Nouveau parti Fokus

«Nous avons besoin d'un indice social»

Simone MOLITOR Le parti Fokus s'en tient au système d'indexation, mais veut en revanche lutter contre les injustices qu'il engendre. Ceux qui gagnent moins doivent recevoir plus.

«Le système d'indexation doit rester en place, aucune tranche ne doit être supprimée ou reportée, mais nous avons besoin d'un index social», telle est la principale revendication du parti Fokus.

«Le système d'indexation accélère et renforce les inégalités. De ce fait, les écarts se creusent de plus en plus. D'un point de vue purement mathématique, le même facteur multiplicateur s'applique sans doute à chacun, mais dans la poche, la situation est dramatiquement différente. Les salaires les plus bas ne bougent presque pas suite à l'index», a expliqué le secrétaire général Gary Kneip mardi lors de la conférence de presse de rentrée politique. L'introduction d'un indice social est considérée par le parti comme la seule solution correcte et juste.



Les inégalités sont accélérées et renforcées par le système d'indexation. Les bas salaires ne bougent presque pas suite à l'index. Gary Kneip, secrétaire général

Si l'on s'en tient à la vision de Fokus, les salaires des personnes dont le revenu annuel est supérieur à 250.000 euros ne devraient pas être indexés. «Ce que nous enlevons en haut peut être réparti différemment en bas». Pour un revenu annuel compris entre 30.000 et 40.000 euros, les salaires augmenteraient par exemple de 3,025%, pour un revenu annuel compris entre 100.000 et 110.000 euros, l'indice serait toujours de 2,5%. Une grande partie des ménages profiterait de ce changement par rapport au système actuel, seuls 5.000 environ seraient perdants.

En temps de crise, la collectivité est mise à contribution

Selon le modèle imaginé par Fokus, les employeurs et les entreprises devraient, en temps normal, verser chaque mois les 2,5% d'indice prévus par la loi dans une caisse qui reste à créer. Rien ne changerait donc pour eux, mais l'argent serait redistribué plus équitablement. «En période difficile, comme celle que nous vivons actuellement, c'est à la collectivité de jouer. L'État doit prendre ses responsabilités et alimenter cette caisse afin de soulager les entreprises», poursuit Gary Kneip. «Si nécessaire, cela peut être financé par la voie d'un emprunt, c'est-à-dire d'un endettement public», a ajouté Frank Engel, porte-parole du parti, car il est évident que toutes les entreprises ne pourront pas faire face au versement de trois tranches d'indexation cette année et probablement deux l'année prochaine.

Allocation énergétique et adaptation du barème fiscal

À court terme, Fokus suggère également le versement direct d'une allocation énergétique pour les ménages qui en ont réellement besoin. L'amortir par le biais de crédits d'impôt n'est pas la meilleure solution.

Il n'y a aucune raison de ne pas adapter le barème fiscal à l'inflation. Frank Engel, porte-parole du parti

Fokus considère l'adaptation du barème fiscal à l'inflation comme une autre mesure incontournable. «Il n'y a aucune raison de ne pas le faire maintenant, même si cela coûte 600 millions d'euros. Cela ne coûte pas 600 millions chaque année, comme l'a présenté la ministre des Finances. Il s'agit d'alléger maintenant la charge des citoyens en adaptant le barème fiscal, notamment pour les classes moyennes. Ce serait un bon signal», a souligné Frank Engel.

Aide à l'Ukraine, sanctions contre la Russie

Le porte-parole du parti a entre-temps émis de fortes critiques à l'encontre du Statec : «Lorsque celui-ci a présenté ses prévisions d'inflation en avril, il était déjà clair que la guerre en Ukraine ne prendrait pas fin dans les prochains mois. Ce manque de sérieux est difficilement compréhensible». Pour Frank Engel, remettre en question les aides à l'Ukraine, notamment les dépenses militaires, est «totalement erroné». «Jusqu'à présent, cela a coûté 66 millions d'euros au Luxembourg. A titre de comparaison, une tranche d'indexation coûte 800 millions d'euros aux entreprises».

Selon lui, la Russie a été sanctionnée de manière tout à fait justifiée, même si la conséquence en est que Poutine ferme le robinet de gaz. «La situation que nous connaissons aujourd'hui est le résultat d'une politique complètement ratée et erronée en Europe au cours des dix dernières années. Les capacités de production des pays vers lesquels nous nous tournons actuellement ne sont pas infinies».

Ce serait une erreur, dans les circonstances actuelles, de fermer pour des raisons idéologiques les centrales nucléaires qui peuvent encore fonctionner en toute sécurité pendant quelques mois. Contrairement à ce qui est toujours affirmé, il n'y a pas assez d'électricité en ce moment. «C'est pourquoi l'électrification du parc de véhicules ne devrait plus être encouragée de la sorte si nous voulons passer l'hiver», a encore expliqué Frank Engel.

«Nous nous sommes fixé comme objectif de doubler notre pourcentage d'intentions de vote et d'obtenir un nombre de sièges lors des élections qui nous permettra de participer à l'organisation de ce pays» Marc Ruppert, président de Fokus

Il s'agissait de la quatrième conférence de presse depuis la création du parti en février de cette année. Jusqu'à présent, les sondages ont révélé un taux d'intentions de vote d'environ 3%. «Nous nous sommes fixé comme objectif de doubler ce pourcentage et d'obtenir un nombre de sièges lors des élections qui nous permettra de participer à l'organisation de ce pays», a déclaré le président Marc Ruppert, qui a rappelé que Fokus défendait des valeurs citoyennes et avait fait de la justice son cheval de bataille.

