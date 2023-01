Le Premier ministre, et également ministre des Médias, a promis une plus grande transparence pour les médias, lors de ses voeux adressés ce jeudi aux représentants des médias et des services de presse du gouvernement.

Luxembourg 4 2 min.

Voeux de Xavier Bettel à la presse

«Nous n’avons pas toujours tout fait correctement»

Mélodie MOUZON Le Premier ministre, et également ministre des Médias, a promis une plus grande transparence pour les médias, lors de ses voeux adressés ce jeudi aux représentants des médias et des services de presse du gouvernement.

Plus de transparence pour les médias. Voilà le principal message à retenir des voeux adressés aux représentants des médias et des services de presse du gouvernement ce jeudi par le Premier ministre, mais également ministre des Médias, Xavier Bettel, lors d'une réception de Nouvel An organisée par le Conseil de presse.

Pluralisme des médias : le Luxembourg peut mieux faire Une étude comparative menée par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias place le Luxembourg à la 12e place, sur 32 pays européens.

Le Premier ministre est revenu sur les années de pandémie, qui ont compliqué le travail et des représentants de la presse «et révélé une augmentation du harcèlement à l’encontre des journalistes et même des violences physiques». Un phénomène inédit jusque-là.

Xavier Bettel a rappelé qu'un projet de loi présenté l'année dernière, après des manifestations contre les mesures covid chahutées, apportera aux journalistes une plus grande protection contre les menaces. Ainsi, la fuite de données ou d'informations personnelles concernant un journaliste sera lourdement sanctionnée d'une amende pouvant atteindre 75.000 euros et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Le Premier ministre s'est joint à la réception de Nouvel An organisée par le Conseil de presse. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le Premier ministre s'est joint à la réception de Nouvel An organisée par le Conseil de presse. Photo: Anouk Antony Le Premier ministre s'est joint à la réception de Nouvel An organisée par le Conseil de presse. Photo: Anouk Antony Le Premier ministre s'est joint à la réception de Nouvel An organisée par le Conseil de presse. Photo: Anouk Antony Le Premier ministre s'est joint à la réception de Nouvel An organisée par le Conseil de presse. Photo: Anouk Antony

Le Premier ministre a défendu une presse libre, qui doit être en mesure d'analyser et critiquer l'action du gouvernement, même en période de crise ou d'état d'urgence. Xavier Bettel a qualifié les conditions de travail auxquelles ont été confrontés les journalistes ces dernières années d'«extrêmes».

72 nouvelles cartes de presse en 2022

Rappelons que la liberté d'information n'est toujours pas inscrite dans le droit national. Le Conseil de presse, et notamment son président Roger Infalt, bataille depuis des années pour que cette liberté soit reconnue légalement. «C’est notre travail de créer une base sur laquelle la presse puisse travailler de manière aussi indépendante que possible», a souligné Xavier Bettel, en faisant ensuite son mea culpa: «nous n’avons pas toujours tout fait correctement». Il a promis de rencontrer prochainement le Conseil de presse pour discuter de la question.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le Premier ministre a encore déclaré qu’il était fier de vivre dans un pays où le journalisme indépendant et la fonction de surveillance de la presse sont respectés, en particulier lors d'une année électorale comme celle-ci. Il a également souligné que la réforme et l’augmentation des aides à la presse étaient l’une des promesses tenues. 18 publications dans le pays bénéficient de cette aide et trois nouveaux médias recevront un soutien cette année: Moien, Chronicle et Les Frontaliers.

Par ailleurs, 72 nouveaux journalistes ont obtenu une carte de presse l'an dernier.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.