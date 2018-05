Notre-Dame de Fatima: des milliers de pèlerins célèbrent la Vierge à Wiltz

Un bout de tapis rouge et beaucoup de fierté. Accueillant depuis septembre, 800 élèves à l'école primaire, et depuis fin février, 1.409 collégiens et lycéens au Ban de Gasperich, le Campus francophone Vauban a été inauguré en chants, lundi, par la Grande-Duchesse et le Premier ministre qui a insisté sur «la richesse de notre pays: le savoir-vivre ensemble».