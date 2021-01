Alors que plusieurs pays européens ont renforcé leur dispositif sanitaire en lien avec la hausse attendue des infections suite aux fêtes de fin d'année et l'apparition d'une nouvelle souche du virus, le Luxembourg adopte une autre stratégie. Tout en laissant la porte ouverte à des modifications futures.

«Notre paquet de mesures relève d'une grande prudence»

Pour la neuvième fois en dix mois, le Luxembourg s'apprête à adopter un nouveau régime sanitaire pour lutter contre la pandémie. Et comme à plusieurs reprises par le passé, à contre-courant de la tendance observée dans le reste de l'Europe. Alors que l'Allemagne a fait le choix de prolonger son confinement jusqu'au 31 janvier et que la Belgique et la France évoquent la possibilité de renforcer leur dispositif, le Grand-Duché prend une autre voie.

«Nous sommes parvenus à briser la vague» Si certaines mesures sanitaires vont être allégées, comme dans le secteur culturel ou les activités sportives, d'autres resteront en vigueur, indique mardi Xavier Bettel. Retrouvez l'intégralité des annonces qui entreront en vigueur le 11 janvier dans notre liveticker.

«Certains critiquent nos choix et considèrent que nous avons effectué un allègement, mais en réalité, notre paquet de mesures relève d'une grande prudence face à la situation actuelle», assure mercredi soir Paulette Lenert (LSAP). Interrogée en marge de la présentation des chiffres hebdomadaires de la pandémie, la ministre de la Santé affirme que les décisions prises «possèdent un fil rouge». A savoir «essayer de limiter toutes les situations où les gens se rencontrent à une distance de moins de deux mètres et sans masque».

Une référence à peine voilée à la prolongation jusqu'au 31 janvier de la fermeture des bars et des restaurants. Loin d'être du goût de l'Horesca qui estime «une fois encore servir de bouc émissaire», la mesure viserait à limiter au maximum le risque de nouvelle flambée du nombre d'infections tout au long du mois de janvier. Une période définie comme «critique», puisque susceptible de voir apparaître une hausse des hospitalisations suite aux rencontres réalisées au cours des fêtes de fin d'année.

Les enfants plus touchés par la variante du covid? Apparue en novembre au Royaume-Uni, la nouvelle forme du virus possède «une incidence plus élevée» parmi les plus jeunes, selon les experts britanniques. Mais il n'est «pas possible de dire si cela est une vraie caractéristique intrinsèque», estime mercredi la direction de la Santé.

Sans compter les effets potentiels de la nouvelle souche du virus, repérée à ce jour sur trois résidents. «Deux cas étaient liés à un contact avec des membres de leur famille au Royaume-Uni et le troisième est un chauffeur de taxi qui a probablement été en contact avec une personne infectée», détaille mercredi soir le Dr Jean-Claude Schmit. Si le directeur de la Santé fait pour l'heure état de «cas isolés», il évoque d'ores et déjà «la nécessité de prendre des mesures plus restrictives en cas de détection plus massive». Et ce, du fait de «la transmissibilité accrue de cette variante qui va amener plus de cas et donc plus d'hospitalisations».

Immersion au cœur des soins intensifs Patients dans un état critique, lits rares et personnel physiquement et psychologiquement fatigué. La deuxième vague de covid-19 ne laisse pas de répit aux membres de l'unité 33 du Centre hospitalier de Luxembourg qui continuent pourtant à croire à une évolution positive de la situation.

Une hypothèse aux conséquences sérieuses sur le système de soins, sollicité de manière intensive de manière quasi continue depuis mars 2020. «Toutes les équipes sont bien fatiguées, et cela se fait ressentir», relate le Dr Jean Reuter, médecin réanimateur au sein de l'unité de soins intensifs du CHL. Ce qui pourrait mener à une baisse de la qualité des soins du fait de la charge de travail accumulée. Une situation que tous souhaitent éviter et qui explique en partie la décision prise mardi de rebasculer l'ensemble des hôpitaux en phase 3. Et donc de permettre une utilisation différente des ressources hospitalières.

Des soignants «à la limite de leurs capacités» Considérés lors de la première vague de covid-19 comme des «héros», les personnels soignants poursuivent leur travail, jour après jour, depuis huit mois. Un marathon qui commence à peser sur le moral des troupes. Notamment au sein du service de soins intensifs du CHL.

Un choix qui apparaît d'autant plus judicieux que le bout du tunnel pour les personnels soignants n'apparaît pas encore à portée de main. Notamment en raison du calendrier de vaccination qui ne devrait pas influer sur la circulation du virus avant le mois de mars. «Ce qui signifie que nous pourrions voir perdurer la situation actuelle jusqu'à l'été a priori», estime le Dr Reuter. Pour mémoire, la stratégie de vaccination du gouvernement prévoit d'injecter le sérum en priorité aux personnels soignants, puis aux personnes vulnérables avant de concerner le reste de la population résidente.

