L'association des psychothérapeutes se réjouit que les séances de psychothérapies soient remboursées, mais reste critique par rapport à la méthode qui a débouché sur cette décision.

Réaction de l'association Fapsylux

«Nous réfléchissons à mener des poursuites judiciaires»

À la date du vendredi 23 décembre devait s'achever la médiation entre la CNS et l'association des psychothérapeutes Fapsylux dans le dossier des tarifs pour la psychothérapie, selon Fapsylux. Mais le médiateur nommé par le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen (LSAP) avait annoncé mi-décembre que les tentatives de conciliation n'avaient pas abouti. En cas d'échec, c'est au ministre de reprendre la main et c'est ce qu'a fait Claude Haagen. Ce dernier a décidé par décret de fixer le remboursement des séances de psychothérapie à hauteur de 144 euros.

Fapsylux recommandait de rembourser la séance à 175 euros, avant d'être prêt à négocier un tarif à 154 euros. «Nous pensons toujours que nous valons plus, mais pour le moment, dans l'intérêt des patients, cela nous convient, comme il s'agit d'un projet pilote de deux ans. Ces tarifs pourront être renégociés par la suite. Il y a pour le moment quatre différents tarifs de psychothérapie et nous souhaitons qu'il n'y en ait plus qu'un seul», estime la présidente de l'association, Catherine Richard.

Une méthode qui pose question

«Nous nous réjouissons qu'il y ait bientôt un remboursement pour les patients. Mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la forme et sur la manière dont ça s'est réalisé. Cette méthode est vraiment à remettre en question et nous devons voir en interne si nous mènerons des poursuites judiciaires. Il s'agit aussi de protéger les catégories professionnelles», indique la présidente.

Cette dernière indique que les négociations concernant le tarif des psychothérapeutes n'ont commencé qu'en 2021: «Il y avait déjà un acte qui existait dans la nomenclature des médecins. Mais pour la CNS, il fallait se référer à la commission de nomenclature et l'acte de psychothérapie a été supprimé. En 2022, nous avons discuté de manière intensive du tarif, mais nous avons vu que nous ne parvenions pas à trouver un accord et nous avons demandé de discuter du tarif au sein de cette commission», raconte Catherine Richard.

Selon le code de la sécurité sociale, le tarif est composé de la lettre-clé et du coefficient. Fapsylux dit ne pas avoir été au courant de ce détail. «Nous ne le savions pas et la CNS a assuré que nous n'étions pas d'accord concernant la lettre-clé.» Selon l'article 67 du code de la Sécurité sociale, «la revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1er septembre par le groupement représentatif».

«S'il n'y a pas d'accord lors de cette revalorisation, une médiation est alors mise en place et si celle-ci n'aboutit pas, le ministre intervient. Mais nous n'étions ni dans des négociations officielles et nous avons encore moins parlé de lettre-clé, et ni de revalorisation. Au final, le ministre Haagen a fixé la lettre-clé et le coefficient, alors que le coefficient doit être fixé par la commission de nomenclature qui réunit des acteurs du ministère de la Sécurité sociale et de la Santé, mais aussi des docteurs, donc aussi les psychothérapeutes.»

La lettre-clé, c'est quoi? «C'est un chiffre qui doit être multiplié par un coefficient. Le coefficient est la complexité de l'acte. Par exemple, mesurer la température est un acte moins complexe qu'une opération au coeur. La lettre-clé est fixe et doit être réindexée. Dans la décision du ministre de fixer le remboursement des séances de psychothérapies à 144 euros, la lettre-clé est à 144 euros et le coefficient à 1. Mais selon les différents types de séances, il faudrait avoir plusieurs coefficients», explique la présidente de Fapsylux Catherine Richard.

