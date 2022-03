Les conséquences de la guerre en Ukraine ont dominé les discours politiques lors du congrès des Verts, ce samedi. La super année électorale était moins présente dans les discussions.

Congrès déi Gréng

«Nous n'avons pas le temps de faire campagne»

(BaL avec Florian JAVEL) Le jour du congrès du parti déi Gréng à Junglinster, l'écho de l'Ode à la joie jouée au centre polyvalent Gaston Stein a laissé une trace sur les visages émus des membres du parti présents. Ce matin-là, les paroles des orateurs politiques résonnaient également comme l'écho d'une Europe unie, forteresse de l'État de droit et communauté de valeurs libérales. Le congrès des Verts s'est tenu ce week-end sous le slogan «Protéger ce qui est important pour nous».

La situation actuelle de la guerre en Ukraine, présente dans tous les esprits, a marqué les discours des responsables verts. L'acte de violence de Poutine contre la population ukrainienne a été profondément condamné. «La sécurité, la liberté et l'Etat de droit ont été écrasés par les chars», a notamment déclaré le ministre de la Défense, François Bausch.



La guerre en Ukraine, entre crise et opportunité

Pour Djuna Bernard, la présidente du parti, les innombrables violations du droit international doivent amener les responsables à rendre des comptes. L'isolement politique et économique de la Russie est le bon moyen de protéger le projet de solidarité européen. L'Ukraine, dans sa lutte pour la liberté, symbolise le conflit idéologique entre l'autocratique Poutine et le libéralisme de l'UE.

Les deux coprésidents du parti se tenaient devant les représentants du gouvernement Vert derrière le podium. Photo: Gilles KAYSER

Samedi, jour du congrès du parti, les conséquences de la guerre en Ukraine ont été utilisées pour des analyses plus approfondies de la situation politique actuelle. Dans un discours commun, Djuna Bernard et Meris Sehovic, la moitié masculine de la présidence du parti, ont loué la solidarité dont a fait preuve la population luxembourgeoise depuis le début de la guerre. Cette solidarité a démontré que le bénévolat pouvait être encouragé par un assouplissement ou même une réduction du temps de travail. Ce n'est que grâce aux bénévoles des organisations humanitaires que l'on a pu fournir des vêtements, un logement ou des offres de formation et de loisirs aux réfugiés ukrainiens.

Sur le thème de la sécurité alimentaire, la présidente du parti a vivement critiqué ceux qui instrumentalisent une telle situation d'urgence l'utilisation excessive de surfaces agricoles pour le fourrage, l'exploitation de terres en friche ou l'utilisation d'engrais synthétiques ne sont pas les solutions au problème de la sécurité alimentaire, estime Djuna Bernard. Ce faisant, on opposerait les crises entre elles et on saperait les acquis de la politique environnementale européenne.

«Pas de temps pour la campagne électorale...»

Un fil rouge central a par ailleurs traversé tous les discours du congrès du parti: la question de la dépendance aux énergies fossiles. «Notre dépendance nous rend vulnérables», a souligné Meris Sehovic. La transition énergétique et une politique climatique progressiste font depuis longtemps l'objet d'un consensus dans le pays et leur développement contribue à la politique de sécurité en Europe, ce que le ministre de la Défense a également souligné par la suite : «Nous devons tirer la leçon de cette guerre, lors du ''Green New Deal'', et mettre le turbo pour garantir notre indépendance vis-à-vis du gaz et du pétrole russes».

La tripartite a également été évoquée dans ce contexte. Dans le cadre des négociations, un pacte climatique en dix points est prévu pour accélérer la transition énergétique et aider les entreprises à gérer leurs activités de manière plus durable. Dans le cadre de la tripartite, on a cherché ensemble des solutions et on a réussi à maintenir la paix sociale au Luxembourg, appuie François Bausch. «Les partenaires sociaux devraient prendre conscience de leur responsabilité nationale»

François Bausch a déclaré qu'il n'y avait pas de temps à consacrer pour la campagne électorale. Photo: Gilles KAYSER





Celui qui, le jour du congrès du parti, aurait voulu avoir un bref aperçu des processus de réflexion déjà établis en vue de l'année super électorale, a probablement été déçu: «Nous n'avons pas le temps de faire campagne, nous sommes occupés à gouverner le pays», a déclaré François Bausch samedi. Le ministre de la Défense n'a toutefois pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil à la manifestation parallèle du CSV à Echternach: «La double direction fait depuis longtemps partie de l'ADN des Verts. Ici, à Junglinster, se réunit le seul véritable parti féministe du Luxembourg. Ce que nous réalisons en tant que parti, les autres ne peuvent qu'en rêver».



