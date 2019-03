Une vingtaine de lycées, aux quatre coins du pays, participeront à la marche pour le climat qui aura lieu à Luxembourg, le vendredi 15 mars prochain. En attendant le grand jour, les troupes se mobilisent, notamment sur les réseaux sociaux. Et espèrent faire sensation.

«Nous espérons rassembler 10.000 jeunes au Glacis»

Sophie WIESSLER Une vingtaine de lycées, aux quatre coins du pays, participeront à la marche pour le climat qui aura lieu à Luxembourg, le vendredi 15 mars prochain. En attendant le grand jour, les troupes se mobilisent, notamment sur les réseaux sociaux. Et espèrent faire sensation.

«Vous verrez, il y aura beaucoup de monde pour cette manifestation», s'enthousiaste Zélie, jeune lycéenne de 17 ans. Depuis plusieurs semaines, l'étudiante se mobilise avec des centaines d'autres jeunes, pour préparer la marche pour le climat qui aura lieu vendredi 15 mars prochain.

Au Luxembourg, les jeunes en grève pour le climat le 15 mars La jeune Suédoise de 16 ans qui avait interpellé les responsables politiques lors de la COP24 et récemment à Davos, a appelé les jeunes du monde entier à faire grève pour sensibiliser les adultes au réchauffement climatique.

Leur motivation? Les discours «très inspirants» de Greta Thunberg, cette jeune suédoise de 16 ans qui a interpellé les chefs d'Etat et ministres sur l'urgence climatique.

«Elle a joué un grand rôle, c'est certain. C'est motivant! Mais nous sommes surtout nombreux à être inquiets face à cette crise climatique», précise Zelie, tout en soulignant que les manifestations ayant eu lieu dans d'autres pays européens ont également été des «sources d'inspirations».

Des groupes de travaux en ligne

En attendant le grand jour, c'est l'effervescence en coulisses pour la vingtaine de lycées qui participe à l'événement. Nouvelle génération oblige, ce sont les réseaux sociaux qui mobilisent les troupes.

«Nous avons créé des groupes de travaux en ligne où nous échangeons des liens, des idées... Nous organisons un meeting par semaine pour ensuite échanger de vives voix et avancer», explique Zélie.

Deux réunions ont déjà eu lieu depuis le début de l'année et ont été très instructives; elles auront duré chacune plus de 5 heures. «Il y a un million de sujets à discuter aussi!», souligne Virginie, membre de l'association «Youth for Climate Luxembourg», qui supervisait les écoliers un premier temps.

Greta Thunberg comme inspiration

D'abord encadrés par cette association et le mouvement «Frères des Hommes», les jeunes lycéens se sont finalement émancipés. «Nous les laissons gérer eux-mêmes leur mouvement. C'est compliqué à organiser vu le nombre de participants mais ils y parviennent très bien», explique Virginie.

Flyers, banderoles, slogans, tout y passe, pour faire sensation le jour J. «On fait tout nous-mêmes. Bien évidemment, nous sommes ouverts aux propositions des autres générations; le climat affecte tout le monde», reconnait Zélie.

Des bus entiers direction le Glacis

Sur la page Facebook de l'événement, quasiment 3.000 personnes se sont déjà mobilisées. Mais «nous espérons rassembler 10.000 jeunes au Glacis», annonce Zélie, tout en précisant que des bus entiers devraient être acheminés vers le centre-ville pour l'événement.

Les lycéens pourront bien manifester pour le climat Claude Meisch, ministre de l'Education nationale, a donné son feu vert aux lycéens pour qu'ils puissent participer le 15 mars à la grande manifestation en faveur du climat au Glacis. Mais sous certaines conditions.

«Nous sommes en discussion avec les autorités pour assurer un suivi des écoliers de leurs lycées respectifs vers le Glacis; mais ça s'annonce plus compliqué que prévu».

En effet, si la police grand-ducale assurera la sécurité de la marche, qui amènera la foule vers la place Guillaume II, «l'encadrement du transport des écoliers n'est pas encore tout à fait assuré»; «il y a un manque d'intérêt des autorités à ce sujet mais nous allons trouver une solution», rassure Zélie.

Des autorités qui ont pourtant apporter leur soutien à cette marche, par la voie notamment du ministre de l'Education nationale, Claude Meisch, qui avait annoncé fin février que les lycéens seraient autorisés à manifester, contre une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs.

Le rassemblement est fixé au vendredi 15 mars à 12h30 au Glacis.



