Nos ministres sont-ils vraiment économes ?

Économie d'énergie est le mot d'ordre du moment. «L'énergie la plus propre est celle qui n'est pas consommée», a récemment déclaré le ministre vert de l'Énergie Claude Turmes. Comment les politiques s'y prennent-ils ? Le Luxemburger Wort a demandé aux ministres comment ils réduisaient personnellement leur consommation d'énergie dans leur vie quotidienne. Tous n'ont pas trouvé le temps de répondre.

La ministre de la Culture et de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) fait savoir que «dans la vie quotidienne, elle se déplace dès que possible à vélo ou à pied». Chez elle, elle veille à ne pas allumer inutilement les appareils ou les lampes (ce qui est évidemment plus facile en été) et à les éteindre complètement lorsqu'elle ne les utilise pas. De même, lorsqu'elle chauffe son habitation, elle veille à ne le faire que si c'est absolument nécessaire. Elle transmet également cette «utilisation consciente et respectueuse des ressources limitées au sein de sa famille».

Corinne Cahen ne prend jamais de bain

«Nous n'avons jamais gaspillé l'énergie à la maison», déclare la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen (DP). «Nous ne prenons jamais de bain, par exemple, et on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge à n'allumer la lumière que lorsqu'elle est nécessaire et à l'éteindre ensuite».

Elle-même se déplace chaque fois que cela est possible à vélo plutôt qu'en voiture. «Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de traverser la ville plus vite et mieux». Dans la machine à laver, le linge tourne à 40°C maximum, dans la chambre à coucher, le chauffage n'est jamais allumé, «même en hiver». Et le lave-vaisselle n'est mis en marche que lorsqu'il est plein. Les éléments individuels sont lavés à la main.

Nous ne résoudrons toutefois pas les problèmes qui nous attendent uniquement avec la bonne volonté des gens La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP)

Pour le ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Défense François Bausch (déi Gréng), ce thème n'est pas nouveau. Comme d'autres personnes, il s'efforce dans sa vie quotidienne d'utiliser l'énergie avec parcimonie. «En économisant l'énergie, on peut non seulement préserver l'environnement, mais aussi maintenir les coûts à un niveau bas». Parfois, c'est possible, parfois non. Même lorsqu'il se douche, il utilise l'eau avec parcimonie. «Je ne vois pas pourquoi on se doucherait pendant des heures»...

Joëlle Welfring (déi Gréng), ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, fait savoir qu'elle et sa famille ont rénové leur maison après avoir bénéficié d'un conseil en énergie au préalable. Les combles, le grenier et la cave ont été isolés et de nouvelles fenêtres de toit ont été installées.

À pied, en bus ou à vélo

«En outre, une chaudière à condensation a été installée afin que l'eau ne soit chauffée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire». La famille utilise un système de récupération d'eau de pluie, par exemple pour la chasse d'eau des toilettes ou l'arrosage des plantes. Cela doit permettre de réduire la consommation d'eau potable.

Le ministre de l'Énergie Claude Turmes (déi Gréng) fait savoir que chez lui, les économies d'énergie sont une priorité. Bien qu'il se chauffe à l'aide d'une pompe à chaleur, il «fait très attention à ne pas régler la température trop haut, donc 20 degrés maximum dans le salon».

Dans la chambre à coucher, le ministre renonce complètement au chauffage. À la place, si nécessaire, il enfile un pull chaud. «Éteindre la lumière lorsqu'il quitte la pièce, aérer par à-coups ou encore recycler systématiquement» sont des choses importantes pour lui. Le ministre se rend en outre chaque jour au travail avec son propre vélo et ne possède pas de voiture. En cas d'intempéries, il prend le tram.

Claude Turmes est flexitarien depuis longtemps déjà, écrit le ministère. «Il mange peu de viande. Lorsqu'il fait ses courses, il privilégie, dans la mesure du possible, la nourriture locale, biologique et de saison.»

«Personnellement, je fais ce que la plupart des gens essaient également de faire pour économiser l'énergie : ne pas chauffer inutilement, ne pas prendre de douche trop longue, veiller à consommer des aliments régionaux et de saison, renoncer autant que possible à la voiture à l'intérieur d'Esch», explique la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP). «Nous ne résoudrons toutefois pas les problèmes qui nous attendent uniquement avec la bonne volonté des gens, même si celle-ci est importante et louable. Nous avons besoin de solutions structurelles et politiques. Et le gouvernement continue d'y travailler d'arrache-pied !»

Franz Fayot ne mange plus de viande

Franz Fayot (LSAP) Ministre de la Coopération au développement et des Affaires humanitaires et ministre de l'Économie : «De manière générale, j'essaie de vivre et d'agir de manière aussi durable que possible dans ma vie privée et professionnelle quotidienne. J'évite par exemple de me déplacer en voiture privée. Je me déplace soit à pied, soit à vélo, soit en bus ou en tram. Pour les longs voyages, je prends le train et j'évite autant que possible l'avion».

Chez lui, il ne chauffe que «lorsqu'il fait vraiment froid, et uniquement dans les pièces où nous nous trouvons. La nuit, nous coupons le chauffage, même en hiver». Il veille également à ce qu'aucune lumière ne soit allumée inutilement. Franz Fayot modifie en outre son alimentation depuis quelques années.

«Je ne mange plus de viande et je me nourris presque exclusivement de produits végétariens. J'évite aussi autant que possible de produire des déchets. Je fais mes courses au supermarché bio et j'évite autant que possible les emballages, en privilégiant les produits locaux et régionaux.»

Xavier Bettel ne répond pas aux questions privées

Le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP) s'inspire des recommandations du gouvernement pour économiser de l'énergie au quotidien. La lutte contre le gaspillage alimentaire est particulièrement importante à ses yeux.

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre des Classes moyennes Lex Delles (DP) et le ministre de l'Éducation Claude Meisch (DP) ne veulent par principe pas répondre aux questions qui concernent leurs habitudes dans le domaine privé. Le Premier ministre Bettel renvoie aux recommandations du gouvernement en matière d'économies d'énergie au quotidien. https://www.klima-agence.lu/fr



