Pendant les événements de la Pride, la communauté LGBTIQ envoie un signal contre l'intolérance et la discrimination - quelle importance cela a-t-il encore aujourd'hui?

Communauté LGBTIQ

«Nous ne sommes pas des statistiques»

Simone MOLITOR Pendant les événements de la Pride, la communauté LGBTIQ envoie un signal contre l'intolérance et la discrimination - quelle importance cela a-t-il encore aujourd'hui?

Colorée et flamboyante. Ce sont principalement ces deux mots qui décrivent chaque année les défilés de la fierté dans les médias. Pourtant, il s'agit toujours de manifestations politiques dont l'origine remonte à la nuit du 27 au 28 juin 1969, lorsqu'un groupe d'homosexuels et de transsexuels s'est opposé à la police dans le bar gay Stonewall Inn de Christopher Street à New York.

Depuis lors, la communauté LGBTIQ du monde entier descend dans la rue chaque été pendant le mois de la fierté pour, d'une part, célébrer la diversité et, d'autre part, envoyer un signal visible contre l'intolérance, la discrimination et l'inégalité de traitement. Est-ce encore nécessaire en 2022 ? Qu'est-ce que la Luxembourg Pride, dont le point culminant se déroule ce week-end à Esch? Quelle est d'ailleurs la part de la signification originelle dans les événements de la Pride?

Le travail de lobbying en faveur de la communauté LGBTIQ doit être poursuivi, selon le président de la Cigale, Max Lamesch. Photo: Chris Karaba

Selon Max Lamesch, président du Centre LGBTIQ+ Cigale, il est impossible de répondre à cette question sans tenir compte du contexte géographique et législatif. Au Luxembourg, il s'agit davantage de visibilité et de la Pride comme événement festif que de messages politiques, ce qu'il trouve dommage.

«Dans le monde occidental, surtout aux États-Unis, la Pride est devenue très commerciale», estime la sociologue et militante queer féministe Enrica Pianaro. «Il n'est pas rare que les défilés soient sponsorisés par de grandes entreprises», critique-t-elle en parlant de pinkwashing. Il s'agit ni plus ni moins d'une stratégie de relations publiques, lorsque des entreprises se solidarisent avec le mouvement LGBTIQ pour des raisons de marketing.

Il existe encore des inégalités inscrites dans la loi. Enrica Pianaro, militante queer féministe

«Il y a cependant encore des pays où l'organisation d'une Pride ou le rassemblement en public de personnes appartenant à la communauté LGBTIQ ne va pas de soi», fait encore remarquer la sociologue. Personne ne veut donc remettre en question la raison d'être de ces manifestations.

Droit à une vie autodéterminée

«Certains disent que le combat est terminé parce que nous avons gagné les plus grandes batailles. Au Luxembourg, nous n'avons pas besoin de convaincre les politiques ou la société que nous avons le droit de vivre comme nous l'entendons. Les messages sont passés. Mais il reste encore de nombreux aspects techniques à mettre en œuvre par les ministères compétents. C'est pourquoi nous sommes toujours sollicités, notamment pour exercer une certaine pression», déclare le président de la Cigale.

Certes, il y a encore quelques voix qui n'ont pas compris que la lutte pour la liberté et l'égalité des droits pour les personnes LGBTIQ n'est pas une idéologie, mais simplement un droit de l'homme, mais selon lui, il ne faut pas y prêter attention.

Tout n'est pas encore acquis

«Il reste toujours quelque chose à faire, que ce soit sur le plan juridique ou social. Même si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, cela ne signifie pas que tout est acquis au Luxembourg», remarque Enrica Pianaro. «Après tout, nous ne sommes pas une communauté isolée, mais un groupement de communautés. En tant que LGBTIQ+, nous sommes extrêmement différents. Il y a des recoupements, mais aussi des préoccupations qui sont très spécifiques», poursuit Max Lamesch.

Il comprend que les choses avancent un peu plus lentement sur certains dossiers: «Le troisième sexe dans le passeport, le congé parental... C'est dans notre intérêt que cela soit bien appliqué. Il ne faut pas sous-estimer l'influence que tout cela a au niveau administratif, qui est justement classiquement conçu de manière tout à fait binaire».

Des inégalités inscrites dans la loi

Enrica Pianaro est moins patiente, notamment en ce qui concerne la coparentalité. «La femme qui ne porte pas l'enfant n'est pas automatiquement reconnue comme parent à part entière, il faut d'abord passer par une procédure d'adoption. Il faut du temps et de l'argent pour être considéré comme une famille à part entière. Bien que les couples de même sexe aient le droit de se marier et d'adopter, des inégalités inscrites dans la loi subsistent. Oui, on travaille à une loi correspondante, mais cela traîne depuis des années maintenant», déclare la militante queer féministe, qui déplore que la responsabilité soit transférée d'un ministère à l'autre.

Pour la sociologue et militante queer féministe Enrica Pianaro, c'est surtout à l'école qu'il faut agir. Photo: Marc Wilwert

En effet, cela relève du ministère de la Justice, qui est en train de réviser le droit de la filiation, confirme la ministre de la Famille Corinne Cahen (DP), interrogée à ce sujet. «Il faut qu'il y ait un lien juridique avec l'enfant pour pouvoir demander le congé de naissance par exemple. Pour les conjoints hétérosexuels, cela se fait automatiquement, pour les couples de même sexe, la reconnaissance n'est actuellement possible que par la voie de l'adoption. Pour moi, il est en tout cas important qu'il y ait un parallélisme entre les droits des parents hétérosexuels et homosexuels», souligne-t-elle.

93 mesures du plan d'action national LGBTI

En 2015, son ministère a pris en charge la coordination de la politique nationale visant à promouvoir les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. Le premier Plan d'action national LGBTI (PAN LGBTI), élaboré en 2018 en collaboration avec neuf autres ministères, la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme, est également coordonné par le ministère de la Famille.

Au cours des 25 dernières années, il s'est passé «extrêmement de choses positives» au Luxembourg, déclare la ministre de la Famille Corinne Cahen. Photo: Marc Wilwert / LW-Archives

«93 mesures ont été inscrites dans le PAN. C'est dire à quel point il est important pour le gouvernement de continuer à s'engager en faveur de l'égalité», souligne la ministre. Au cours des 25 dernières années, il s'est passé «extrêmement de choses positives» au Luxembourg, à commencer par l'introduction du PACS pour tous les couples en 2004. Enfin, en 2015, le droit du mariage a été réformé, ouvrant ainsi la voie à l'adoption.

Le gouvernement tient à poursuivre son engagement en faveur de l'égalité. Corinne Cahen, ministre de la Famille

«Généralement satisfait» du travail du gouvernement, le président de la Cigale, Max Lamesch, estime qu'il y a une volonté politique. Enrica Pianaro reconnaît elle aussi une volonté politique d'apporter des améliorations sur différents points. «Logiquement, il s'est passé beaucoup plus de choses au cours de la première législature de l'actuelle coalition. Maintenant, cela commence à devenir plus compliqué parce que c'est devenu plus technique. Le rythme s'est un peu ralenti. Nous espérons qu'elle va s'accélérer avant les élections», confie Max Lamesch. Il voit toutefois une occasion manquée dans la réforme de la Constitution: «On aurait pu y intégrer une logique non binaire. Cela nous aurait permis de gagner un certain nombre de points dans l'indice Rainbow de l'ILGA Europe».

Le fait est que nous stagnons un peu en ce moment. Max Lamesch, président de la Cigale

En parlant de l'indice Rainbow 2022, le Luxembourg a en effet reculé de deux positions pour se retrouver à la cinquième place. Les années précédentes, le Grand-Duché faisait toujours partie du top 3 des pays européens qui s'engagent le plus pour les droits des personnes LGBTIQ. Mais cela ne signifie pas que la situation au Luxembourg s'est détériorée, explique Lamesch, d'autres pays se sont plutôt améliorés. «Mais le fait est que nous stagnons un peu en ce moment. En outre, on peut se demander si cet indice doit être notre référence principale. Il y a toujours des différences entre la manière dont quelque chose est objectivement perçu et la manière dont il est à son tour subjectivement perçu».

Les études ne sont pas un indicateur fiable

Même si le Luxembourg obtient toujours des résultats relativement bons dans les études comparatives internationales, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de besoin d'amélioration ou qu'il n'y a pas de victimes d'homophobie. Le taux de signalement à la police du harcèlement motivé par la haine ne peut guère être cité comme un indicateur fiable. En effet, selon la deuxième étude LGBTI de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE, il est faible dans tous les États membres de l'UE (2% au Luxembourg).

Le Centre pour l'égalité de traitement (CET) a quant à lui traité neuf cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle l'année dernière (douze en 2020). Cela allait des moqueries sur le lieu de travail et de la discrimination par un voisin ou un supérieur à l'interdiction controversée du don du sang pour les hommes homosexuels et bisexuels, en passant par des déclarations inappropriées sur les réseaux sociaux.

Harcèlement au travail et à l'école

«Nous ne sommes pas des statistiques», précise Enrica Pianaro. «Même si les sondages montrent que la situation au Luxembourg est bonne, la réalité vécue peut être différente. Outre les lois et les statistiques, il y a la vie quotidienne. Toutes les personnes ne font pas leur coming out sur leur lieu de travail, ne sont pas enclines à se battre ou ne veulent pas faire de leur identité un sujet de discussion. Les employeurs sont tenus de promouvoir la diversité de manière à ce que personne ne doive avoir le sentiment de renier son orientation sexuelle», argumente-t-elle.

La sociologue sait que le mobbing est un problème. Elle estime qu'il faut agir en particulier à l'école. «Il faut faire quelque chose à plusieurs niveaux pour lutter contre la violence - même verbale - et la discrimination. Les lois seules ne suffisent pas. En fait, c'est tout le concept scolaire qui devrait être repensé. Cela commence déjà par les manuels scolaires, qui devraient être plus diversifiés, et se termine par les infrastructures, qui devraient être pensées différemment. Le personnel scolaire et enseignant doit être formé en conséquence», énumère-t-elle.

«En 2023, nous voulons proposer davantage de formations en collaboration avec les associations pour sensibiliser différents groupes professionnels aux thématiques LGBTIQ», laisse entrevoir la ministre de la Famille Cahen à ce sujet.

Les médias sociaux facilitent l'outing

La cour de récréation est toujours, dans une certaine mesure, un centre de pouvoir, illustre Max Lamesch. «Le harcèlement dans la cour de récréation est un sujet éternel. L'homophobie, le racisme... c'est là que beaucoup de choses commencent. Les enfants peuvent être brutaux, cela ne changera probablement jamais», constate-t-il sobrement, mais il est au moins convaincu que les jeunes ont aujourd'hui moins de mal à faire leur coming out. «Grâce aux médias sociaux, ils trouvent assez rapidement leur place et leur identité, quelle que soit la définition qu'on en donne. Tout cela est devenu plus complexe».

Pour rendre visibles les différentes identités - lesbienne, gay, bi, intersexe, queer, trans, asexuelle - l'acronyme a également été élargi : LGB est d'abord devenu LGBT, puis LGBTI et enfin LGBTIQ jusqu'à LGBTQIA+.

Les thèmes trans et intersexes encore plus stigmatisés

Les transgenres et surtout l'intersexualité sont des sujets encore plus tabous dans notre pays. «Il y a un certain manque de visibilité et de compréhension», estime Max Lamesch. «En collaboration avec Rosa Lëtzebuerg et l'Asbl Intersex & Transgender Luxembourg, nous sommes en train de travailler très concrètement à un site web sur les thèmes 'trans' et 'non-binarité'. Ce portail doit informer le public et aider les personnes concernées et leur entourage en cas de questions, d'incertitudes et de difficultés», fait savoir Corinne Cahen. De nombreux progrès ont été réalisés grâce aux lois nationales. Ainsi, l'identité de genre a été reconnue comme motif de discrimination dans le code pénal.

«De plus, depuis 2018, les personnes trans, non-binaires et intersexes peuvent faire modifier leur sexe et leur prénom à l'état civil», souligne la ministre. Des travaux sont en cours pour introduire dans la loi un troisième sexe ou une troisième option. «Un groupe de travail interministériel s'en occupe sous la direction du ministère de la Justice. La ministre Sam Tanson a annoncé la présentation d'un projet de loi avant la fin de la législature actuelle», précise Cahen.

Ce qui se passe dans certaines parties du monde est extrêmement inquiétant. Max Lamesch, président de la Cigale

L'interdiction des interventions médicales sur les enfants intersexués est une autre mesure importante prévue dans le PAN LGBTI, mais qui n'est actuellement pas encore mise en œuvre. «Cette année encore, un premier bilan intermédiaire du plan d'action LGBTI sera réalisé et une analyse sera faite pour savoir dans quelle mesure les 93 actions ont déjà été mises en œuvre et quelles nouvelles priorités, objectifs et actions devraient être ajoutés», informe-t-elle.

Des acquis sur la sellette

Aussi ouvert, tolérant et progressiste que soit le Luxembourg, l'évolution de la situation dans d'autres pays inquiète néanmoins le président de la Cigale. «Ce qui se passe dans certaines parties du monde est extrêmement inquiétant. Nous ne devons pas être naïfs au point de penser que cela ne pourrait pas se répercuter sur le Luxembourg», estime-t-il, citant en exemple non pas des régions où les homosexuels risquent encore la prison, voire la peine de mort, mais les Etats-Unis, où se dessine «un glissement vers la droite au plus bas niveau».

«En Floride, les enseignants ne peuvent plus parler d'orientation sexuelle dans les écoles primaires en raison de la loi ‘Don't say gay’. En Hongrie, une loi similaire existait déjà auparavant. Aujourd'hui, la Cour suprême, en principe une instance neutre, veut abolir le droit à l'avortement. De nombreux pays sont en ébullition en raison des mouvements populistes de droite. Le danger que le monde devienne plus illibéral est palpable», explique-t-il clairement.

Enrica Pianaro trouve également préoccupant le fait que les droits soient attaqués lorsqu'il s'agit de l'autodétermination. «Le Luxembourg n'est pas une île. Les États-Unis sont loin, mais même dans des pays européens prétendument démocratiques, des tendances se font sentir qui sont définitivement inquiétantes», prévient-elle. «Nous devons rester vigilants», conseille Max Lamesch. Les acquis du mouvement pour la liberté ne sont pas gravés dans la pierre.



