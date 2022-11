De la gastronomie, des sciences, et l'esprit de Noël qui souffle de plus en plus fort: voici notre sélection d'animations en Grande Région ces 26 et 27 novembre.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• C'est «le» rendez-vous de la gastronomie au Luxembourg et bien au-delà. L'événement Expogast revient à Luxexpo The Box pour sa 14e édition, quatre ans après la dernière, à partir de ce samedi 26 novembre et pour cinq jours. Les plus grands chefs seront au rendez-vous pour ce salon à la fois professionnel et grand public, où il sera possible de découvrir les nouvelles tendances du secteur et, bien sûr, de (bien) se restaurer. Également au programme de l'événement: la «Villeroy & Boch Culinary World Cup» mettra aux prises 55 nations. Le Luxembourg tirera-t-il son épingle du jeu et sera-t-il couvert d'or? Réponse à Expogast. Tous les détails pratiques sont disponibles sur le site de la manifestation.

• Après Luxexpo temple de la gastronomie, voici la Rockhal royaume des sciences et de la recherche. La salle d'Esch-sur-Alzette accueille, encore ce samedi, et après une journée de vendredi réservée aux lycéens, les Researchers' days 2022. Au programme: une multitude de stands et d'ateliers scientifiques, ludiques et pédagogiques, pour petits et grands. De très nombreux thèmes sont abordés, du cerveau humain à la conquête spatiale en passant par le réchauffement climatique. L'entrée est gratuite, tous les détails sont à retrouver sur le site Internet des Researchers' Days 2022.

• Initié par la Ville de Luxembourg, le programme de reconversion et de réhabilitation du site de l'ancien abattoir de Hollerich, le «Schluechthaus», suit son cours. C'est dans ce cadre que se déroule, ce samedi 26 novembre, un atelier créatif pour toutes les personnes intéressées à partir de 16 ans. En compagnie des artistes Florence Hoffmann et Pascale Behrens, les participants pourront travailler sur les techniques de gravure et de frottage. Cet atelier se déroule de 11h à 17h sur le site même. Il est nécessaire de s'inscrire au préalable à l'adresse e-mail: schluechthaus@vdl.lu.

• Et bien sûr, les animations Winterlights se poursuivent dans la capitale, avec notamment les marchés de Noël et les illuminations.

Le guide des marchés de Noël dans la Grande Région À Luxembourg et tout autour, les marchés de Noël font leur grand retour après deux années marquées par la pandémie de covid-19. Retrouvez nos quatre cartes interactives des festivités à ne pas manquer.

En Moselle

• Ambiance de Noël également à Metz, avec les marchés de Noël sur différentes grandes places du centre-ville, la grande roue à côté de la cathédrale Saint-Etienne ou encore la possibilité de prendre de la hauteur avec la City Skyliner. Mais l'événement du week-end à Metz, c'est l'ouverture du féérique Sentier des Lanternes, situé au square Boufflers, derrière le tribunal. Il sera accessible jusqu'au 30 décembre.

Le Sentier des Lanternes revient à Metz. Photo: Archives/DR/Ville de Metz

• Deux rendez-vous gastronomiques sont également à retenir en Moselle. Le premier se déroule dans l'est du département, à Freyming-Merlebach. Il s'agit du salon Gastronomie autour du Warndt, avec de nombreux producteurs et artisans du terroir au rendez-vous, samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle Vouters. A Knutange, près de Thionville, a lieu le premier Festival des vignobles et de la gastronomie. Une vingtaine de viticulteurs seront présents à la salle Stirn.

En Wallonie

• Côté belge, le week-end sera sportif. Tout d'abord avec la Corrida de la Saint-Nicolas qui fait son grand retour, après deux années d'interruption, ce samedi 26 novembre à Rulles. Les participants à la course principale (10km) s'élanceront à 20h15. Inscriptions sur place avant le départ.

• Le second rendez-vous sportif a lieu un peu plus loin, en province de Namur, mais est spectaculaire. Il s'agit d'un concours de rodéo, qui se déroule à Bièvre pendant tout le week-end. Différentes épreuves sont programmées, entrecoupées de concerts. Le tout en indoor. Tous les détails sur la manifestation sont disponibles sur le site internet.

• En Sarre

• A Merzig se déroule, samedi et dimanche de 11h à 20h, le traditionnel marché de Saint-Nicolas, autour de l'église Saint-Pierre, avec différentes animations durant les deux journées. Et de Saint-Nicolas à Noël, il n'y a qu'un pas: le marché de Noël de Merzig se poursuit, tout comme ceux de Sarrelouis, Sarrebruck ou, en Rhénanie-Palatinat, de Trèves.

