avec la Belgique. Depuis le début de la crise, nous avons un "Crisis Group" avec le gouvernement belge, au sein duquel des plans d'urgence sont convenus. Avec la Belgique, nous avons l'assurance de réagir ensemble.

Pour l'électricité, il en est de même avec l'Allemagne. C'est dans ce cadre que s'inscrit le stress test que l'Allemagne a réalisé, tant pour le marché allemand que pour le marché luxembourgeois de l'électricité. Des scénarios extrêmes ont été modélisés, dans lesquels des goulets d'étranglement régionaux pourraient se produire - mais cela concerne surtout la Bavière, pas le Luxembourg.

La France mise sur l'énergie nucléaire. Là-bas aussi, les installations connaissent des difficultés massives. Le gestionnaire du réseau électrique RTE parle même déjà de la nécessité de black-out planifiés. Dans quelle mesure cela concernerait-il le Luxembourg?

«En effet, la France a d'énormes problèmes avec l'exploitation de ses centrales nucléaires et un énorme retard dans le développement des énergies renouvelables. Nous sommes approvisionnés sur le réseau public via l'Allemagne. Mais certaines entreprises industrielles comme ArcelorMittal au Luxembourg peuvent être approvisionnées depuis la Belgique ou la France.

Au plus tard fin septembre, nous aurons donc de solides informations et chiffrées sur les éventuelles pénuries du réseau électrique européen Claude Turmes, ministre de l'Energie

Ils ont maintenant décidé, parce que la France n'était pas assez sûre pour eux, de s'approvisionner à 100% sur le réseau belge. Sous mon impulsion, l'Association européenne des gestionnaires de réseau de transport d'électricité réalise dès à présent une modélisation de la demande d'électricité pour l'Allemagne, la France, le Benelux, l'Autriche et la Suisse, qui n'est normalement faite qu'en décembre.

Au plus tard fin septembre, nous aurons donc de solides informations et chiffrées sur les éventuelles pénuries du réseau électrique européen et sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment: la sécurité d'approvisionnement en gaz et en électricité ou l'évolution des prix?

«En fait, j'ai trois soucis: le premier est la sécurité de l'approvisionnement, qui me préoccupe tous les jours. Le deuxième est l'évolution des prix, qui est dramatique et où il est également clair que nous devons aider les ménages et les entreprises.

Le Luxembourg n'exclut pas une politique interventionniste Plan national de réduction de la consommation d'énergie, achat commun de gaz au niveau européen ou encore intervention sur le marché, le gouvernement luxembourgeois multiplie les pistes pour limiter la flambée des prix de l'énergie.

La troisième préoccupation concerne la protection du climat. Si l'on regarde la situation dans le monde, par exemple les récentes intempéries dévastatrices au Pakistan, nous ne pouvons pas nous permettre de faire un seul pas en arrière dans la protection du climat, malgré la crise énergétique aiguë.

Mais n'y a-t-il pas tout de même un risque que la protection du climat soit reléguée au second plan si les pays doivent se concentrer sur la sécurité de l'approvisionnement?

«Pas dans notre gouvernement. Le développement des énergies renouvelables est poursuivi de manière conséquente. Outre la protection du climat, il s'agit d'une contribution importante à notre sécurité d'approvisionnement. Par ailleurs, nous n'avons par exemple pas poursuivi le rabais à la pompe, parce qu'il est socialement injuste, qu'il n'apporte rien au budget et qu'il est contre-productif pour la protection du climat.

La taxe sur le CO2 introduite en 2021 n'est pas non plus à l'ordre du jour. En raison de la crise énergétique, quelques centrales à charbon fonctionneront plus longtemps, mais les émissions devront être réduites d'autant plus dans les années à venir. C'est pourquoi il est si important que tous les pays d'Europe développent plus rapidement les énergies renouvelables.

Les entreprises industrielles à forte consommation d'énergie souffrent justement des prix élevés. ArcelorMittal, par exemple, a cessé d'exploiter deux usines. Comment éviter que la pénurie d'énergie n'entraîne une désindustrialisation?

«En Europe, nous devons faire tout ce qui est possible et raisonnable à court terme pour faire baisser les prix du gaz et de l'électricité. Nous voulons aider les ménages et les entreprises luxembourgeoises à traverser la crise dans la mesure du possible grâce à un soutien ciblé et les accompagner dans leur transition vers les énergies renouvelables.

La politique climatique ne signifie en fin de compte rien d'autre que des investissements massifs et la création de nouveaux emplois pour isoler des maisons ou installer des panneaux solaires. Claude Turmes, ministre de l'Energie

Pour ce faire, nous utiliserons les possibilités dont nous disposons dans le cadre de la réglementation européenne sur les aides d'État, qui doivent absolument être simplifiées. Ici, au Luxembourg, nous avons déjà décidé au sein de la tripartite de mettre à disposition une ligne de crédit de 500 millions d'euros.

Si la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est maintenant accélérée dans quelle mesure est-il réaliste d'envisager une mise en œuvre rapide et pratique, de l'approbation à la mise en place? On observe déjà des goulets d'étranglement évidents.

«La politique climatique ne signifie en fin de compte rien d'autre que des investissements massifs et la création de nouveaux emplois pour isoler des maisons ou installer des panneaux solaires. Pour les entreprises artisanales, nous avons donc des perspectives fantastiques pour les années à venir. Les entreprises réagissent, suivent des formations et s'efforcent d'embaucher du personnel qualifié. En tant que gouvernement, nous sommes en contact permanent avec les entreprises afin de savoir ce que nous pouvons faire pour rendre l'artisanat plus attrayant.

En outre, nous travaillons actuellement avec le ministère de l'Environnement à une simplification des procédures dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire. En ce qui concerne le photovoltaïque, les pompes à chaleur et l'assainissement énergétique, j'appelle également les communes à simplifier systématiquement leurs procédures d'autorisation.

Un record historique de la production d'énergie solaire La production des centrales photovoltaïques au Luxembourg a presque doublé en un an: elle a atteint un maximum de 40,1 GWh en juillet 2022, contre 23,9 GWh en juillet de l'année précédente.

Les exploitants d'éoliennes et d'installations solaires réalisent d'énormes bénéfices en raison du prix élevé de l'électricité. Cette semaine, la Commission européenne a évoqué une taxe sur les bénéfices excessifs. Est-ce un instrument utile pour faire baisser les prix?

«Je pars du principe que nous obtiendrons une majorité en faveur d'un impôt sur les bénéfices excédentaires. Cela pourrait être mis en œuvre assez rapidement. La Commission européenne devrait émettre quelques directives à ce sujet afin que cela soit mis en œuvre de manière uniforme dans l'UE. Il faudra ensuite déterminer comment les recettes ainsi générées seront redistribuées aux consommateurs et aux entreprises.

Ne faut-il pas réfléchir à une réforme de l'architecture du marché européen de l'électricité? Pour l'instant, c'est le mode de production le plus cher qui détermine le prix de l'électricité. Y a-t-il quelque chose qui plaide pour le maintien du principe du «merit order»?

«Le débat est important. D'un autre côté, c'est la conception du marché qui fait que l'électricité en Europe va toujours là où elle est nécessaire. Le fonctionnement du marché est de toute façon actuellement perturbé et je dois faire immensément attention à chaque intervention sur le marché.

Quelle est votre estimation de la durée de la crise énergétique?

«Nous sommes dans une situation de guerre. Poutine a lancé une attaque brutale contre l'Ukraine. Parallèlement, il mène une guerre énergétique contre l'Europe. La troisième guerre se déroule dans les médias sociaux, où les Russes mènent des campagnes de désinformation pour pousser les gens dans la rue, comme on l'a vu récemment en République tchèque.

Il s'agit d'une situation exceptionnelle. Nous devons nous préparer à ce que cela prenne des années. Par exemple, pour le gaz, l'Europe dépendait à 40% de la Russie. Pour remplacer cette quantité de manière organisée et bon marché, il faut plus que quelques mois. Actuellement, nous devons acheter du gaz à des prix auxquels nous ne l'achèterions pas normalement.

En ce qui concerne le gaz, nous sommes aujourd'hui moins exposés au chantage qu'il y a six mois. Claude Turmes, ministre de l'Energie

La semaine dernière, Poutine a tiré au bazooka sur le marché du gaz, mais je me demande s'il n'a pas mis la dernière main à la poudre. Il a arrêté les livraisons via Nord Stream 1 et Gazprom a résilié ses contrats de livraison à long terme. Tout ce qu'il pouvait faire pour faire monter les prix du gaz, il l'a fait la semaine dernière.

Ce qui est intéressant, c'est que les prix ont d'abord grimpé en flèche, mais qu'ils baissent depuis. Notamment parce que les marchés voient que l'Europe remplit ses réservoirs de gaz plus rapidement que tout le monde ne le pensait auparavant. Il se peut donc que Poutine ait atteint les limites de son pouvoir de nuisance et que nous entrions lentement dans une autre situation. Mais il est encore trop tôt pour en juger réellement. En ce qui concerne le gaz, nous sommes aujourd'hui moins exposés au chantage qu'il y a six mois.

L'objectif est en effet d'économiser 15%. Quelle est la confiance dans le fait que cela puisse se faire sur une base volontaire?

«Tout d'abord, il faut préciser que notre situation d'approvisionnement en gaz n'est pas comparable à celle de l'Allemagne. Actuellement, il n'y a pas de risque imminent de problème d'approvisionnement. Il est néanmoins très important de faire des économies, car cela permet de réduire la pression sur les prix sur les marchés, de contribuer à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et c'est toujours approprié pour des raisons de protection du climat.

«Le meilleur moyen de réagir au chantage au gaz de Poutine» Le ministre de l'Energie Claude Turmes se félicite de l'adoption du règlement européen sur une réduction de 15% de la consommation de gaz. En parallèle, une stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie sera présentée en automne.

Il était important pour nous d'avoir le plus grand nombre possible d'acteurs à bord. En ce qui concerne l'État, nous faisons nos devoirs avec la limitation à 20 degrés Celsius et la réduction de l'éclairage dans les bâtiments publics. Ce sont les principaux leviers. Les communes ont leur propre dynamique. Nous sommes bien placés pour le faire avec le pacte climatique et nos conseillers climatiques.

Il n'y a probablement pas d'autre pays en Europe où 100% des communes sont déjà engagées dans une coopération structurelle visant à économiser l'énergie. La collaboration entre les ministères et les associations économiques fonctionne également très bien. C'est une très bonne chose que nous soyons parvenus en quelques mois à un si large consensus. Si tous les acteurs importants de la société luxembourgeoise participent, je devrais aussi faire ma part en tant que personne privée. Je mise sur l'engagement communautaire plutôt que sur une police de l'épargne.

La crise énergétique n'est-elle pas aussi une question sociale? Si je n'ai de toute façon pas d'argent, j'économise l'électricité ne serait-ce que par nécessité. Avec un salaire de six personnes, je peux déjà plus facilement accepter une facture plus élevée.

Notre slogan est: économiser ensemble et se serrer les coudes. Il s'agit d'être solidaire. J'économise le gaz pour mon propre porte-monnaie, bien sûr, mais aussi parce que c'est un effort collectif, national et européen pour notre sécurité d'approvisionnement.

On ne devrait jamais être dépendant à plus de 20% d'un fournisseur. C'est d'autant plus vrai que nous allons entrer dans des eaux géopolitiques très différentes dans les années à venir. Claude Turmes, ministre de l'Energie

Si nous n'y parvenons pas en Europe, nous resterons soumis au chantage de Poutine. Le deuxième aspect est 'se serrer les coudes'. Nous sommes conscients qu'en raison des prix actuels du gaz, nous avons besoin de mesures de soutien supplémentaires. Nous avons besoin de nouvelles aides ciblées pour les ménages et pour les entreprises. Nous avons déjà rencontré les partenaires sociaux afin de voir si les mesures adoptées sont suffisantes.

La politique est censée être prévoyante: rétrospectivement, le fait que le gaz naturel ait été promu comme source d'énergie dans un passé récent, même au Luxembourg, était tout sauf prévoyant, les communes recevaient par exemple des subventions lorsqu'elles posaient des conduites de gaz.

Jusqu'à il y a deux ou trois ans, le gaz était également une option judicieuse en matière de politique climatique. Mais nous constatons aujourd'hui que le changement climatique a des conséquences beaucoup plus rapides et brutales que ne le pensaient les climatologues auparavant. Nous devons donc nous éloigner encore plus rapidement des énergies fossiles.

Nos ministres sont-ils vraiment économes ? Les membres du gouvernement gèrent la crise actuelle de manière différente.

Mais la plus grande erreur a été de se rendre extrêmement dépendant de la Russie. Les décisions concernant Nord Stream 2 sont en effet intervenues après l'annexion de la Crimée en 2014. Nous avons considéré dès le départ qu'il s'agissait d'une erreur. C'est surtout la conséquence de la politique du gouvernement Merkel en Allemagne. On ne devrait jamais être dépendant à plus de 20% d'un fournisseur. C'est d'autant plus vrai que nous allons entrer dans des eaux géopolitiques très différentes dans les années à venir.

Qu'en est-il de l'approvisionnement en essence et en diesel?

«En ce qui concerne l'essence, la situation est actuellement stable en Europe et au Luxembourg. En ce qui concerne le diesel, l'embargo sur les importations russes s'appliquera à partir de décembre. Nous avons délibérément choisi cette date afin que les raffineries aient suffisamment de temps pour acheter du pétrole ailleurs. D'après ce que je sais, la situation est actuellement stable. Si les choses devaient changer, nous devrions, en tant qu'UE, agir à nouveau.

Depuis des semaines, les citoyens sont appelés à économiser l'énergie. Quelles sont les mesures que vous prenez personnellement?

«J'ai une pompe à chaleur à la maison. Mais cela ne veut pas dire que nous n'économisons pas malgré tout sur le chauffage ou l'eau chaude. J'essaie de me déplacer le plus possible à vélo. Depuis septembre, je n'ai plus de voiture hybride comme voiture de service, mais un véhicule entièrement électrique.»



Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.