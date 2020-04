La crise du covid-19 amène le personnel hospitalier au bord de l'épuisement. Chaque jour, chaque minute, ces professionnels de santé se battent et rassemblent tout leur courage pour lutter contre le virus et ne pas perdre espoir. Aperçu, en vidéo, de ce combat en première ligne, au cœur des unités covid-19 du CHL.

«Nous avons peur, mais nous sommes là»

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL

(ASdN avec Sibila Lind) - Sous les masques et les combinaisons blanches se trouvent des personnes qui s'exposent tous les jours au danger du virus, avec un seul objectif, celui de sauver des vies. Mais malgré les soins apportés, 78 malades ont rendu leur dernier souffle, selon les dernières données de la direction de la Santé.

Et si appréhender la mort d'un patient n'est jamais chose facile, cela prend une ampleur encore différente en ces temps de pandémie. Tel est du moins le sentiment des médecins et infirmiers du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Car leurs patients meurent seuls, sans famille et sans amis autour d'eux. C'est donc au personnel soignant de l'unité de prendre le relai et leur tenir la main dans leurs derniers moments.



Aperçu émouvant en vidéo du quotidien de ces hommes et ces femmes de l'unité de soins intensifs du CHL.





