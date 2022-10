Moselle illuminée, marché médiéval, exposition de Lego, salon du jeu vidéo ou encore animations autour de Halloween vont rythmer le week-end en Grande Région.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• La Moselle en lumière et en musique, c'est l'objectif avoué de l'événement «Mosel Licht & Flammen», qui se déroule ce week-end de Remich à Wasserbillig, en passant par Wormeldange et Grevenmacher. Au programme : spectacle de feu, feu d'artifice et diverses animations. Le programme complet à retrouver ici.

• Remich se met à l'heure médiévale ce week-end, avec un marché sorti tout droit du Moyen Age. Il se tient sur la place du Dr Fernand-Kons, en bord de Moselle, ce samedi de 16h à minuit et dimanche de 11h à 18h. Les visiteurs y trouveront les étals et échoppes de forgerons, tourneurs, barbiers, vanniers, potiers d’étain, sculpteurs, mais aussi des saltimbanques.

• La 13e édition du marché aux livres de Differdange se déroule samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h au complexe Hall'O. Il permet aux particuliers de vendre leurs livres et de se lancer à la recherche de perles rares. Tous les genres littéraires sont proposés: des romans, des livres pour enfants, des bandes dessinées, des polars, des livres pour apprendre, des livres anciens... L'entrée est libre.

• A partir de ce samedi 22 octobre, le public peut découvrir et visiter l'exposition Frontaliers. Des vies en stéréo, dans le cadre d'Esch 2022. Elle est visible au bâtiment Massenoire et traite donc des conséquences de la crise sidérurgique en Lorraine, qui a conduit nombre de frontaliers, au fil des ans, à venir travailler au Luxembourg. L'entrée est gratuite ce week-end.

En Lorraine

• Les vacances scolaires de la Toussaint démarrent ce vendredi soir en France, et elles seront rythmées par une multitude d'animations sur le thème de Halloween. C'est le cas notamment au zoo d'Amnéville avec des ateliers sur le thème des «animaux de la peur» : les loups, les chauves-souris, les serpents et les rapaces nocturnes. Une visite en soirée est également programmée ce samedi, elle est limitée à 20 personnes. A Uckange, le Jardin des traces, à côté du parc du haut-fourneau U4, propose des animations et déambulations effrayantes ce dimanche de 14h à 19h.

• Les fans de briques et constructions Lego ont rendez-vous à Russange, à la frontière avec Esch-sur-Alzette, pour une exposition organisée par l'association Lor'Briques dans la salle Agora samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est fixée à 4 euros, elle est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.

• Non loin de Russange, la salle Bassompierre de Longwy accueille un salon du bien-être. 50 stands de praticiens, commerçants, spécialistes et producteurs bio sont proposés, et le thème de la manifestation est «Terre-Happy». Rendez-vous samedi et dimanche, de 10h à 18h.

• Le parc des expositions de Nancy est le théâtre, ce week-end, du Salon des brasseurs et de la Fête des bières. Un rendez-vous d'envergure nationale, avec des dizaines d'exposants, des conférences, des ateliers ou encore le concours Brassinnov.

En Rhénanie et en Sarre

• A Trèves, le parc des expositions accueille la convention de gaming The Play! samedi de 10h à 22h et dimanche de 11h à 22h. Ce salon du jeu vidéo rassemble des studios de création indépendants, des tournois de e-sport et, évidemment, des espaces de jeux pour les visiteurs. Tous les détails de l'événement sont disponibles sur le site www.playh-con.de.



• Le magnifique site industriel de la Völklinger Hütte, à Völklingen, accueille à partir de ce samedi, et pour une semaine, le Freistil Festival. Il s'agit d'un rassemblement d'artistes de Sarre et de la Grande Région, qui présentent leurs dernières productions (théâtre, performances, musique...). Toutes les infos sur le site du festival.

En Wallonie

• Thématique «Halloween» également en province de Luxembourg avec, tout d'abord, une «forêt mystérieuse» à visiter, ou plutôt affronter courageusement, au parc Adventure Valley à Durbuy. Le parcours est payant, et la réservation à l'avance recommandée. Infos sur le site web dédié à la manifestation.

• A Arlon aussi, un grand parcours à travers le centre-ville est proposé aux enfants ce samedi après-midi, au départ du parc Gaspar dès 14h30. Avec de nombreux bonbons à la clé, mais pour cela, il faut venir déguisé !

