La Croix-Rouge luxembourgeoise lance une campagne de sensibilisation et une collecte de fonds en soutien au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Jusqu'au 15 juillet, une ambulance circulera au Luxembourg pour sensibiliser un maximum de personnes.

#NOTATARGET: la Croix-Rouge alerte sur la sécurité de ses soignants

(NK) – Un croissant de lune et une croix rouge qu'on aperçoit à peine sous la noirceur de la tôle. Il s'agit bien d'une ambulance de la Croix-Rouge. Abîmé par les tirs de lance-roquettes et d'armes à feu, le véhicule est méconnaissable et pourtant il fera le tour du Luxembourg pendant trois semaines.

Avec la campagne #NOTATARGET (traduisez: «Pas une cible») l'organisme veut alerter sur la situation et la sécurité des personnes en aide humanitaire au Moyen-Orient.

L'idée de la Croix-Rouge luxembourgeoise est d'attirer l'attention grâce au véhicule, sur la situation des soignants au Moyen-Orient. Afin de montrer la réalité telle quelle est, l'organisme a fait venir une ambulance qui se rapproche au plus près de celles qui circulent dans les conflits armés.

Le véhicule devrait s'arrêter devant les écoles, sur les points de circulation stratégiques ou encore devant le bâtiment de Médecins sans frontières, qui collaborent avec la Croix-Rouge sur le terrain.

1.200 actes de violence à l'encontre de structures médicales ou du personnel de santé

Pour le lancement de la campagne, la Croix-Rouge a reçu la visite d'Ariane Bauer, coordinatrice des opérations au Moyen-Orient dans l'équipe du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève. Elle est venue raconter son expérience impressionnante dans les pays du Moyen-Orient mais aussi témoigner du danger auquel les soignants et les civils doivent faire face quotidiennement.

Le CICR a recensé au cours des deux dernières années 1.200 actes de violence à l'encontre des structures médicales et de son personnel. Notamment en Syrie où plus de la moitié des hôpitaux ont été endommagés ou détruits.

«Soignants comme patients, chaque attaque provoque des tragédies humaines. Un hôpital détruit est une catastrophe pour ceux qui y soignent, ceux qui y sont soignés et ceux qui ne pourront plus être soignés» raconte-t-elle. Un véritable problème lié, selon elle, au non-respect des Conventions de Genève - représentant le droit international humanitaire - , qui doivent assurer le fonctionnement des services de santé en cas de conflits armés.





