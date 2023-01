Mercredi, le DP a été le premier parti à mettre fin au « dry january » et à inviter au pot du Nouvel An. C'est sous le slogan "no bei dir" que les libéraux entament cette année de super élections.

Réception de Nouvel An du DP

«Nous répondons à des préoccupations concrètes»

Simone MOLITOR Mercredi, le DP a été le premier parti à mettre fin au « dry january » et à inviter au pot du Nouvel An. C'est sous le slogan "no bei dir" que les libéraux entament cette année de super élections.

Mercredi soir, au Chouchou à Hollerich, les membres, personnalités politiques et amis du DP étaient serrés les uns contre les autres, comme s'ils connaissaient déjà le slogan que le président du parti, Lex Delles, a présenté comme le leitmotiv des libéraux dans son discours de Nouvel An : «No bei de Leit - No bei dir»(Proche des gens-proche de toi).

«Nous ne sommes pas encore en campagne électorale», a-t-il souligné d'emblée en référence à l'année exceptionnelle qui s'annonce et au cours de laquelle il s'agira de relever ensemble le défi de deux élections.

«Nous gardons la tête froide et continuons à travailler dans l'intérêt de la population. Au lieu de nous disputer, nous sommes proches des gens et apportons des réponses à leurs préoccupations concrètes. C'est ce qui compte en ces temps», a déclaré le ministre DP, qui a rappelé la table sur l'énergie et les deux tables rondes tripartites. Le gouvernement - le Premier ministre en tête - a pris ses responsabilités et mis l'accent sur la solidarité.

«Il s'agissait pour nous d'aider directement les gens et de leur rendre leur pouvoir d'achat, tout en maintenant l'économie à flot et le budget de l'État sous contrôle», a critiqué Lex Delles, pour rappeler également que la ministre des Finances Yuriko Backes avait déjà laissé entrevoir des allègements fiscaux dans son discours sur le budget, «pour autant que le budget le permette». Le DP s'engage en outre pour une politique familiale et éducative proche, «qui arrive là où elle est nécessaire». Il a cité en exemple des mesures telles que l'aide aux devoirs ou la garde gratuite des enfants.

Flexibiliser plutôt que réduire le temps de travail

Les modèles de temps de travail rigides ne correspondent plus aux réalités de vie des gens, a constaté le président du parti. «Nous voulons aider les gens à mieux concilier famille et travail. Pour cela, nous avons besoin de solutions. Un temps de travail plus flexible ou l'introduction d'une annualisation du temps de travail est la bonne voie et non une réduction générale du temps de travail», a déclaré Lex Delles.

Un temps de travail plus flexible est la voie à suivre et non une réduction générale du temps de travail. Lex Delles, président du parti DP

«Dans le domaine du logement, nous sommes actuellement dans une situation où nous risquons de ne pas pouvoir construire des milliers de logements. Chaque logement qui n'est pas construit aujourd'hui est un logement qui manquera à la jeune génération demain. Si nous voulons maîtriser la situation du logement dans ce pays, nous devons explorer toutes les pistes pour augmenter l'offre, que ce soit en faisant racheter des projets par les pouvoirs publics, en renforçant les activités des maîtres d'ouvrage publics ou encore en faisant investir davantage les fonds de pension dans la pierre», a énuméré Lex Delles.

"Le DP est un parti qui met la main à la pâte, que ce soit au niveau national, régional ou local", a déclaré le président du parti Lex Delles. Photo: Gerry Huberty

«Un parti qui prend au sérieux les préoccupations des citoyens»

«Malgré les temps difficiles actuels, la politique climatique restera toujours une priorité du DP. Le Premier ministre Xavier Bettel a prouvé avec son initiative d'un conseil citoyen pour le climat que nous prenons la crise climatique au sérieux et que nous voulons l'aborder avec les gens. Nous devons accélérer la transition vers les énergies renouvelables», poursuit Lex Delles. Le DP a l'ambition de continuer à assumer ses responsabilités pour le pays et ses citoyens : «Le DP est un parti qui s'attaque aux problèmes, que ce soit au niveau national, régional ou local. Un parti qui prend au sérieux les préoccupations des citoyens».

«En période de crise, comme celle que nous vivons, notre pays a besoin d'un parti sur lequel on peut compter. Nous assumons cette responsabilité», a déclaré la secrétaire générale Carole Hartmann. «No bei dir» signifie faire en sorte que les villes et les villages soient encore plus agréables à vivre et que la cohésion au sein de la commune soit activement renforcée. «Nous nous en occupons, nous nous y attelons», a-t-elle également promis.

Xavier Bettel salue l'échevin de la capitale Patrick Goldschmit Photo: Gerry Huberty

Éloge du Premier ministre à tous les ministres DP

Le Premier ministre Xavier Bettel s'est quant à lui dit «très fier» de se retrouver enfin dans des conditions normales après presque trois ans. Il a remercié tout particulièrement la ministre des Finances Yuriko Backes pour sa «main prudente». Une politique financière prudente est particulièrement importante en ce moment. Le ministre de l'Education Claude Meisch, dont le dossier scolaire n'est pas simple, a également remercié Xavier Bettel : «Nous avons aujourd'hui des écoles qui se sont adaptées à la réalité, où chaque élève, avec son potentiel, a les mêmes chances».

Ensemble, nous avons mené une politique dont on peut être fier. Premier Xavier Bettel

«En extra grousse Merci» a été adressé à la ministre de la Famille, Corinne Cahen, «qui a dû prendre des décisions difficiles et trouver le bon équilibre pendant la crise du Covid». Lex Delles a également eu droit à des éloges pour le travail accompli pendant la pandémie. «On a veillé à ce que de nombreuses entreprises aient encore un avenir aujourd'hui. Notre économie se porte mieux après la crise du Covid que dans la plupart des autres pays», a souligné Xavier Bettel.

Les dernières années n'ont pas été faciles. Des mesures ont été mises en place afin d'aider directement les citoyens et de maintenir l'économie en vie. Malgré tout, beaucoup d'investissements ont été réalisés dans le pays. «Ensemble, nous avons mené une politique dont on peut être fier», a résumé le Premier ministre.

