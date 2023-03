Sous le slogan «Courage fir Verännerung» (Courage au changement), Fokus, autour de son chef de file Frank Engel, a été le premier parti à présenter son programme électoral. On y trouve notamment des revendications pour un revenu de base.

Congrès national de Fokus

«Nous ne sommes pas seulement le parti de Frank Engel»

Simone MOLITOR

L'atmosphère de renouveau était palpable, tout comme la volonté de changement et l'envie de participer. Sous le slogan «Courage fir Verännerung» (Courage au changement), le parti Fokus a présenté samedi son programme électoral de 40 pages, avant même qu'il ne soit question de têtes. Un programme «du centre droit» qui, selon son président Marc Ruppert, «a de l'allure», écrit avec une «grande portion de courage» et basé sur les propositions des membres. Fokus a été fondé il y a un an seulement autour du porte-parole Frank Engel.

A part des selfies, des campagnes médiatiques superficielles et une culture du débat au rabais, il n'y a plus grand-chose qui sort de la Chambre. Marc Ruppert, président de Fokus

Les règles du jeu pour une campagne électorale équitable Les partis sont autorisés à dépenser 100.000 euros pour leurs campagnes électorales respectives. La limitation du budget est l'un des nombreux engagements inscrits dans l'accord électoral.

Marc Ruppert est revenu sur les mois de travail intensif qui ont été nécessaires pour mettre sur pied un projet «qui prend au sérieux l'ambition de faire une politique pertinente sur le fond au lieu de faire du simple populisme». Selon lui, le débat politique a récemment atteint son niveau le plus bas. «A part des selfies, des campagnes médiatiques superficielles et une culture du débat au rabais, il n'y a plus grand-chose qui sort de la Chambre. Le gouvernement dirige le navire et, sous le pont, on se tape sur la tête», a-t-il déclaré. On ne s'occupe pas des vrais problèmes, selon ses propres propos.

«Des propositions qui n'ont encore jamais été faites au Luxembourg»

«Fokus a une raison d'être parce que nous proposons des solutions et des issues», a souligné Ruppert en parlant de propositions qui n'ont encore jamais été faites au Luxembourg et de revendications que personne d'autre n'ose aborder. «Le parti Fokus est le seul à avoir eu le courage, il y a plusieurs mois déjà, de critiquer le système d'indexation actuel et de proposer un modèle alternatif».

Fokus a également présenté un modèle de congé parental sans perte de salaire, qui permet aux deux parents de renoncer à une partie de la garde gratuite des enfants afin de passer plus de temps avec eux.

Solutions pour la crise du logement et revenu de base à partir de 65 ans

En ce qui concerne la lutte contre la crise du logement, les promesses sont restées vaines pour le parti. «La politique a échoué», a résumé Ruppert. Son parti a présenté plusieurs propositions, comme une offensive de construction emphytéotique à grande échelle, «dans les communes où une augmentation substantielle du nombre d'habitants a un sens». Selon le parti, 50.000 logements devraient être créés de cette manière, ce qui permettrait en fin de compte de faire baisser les prix sur le marché normal.

Les solutions de Fokus pour résoudre la crise du logement Fokus exige une offensive emphytéotique de construction sur des surfaces situées en dehors du périmètre de construction. Selon lui, il n'y a pas d'autre moyen de remédier à la pénurie de logements.

Fokus voit la création de tiny houses comme une autre solution au problème du logement. «Le nombre de logements locatifs doit être augmenté de manière substantielle et la loi sur la protection des loyers doit être retirée. Il faut en finir avec la construction de logements sociaux, chaque logement doit être bon marché, car chacun a droit à un logement décent».

En outre, le parti propose un revenu de base à partir de 65 ans. «Un revenu de base qui représente une garantie pour vivre sa vieillesse sans angoisses financières», selon le président du parti Ruppert.

La violence ne doit pas être gratuite. Celui qui fait usage de la violence en connaissance de cause et volontairement doit être puni par une privation de liberté. Frank Engel, porte-parole du parti

En matière de sécurité, il est demandé une plus grande présence de la police au quotidien (au lieu d'entreprises de sécurité privées) et un recrutement qualitatif au sein de la police. Selon Fokus, davantage de centres d'accueil pour les victimes de violence domestique doivent être créés et des peines plus sévères doivent être appliquées aux auteurs. «La violence ne doit pas être gratuite. Celui qui fait usage de la violence en connaissance de cause et volontairement doit être puni par une privation de liberté», devait plus tard résumer le porte-parole du parti et ex-politicien du CSV Frank Engel.

Permettre l'élection directe du Premier ministre

Par ailleurs, Fokus se fait fort de réformer le droit de vote: droit de vote actif pour les jeunes, droit de vote passif pour les Luxembourgeois de l'étranger et élection directe du Premier ministre au niveau national. «Tôt ou tard, nous devrons en outre nous confronter à nouveau à la discussion sur le droit de vote des non-Luxembourgeois», a ajouté Frank Engel après coup. «Dès le début de la prochaine législature, il faudra en outre élire un conseil national pour étrangers représentatif et réformé».

Améliorer le système de santé

Pour améliorer les soins médicaux, il faudrait «une transformation structurelle du système de santé ainsi qu'un suivi des appareils médicaux, des médicaments, des hôpitaux et des besoins des médecins et du personnel soignant». Un hôpital universitaire attirerait ainsi à nouveau de jeunes médecins au Luxembourg. La médecine préventive et le traitement de la douleur devraient être renforcés. Les points clés du programme électoral, qui a finalement été adopté à l'unanimité, avaient entre-temps été présentés par certains membres du parti. «Nous voulions montrer que nous ne sommes pas seulement le parti de Frank Engel, mais que nous avons une large assise», a expliqué Marc Ruppert.

Solutions et piques du candidat principal

L'intervention du porte-parole du parti et candidat principal a toutefois retenu l'attention. «Nous pensons de manière innovante, nous savons planifier et nous avons le courage de changer», a proclamé Frank Engel avant d'aborder le plus gros problème : «Dans le domaine du logement, nous sommes confrontés à une crise majeure que nous ne pourrons pas maîtriser si nous continuons à planifier comme nous l'avons fait jusqu'à présent». La taxe de mobilisation ou de spéculation doit enfin voir le jour. «Retenir des terrains à bâtir doit coûter très cher».

Retenir des terrains à bâtir doit coûter très cher. Frank Engel, porte-parole du parti

Bien que Frank Engel ait promis de ne pas s'en prendre aux autres partis, il s'en est pris à la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP), à laquelle il a reproché son «échec total», notamment en matière de réforme de l'impôt foncier. Les socialistes ont également échoué, selon l'intéressé, dans le débat sur la fiscalité. «Si l'on veut moins taxer le travail, il faut taxer davantage le capital», a constaté l'ancien député européen et président du parti CSV. «Nous ne sommes pas des fétichistes de la limite de 30% de la dette publique. Il n'existe aucune thèse scientifiquement solide selon laquelle un dépassement serait synonyme de déclin irréversible», a-t-il fait remarquer.

Contre la réduction générale du temps de travail - pour un indice social

Le porte-parole du parti s'est également insurgé sur le thème de la réduction du temps de travail avec compensation salariale intégrale : «Pas avec nous !». «Il est impossible d'imposer cela à l'économie de manière générale. Il faut certes se pencher sur le thème de l'organisation du temps de travail, mais pas simplement lancer un slogan dans le vide».

Contre les agriculteurs de quotas En ce qui concerne l'agriculture, il a été question d'un mélange sain d'exploitations de tailles et d'orientations différentes, qui se complètent mutuellement. «Fokus veut une agriculture qui contribue beaucoup plus à une orientation et à un approvisionnement alimentaire diversifiés que ce n'est le cas actuellement. Si nous voulons que nos agriculteurs soient plus que des cultivateurs de quotas dépendants des subventions, nous avons besoin du soutien et de l'engagement de toute la société», déclare Franky Kleis, membre de Fokus.

«L'index ne résout pas tous les problèmes. Nous pensons qu'il doit être réformé», a déclaré Frank Engel, défendant l'idée d'introduire un indice social qui permettrait même à 93% de la population de recevoir davantage. Il a qualifié la croissance de son thème favori : «Si on arrête de croître, on rétrécit». Fokus milite pour un modèle de croissance territoriale, par exemple sous la forme de zones d'activités gérées en commun dans la Grande Région.

Il y a une chose dont ce pays n'a pas besoin : une autre législature avec ce gouvernement qui, dès le départ, n'avait aucun plan. Frank Engel, porte-parole du parti

Il ne veut pas participer au Green Bashing d'autres partis, dit Engel. «Cela ne sert à rien. Mais la politique verte n'apporte rien non plus. Zéro planification nationale n'a eu lieu», a-t-il constaté. Claude Turmes n'aurait pas mérité le titre de ministre de l'aménagement du territoire, mais n'aurait rien fait non plus en tant que ministre de l'énergie, se distinguant uniquement par une hostilité rigoureuse au nucléaire. «Nous ne sommes pas contre le nucléaire parce que cela ne sert à rien. L'électricité ne provient pas de mon moulin à vent préféré», a déclaré Engel, qui a été abondamment applaudi et a provoqué de nombreux rires pendant son discours de plus d'une heure.

Faire une autre politique avec honnêteté et courage

«Nous avons l'ambition de faire une politique qui soit différente. Pour cela, il faut de l'honnêteté et du courage. Il y a une chose dont ce pays n'a pas besoin : une autre législature avec ce gouvernement qui, dès le début, n'avait aucune ambition, aucun plan, aucun projet et ne pouvait résoudre aucun problème de ce pays. Au contraire, ils ont tous été aggravés», a-t-il lancé en guise de conclusion.

Plan décennal dans le domaine de l'éducation Dans le domaine de l'éducation, Fokus veut s'engager dans l'élaboration d'un plan décennal avec tous les acteurs concernés. «Fokus s'engage en faveur de l'école publique, il ne doit pas y avoir de mondes parallèles», a déclaré Philippe Kirsch, membre du parti. «Pour relever le défi de la diversité linguistique, il faudrait réfléchir à une alphabétisation en luxembourgeois en plus de l'alphabétisation en allemand et en français. A partir du cycle 3.1, une évaluation par points précise et facile à comprendre doit être réintroduite. Une révision des procédures d'orientation est également nécessaire (examen d'entrée optionnel), tout comme la réintroduction du redoublement entre la 7e et la 5e. Une inclusion adaptée des élèves ayant des besoins spécifiques est également nécessaire».

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Simon Martin

