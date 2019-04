L'incendie ravageur de la cathédrale emblématique de Paris a mis en avant le risque accru d'incident de ce genre dans les anciens bâtiments. Du côté du Grand-Duché, tout est prêt pour faire face au pire des scénarios.

Notre-Dame de Luxembourg parée contre les flammes

Ces tours s'étendent vers le ciel: même si la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg est plus petite que son homonyme parisien, le bâtiment laisse une impression durable.

Notre-Dame de Paris victime des flammes Le 15 avril 2019 au soir, un incendie s'est déclenché au coeur du monument le plus visité de France, détruisant une partie de la cathédrale.

Sa première pierre a été posée il y a plus de 400 ans, non loin du plateau du Saint-Esprit. Au fil des ans, l'ancienne église des Jésuites est devenue un bâtiment chargé d'histoire.

Un concept étranger

Mais la rapidité avec laquelle le passé peut être effacé a été démontrée ce lundi. Pendant plus de douze heures, les flammes se sont frayées un chemin à travers les 850 ans d'histoire de Notre-Dame de Paris, célèbre dans le monde entier.

Les photos montrent à quel point les vieux bâtiments peuvent être sensibles au feu. Il faut dire qu'au moment de leur construction, la protection contre les incendies était encore un concept étranger.

Les travaux de rénovation, en particulier, présentent un risque pour les bâtiments. L'incendie de Notre-Dame de Paris l'a prouvé: ces travaux seraient responsables de l'incident, comme pour celui de la cathédrale de Luxembourg en 1985.



Notre-Dame de Luxembourg ravagée par le feu en 1985 La catastrophe de Notre-Dame de Paris rappelle l'incendie qui s'était déclaré lors de travaux de rénovation de la tour de la cathédrale de Luxembourg. C'était il y a 34 ans, le jour du Vendredi saint. Coup d'œil dans nos archives.

Ils sont pourtant indispensables à la préservation des bâtiments anciens. Le Luxembourg est dont prêt à affronter le pire des scénarios, comme l'explique Laurent Massard, pompier et membre du Service de planification et de prévention du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Des tuyaux à même la cathédrale

«Bien qu'il n'y ait pas de système d'arrosage à l'intérieur de la cathédrale, des tuyaux raides ont été installés sur tous les étages de l'édifice», développe-t-il.



Ces tuyaux sont alimentés de l'extérieur et facilitent l'approvisionnement en eau des services d'urgence du bâtiment pendant les opérations de lutte contre l'incendie.

Les pompiers n'ont donc pas besoin de se glisser avec leurs tuyaux flexibles dans les couloirs étroits et les cages d'escaliers, ils peuvent se déplacer plus librement. «Des issues de secours sont également prévues dans la cathédrale», souligne Laurent Massard.

Un coup d’œil vers les poutres au-dessus de la nef de la cathédrale de la capitale donne une idée du risque d'incendie potentiel. Photo: Henrique Boto

Mais chaque minute compte lorsqu'un incendie se déclare. La Direction de la Planification et de la Prévention a donc créé un dossier complet pour permettre aux pompiers d'agir efficacement en cas d'urgence.

Les documents décrivent, entre autres, les positions optimales pour stationner les véhicules de secours à l'extérieur de l'édifice et avoir accès à toutes les bornes incendies environnantes. Ils sont constamment mis à jour et adaptés.

Préserver les œuvres d'art

Le dossier contient également des plans détaillés de l'église et des bâtiments adjacents, tels que le ministère des Affaires étrangères ou la Bibliothèque nationale. Deux institutions qui seraient également menacées si un incendie se déclare dans la cathédrale Notre-Dame.



«Les pompiers de Paris ont fait un travail remarquable» Raymond Guidat, directeur de la planification et de la prévention du CGDIS, à Luxembourg, revient sur les conditions compliquées dans lesquelles les hommes du feu sont intervenus lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et comment les technologies modernes ont aidé les sauveteurs.

Si un tel scénario venait à se répéter, non seulement la substance du bâtiment, mais aussi les trésors et les œuvres d'art qui s'y trouvent seraient menacés. Pour cette raison, le dossier recense également les objets les plus précieux de l'église, ainsi que leur lieu de stockage et une photographie. En cas d'urgence, ils peuvent être sauvés si les circonstances le permettent.

Pas d'obligation pour les bâtiments classés

Le CGDIS ne réserve pas ce type de plan uniquement pour la cathédrale. Si nécessaire, des dossiers sont également créés pour les nouveaux bâtiments. «Cela dépend, entre autres, de la complexité de la structure», explique Laurent Massard.



Attention toutefois: pour les bâtiments classés, ces documents ne sont pas produits systématiquement. Et surtout, l'installation de système de protection contre les incendies n'est pas obligatoire pour ces bâtiments.

Un agent de sécurité sur place

Un porte-parole du ministère de la Culture explique, qu'en effet, de telles interventions entrent souvent en conflit avec la protection des monuments historiques.



C'est l'autorité de protection des monuments qui décide au cas par cas si des mesures sont prises et, le cas échéant, lesquelles. Ainsi, poser un paratonnerre ou un détecteur de fumée n'est généralement pas un problème.

Étant donné que le risque d'incendie est accru pendant les travaux de construction, un agent de sécurité doit toujours être sur place durant le chantier.

Par Maximilian Richard, traduction Sophie Wiessler

