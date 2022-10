Le travail médical dans les hôpitaux présente de nombreux avantages, affirme la Fédération des hôpitaux. Mais selon elle, l'attractivité du secteur hospitalier doit être renforcée.

«Nous n'avons aucun intérêt à faire fuir nos médecins»

Michèle GANTENBEIN Le travail médical dans les hôpitaux présente de nombreux avantages, affirme la Fédération des hôpitaux. Mais selon elle, l'attractivité du secteur hospitalier doit être renforcée.

La démission de l'équipe de six cardiologues du Centre Hospitalier du Nord (CHdN) a ébranlé l'hôpital et l'ensemble du monde hospitalier luxembourgeois. L'Association des représentants médicaux (AMMD) a estimé qu'il s'agissait d'une «conséquence directe de l'échec de la politique de santé depuis des décennies» et a accusé les politiques de s'accrocher à des méthodes dépassées et de faire fuir le personnel de santé.

Les représentants de la Fédération des hôpitaux luxembourgeoise (FHL) voient les choses de manière plus nuancée. La raison de ce licenciement serait une charge de travail trop importante pour les médecins qui, en plus de leur travail à l'hôpital, tiennent également un cabinet privé, a expliqué lundi le Dr Paul Wirtgen, directeur de l'Hôpital Nord, lors d'une conférence de presse de la Fédération des hôpitaux. Il s'est montré plein d'espoir quant à la possibilité de surmonter la crise. Il aurait reçu deux candidatures de spécialistes «qui développeraient peut-être plutôt leur activité à l'hôpital et n'auraient pas une pratique aussi importante».

Un problème se pose : le travail à l'hôpital implique un certain nombre d'obligations telles que les gardes, les réunions ou les rencontres avec les médecins, qui prennent beaucoup de temps en plus de l'activité médicale. Néanmoins, le travail en milieu hospitalier reste intéressant pour les médecins et présente de nombreux avantages, a déclaré le président de la FHL, le Dr Philippe Turk. Parmi ces avantages, il a cité le travail en équipes multiprofessionnelles et interdisciplinaires ainsi qu'une structure organisationnelle «qui implique et soutient les médecins à tous les niveaux». En outre, le secteur hospitalier offre un niveau élevé de qualité et de sécurité, a-t-il ajouté.

Nous n'avons absolument aucun intérêt à faire fuir nos médecins. Dr René Metz, directeur général du Chem

Mécontentement des médecins

Le Dr Marc Berna, directeur général des Hôpitaux Robert Schuman (HRS), a déclaré que ce n'était pas le cas et que les médecins fuyaient désormais en grand nombre. La crise du covid a mis les médecins à rude épreuve dans les hôpitaux. L'équilibre s'en est trouvé quelque peu ébranlé. Il n'a toutefois pas constaté de mécontentement massif.

Un constat partagé jusqu'à présent également par le Dr René Metz, directeur général du Centre hospitalier Emile Myrisch (Chem). Selon lui, le dialogue entre la direction de l'hôpital et les médecins fonctionne bien. «Nous n'avons absolument aucun intérêt à faire fuir nos médecins. Nous avons besoin d'eux et essayons de les satisfaire autant que possible. Mais nous nous trouvons également dans un cadre juridique avec certaines obligations que nous devons respecter», explique le Dr Metz.

Selon le Dr Philippe Turk, l'un des points faibles du secteur hospitalier est le manque d'attractivité de la médecine hospitalière par rapport à l'exercice libéral exclusif en cabinet privé. Malgré les avantages, la FHL estime qu'il est nécessaire d'augmenter l'attractivité du secteur hospitalier.

Le thème de la pénurie de médecins et de personnel qualifié doit être discuté de toute urgence. Dr. Philippe Turk, président de la FHL

Augmenter l'attractivité du secteur hospitalier

Un aspect important est que les services de garde ne sont toujours pas rémunérés. A cet égard, on attend dans les prochains jours «une solution raisonnable» de la part du gouvernement, a déclaré le Dr Turk. En outre, la FHL demande une rémunération équitable pour le travail d'organisation qui prend beaucoup de temps aux médecins dans les hôpitaux. Cela comprend également le travail organisationnel dans la gestion de la qualité et des risques. Selon le Dr Romain Nati, directeur général du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), une discussion avec les responsables politiques sur ce type de rémunération n'a pas encore eu lieu.

Afin d'augmenter l'attractivité de la médecine hospitalière, la FHL demande en outre une formation plus intensive et plus large des médecins et des professionnels de la santé à l'Université du Luxembourg. «Le thème de la pénurie de médecins et de personnel qualifié doit être discuté de toute urgence», a déclaré le Dr Turk.

Pour maintenir la cohésion du système hospitalier, il ne faut en aucun cas qu'il y ait un développement concurrentiel de services médicaux spécialisés en dehors du système hospitalier, a-t-il ajouté. «Nous n'avons tout simplement pas assez de ressources pour une telle dispersion», a déclaré le Dr Turk.

