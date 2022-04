Johanna témoigne de ses péripéties avec la compagnie Volotea. Pour l'aller, son vol Nice-Luxembourg vendredi a duré pas moins de 24 heures. Son trajet de retour ce lundi a quant à lui eu quatre heures de retard.

«Nous sommes en colère contre Volotea»

Un weekend de Pâques «en grande partie gâché» par Volotea. Johanna, 23 ans, est venue passer le weekend avec ses parents au Luxembourg. Un séjour en famille qui ne s'est pas passé comme prévu pour la Niçoise, à cause de la compagnie aérienne low cost Volotea.

Le vol Nice-Luxembourg aura duré près de 24 heures pour les passagers Les clients de la compagnie aérienne espagnole Volotea ont vécu un vol absolument chaotique sur la ligne Nice-Luxembourg.

Le vendredi, le vol aller depuis Nice a mis 24 heures pour se rendre au Luxembourg. Elle regrette le manque de communication de Volotea qui s'est contenté d'un simple SMS informant simplement que «tout était mis en œuvre pour nous acheminer à destination». Rebelote ce lundi pour son vol retour afin de rentrer à Nice depuis Luxembourg. Il ne s'est pas, non plus, passé comme prévu. A l'origine de ces désagréments: les employés de la compagnie espagnole, en grève depuis ce weekend, qui réclament de meilleures conditions de travail.

«Je devais prendre le vol V72579 de Volotea à 11 heures. A mon arrivée devant la porte d'embarquement, je constate que ni l'avion, ni le personnel de Volotea ne se trouve sur place. À 12h30, nous sommes informés par le personnel à l'aéroport que notre vol a du retard, soit après une heure et demie d'attente», raconte Johanna. Mais ce n'est qu'à 14h30 qu'elle peut commencer le «pré-embarquement» avec sa famille.

Le décollage, lui, ne se fera qu'une heure plus tard, parce qu'il n'y avait «plus de créneau pour décoller». Finalement, Johanna arrive à Nice à 17 heures, avec quatre heures de retard, qui s'expliquent par «un problème informatique à l'aéroport de Nice» selon Volotea, concernant l'accès au fichier des passagers.

«Nous sommes en colère contre Volotea pour le manque de gestion et de communication. Il a fallu se plaindre sur les réseaux sociaux pour être contacté. Ce n'est pas normal. Ils ont eu un comportement irrespectueux envers tous les passagers», dénonce la jeune Niçoise.

Pour le vol aller et retour, elle dit avoir entamé les démarches pour être remboursée et être «en contact avec d'autres passagers pour se tenir au courant des avancées du processus». Une chose est sûre après ces péripéties, Johanna n'est pas près de recourir de nouveau à Volotea pour voyager: «Je n'ai aucune confiance en cette compagnie et je ne souhaite plus l'utiliser dans le futur». Selon Europe1, la grève de la compagnie devrait être reconduite ce jeudi.

