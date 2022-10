Pour que le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur luxembourgeois puisse continuer à se développer, le ministre Claude Meisch a présenté les nouveautés de cette rentrée académique.

Rentrée académique

«Nous aurons encore besoin d'étudiants demain»

Pour que le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur luxembourgeois puisse continuer à se développer, le ministre Claude Meisch a présenté les nouveautés de cette rentrée académique.

«Nous avons besoin d'instituts d'enseignement supérieur et de recherche qui soient visibles et compétitifs au niveau international et qui visent l'excellence. Seul un paysage de recherche et d'enseignement supérieur de qualité nous permettra de servir le pays à long terme, d'où l'importance d'être actif dans les domaines dont le pays a besoin», a constaté jeudi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch (DP), lors de la conférence de presse de rentrée académique. Des efforts particuliers ont été faits, par exemple au niveau de l'Université du Luxembourg, pour développer le domaine de la médecine.



Les Pays-Bas et l'Autriche plus appréciés que jamais par les étudiants

Le nombre d'étudiants se maintient à un niveau très élevé, s'est réjoui le ministre de l'Enseignement supérieur. Au cours de l'année académique passée, 32.689 étudiants ont bénéficié d'une aide financière de l'État au semestre d'hiver et 29.484 au semestre d'été. «En ce qui concerne les pays d'études, il y a une évolution. Les étudiants luxembourgeois sont toujours fortement attirés par les pays voisins, mais en plus, deux pays, à savoir les Pays-Bas et l'Autriche, enregistrent une forte croissance», a-t-il indiqué.

Le nombre d'étudiants dans le domaine de l'informatique a nettement augmenté. Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur

Les efforts entrepris pour promouvoir certaines filières porteraient leurs fruits. «Nous ne pouvons maîtriser le changement numérique que si nous disposons de suffisamment d'experts. Le nombre d'études dans le domaine de l'informatique a nettement augmenté. Nous avons devant nous un tournant énergétique que nous ne pourrons mener à bien que si nous avons suffisamment d'ingénieurs. Là aussi, les chiffres ont augmenté. Dans le domaine de la médecine, on constate également une hausse», a énuméré Claude Meisch.

Les changements apportés par la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur

Pendant ce temps, la loi sur l'enseignement supérieur, déjà annoncée l'année dernière, est dans la dernière ligne droite et devrait être votée avant la fin de la législature. «Avec cette loi, nous voulons créer un cadre solide et cohérent en ce qui concerne l'organisation de l'enseignement supérieur», a déclaré le ministre. Un nouvel aspect important est la protection des titres (BTS, bachelor, master, docteur/doctorat). Dans ce contexte, le titre de "docteur en médecine" sera également introduit et sera délivré en lien avec le diplôme de l'Université du Luxembourg relatif aux études spécialisées en médecine. Une collaboration durable avec une agence d'accréditation étrangère est envisagée afin d'assurer une plus grande transparence.

Une autre nouveauté est le "BTS en alternance", qui a déjà fait l'objet d'une phase pilote. Ce cursus permet de suivre une partie de la formation au lycée et une autre directement en milieu professionnel. De plus, tous les stages faisant partie des programmes de BTS seront désormais soumis à la loi dite "Stage" de 2020, ce qui signifie que les stages d'une durée minimale de quatre semaines devront être rémunérés. «Cela rendra la formation encore plus attrayante dans différents domaines professionnels», a déclaré Meisch.

Le ministre a également évoqué les ajustements des aides publiques aux études. Elles avaient déjà été nettement augmentées au début de la crise en avril. «Nous continuons à avoir des échanges permanents avec l'ACEL, la fédération des associations étudiantes luxembourgeoises. Si d'autres ajustements s'avéraient nécessaires, nous pourrions réagir au cas par cas», a laissé entrevoir Claude Meisch. «Nous avons encore besoin, demain, d'étudiants, de jeunes qui s'engagent dans des études et qui reviennent plus tard au Luxembourg avec ces compétences», a-t-il ajouté.

Création d'une plateforme d'échange de données

En attendant, pour faciliter les activités de recherche, une plateforme nationale d'échange de données sera mise en place. «Cela permettra d'utiliser les données. Jusqu'à présent, les chercheurs avaient souvent des problèmes avec cela, mais c'est important pour les projets de recherche dans le domaine social par exemple ou encore pour la médecine personnalisée. L'accent est bien entendu mis sur la protection des données», a assuré le ministre.

Enfin, il a évoqué la récente décision du gouvernement d'intégrer à moyen terme les activités et le personnel de l'Institut Max Planck Luxembourg dans Uni.lu. Il a également informé de la création d'un autre centre interdisciplinaire à l'université, cette fois-ci pour les systèmes environnementaux.

Le salon de l'étudiant aura lieu cette année encore en présentiel les 27 et 28 octobre 2022 sur le campus de Belval, mais ne renoncera pas complètement aux éléments virtuels (studentefoire.lu).

