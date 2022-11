La cueillette des champignons est un passe-temps très apprécié en automne. Des experts révèlent ce à quoi il faut faire attention.

Nos conseils pour réussir une cueillette de champignons

Amélie SCHROEDER

Des grands, des petits, des colorés, des bruns, des bleus, des rouges, des comestibles et d'autres qu'il vaut mieux ne même pas toucher avec des pinces. Il s'agit des champignons. Ils se présentent sous toutes les formes et toutes les couleurs. Et c'est justement ce qui fait de la cueillette une activité non sans danger.

Jerry Thorn et Mike Clemens du Groupe de recherche mycologique (GRM) ont répondu à nos questions et expliquent ce qui est important dans la recherche de champignons.

Combien d'espèces de champignons y a-t-il au Luxembourg?

«Des estimations approximatives ont révélé qu'il y a plus de 3.000 espèces de champignons. Dans l'herbier du Musée national d'histoire naturelle, plus de 5.000 découvertes de champignons et de lichens sont conservées. Toutefois, ce nombre pourrait probablement augmenter considérablement grâce à l'aide de mycologues amateurs.»

Il est scientifiquement prouvé que les champignons communiquent entre eux via les arbres. Photo: Anouk Antony

Qu'est-ce qu'un champignon?

«Les champignons ne sont ni des animaux ni des plantes. Ils forment un règne à part. Comme les plantes, les champignons sont sédentaires. Ils ne peuvent toutefois pas faire de photosynthèse, car ils ne possèdent pas de chlorophylle. Ils doivent donc se nourrir, comme les animaux, en absorbant des substances organiques qu'ils prélèvent sous forme dissoute dans leur environnement. D'après les connaissances actuelles, les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Ils comprennent surtout des organismes pluricellulaires comme les champignons à pied, mais aussi des organismes unicellulaires comme la levure de boulangerie.»

Selon des études, le champignon est plus proche des animaux que des plantes. Stupéfiant, non? Photo: Anouk Antony

Combien d'espèces de champignons existe-t-il dans le monde?

«On connaît aujourd'hui environ 150.000 espèces de champignons. Mais selon les estimations, le royaume des champignons compterait plus de cinq millions d'espèces différentes.»

À quoi faut-il faire attention lors de la cueillette des champignons?

«En fait, il ne faut cueillir que des champignons que l'on connaît bien. Les très jeunes champignons ainsi que les vieux devraient être laissés là où ils sont. En outre, le champignon doit être retiré du sol avec précaution en le tournant. Le trou dans le sol doit ensuite être refermé. Le mycélium est ainsi protégé des rayons UV et du dessèchement.»

Les lamelles sous le chapeau des champignons sur pied sont souvent déterminantes pour l'identification. Photo: Anouk Antony

Quel est le meilleur endroit pour chercher des champignons au Luxembourg?

«Les cueilleurs de champignons connaissent leurs lieux de prédilection et évitent volontiers de donner des indications de lieu précises. Les forêts luxembourgeoises sont très riches en champignons à certains endroits, mais il faut s'assurer que le droit de propriété est respecté.»

Quels sont les champignons toxiques?

«Il existe des listes de champignons toxiques ainsi que des indications dans la plupart des guides de champignons, mais une identification précise est indispensable. L'identification claire des champignons n'est possible que par une observation très précise de toutes les caractéristiques macroscopiques et nécessite beaucoup d'expérience. Les conseils d'un mycologue ainsi qu'une analyse microscopique ou chimique peuvent confirmer une détermination correcte.»

Un autre spécimen qui, avec son apparence orange, donne plutôt l'impression de venir de la mer. Pourtant, ce champignon se trouve dans la forêt luxembourgeoise. Photo: Anouk Antony

Que faire si une confusion se produit malgré tout?

«Dans tous les cas, il faut immédiatement demander un avis médical. Il est toujours utile de pouvoir dire au médecin quels champignons vous avez probablement mangés. Des restes de ceux-ci peuvent donner l'indication décisive à un expert en champignons ou à un toxicologue, si l'espèce de champignon n'est pas connue.»

Comment procède-t-on à l'identification?

«L'identification des champignons repose sur une analyse systématique de toutes les caractéristiques du champignon; l'attache des lamelles, la couleur de la poudre des spores, l'aspect du chapeau, du pied, de la base du pied, l'anneau, l'odeur, le test de goût (en recrachant ensuite). Cette procédure peut être apprise avec l'aide d'un mycologue expérimenté.»

Quels sont les champignons comestibles ?

«Les indications sur la valeur comestible dans les bons livres de champignons récents sont fiables - à condition que le champignon ait été déterminé avec précision.»

Quelle est la haute saison pour les amateurs de champignons au Luxembourg ?

«La haute saison s'étend de l'été à l'automne, mais il est également possible de trouver des champignons à d'autres périodes de l'année. L'abondance des champignons dépend fortement des conditions météorologiques et chaque espèce de champignon a sa période préférée pendant laquelle elle forme des fructifications. Les morilles ne se trouvent qu'au printemps, tandis que les cèpes apparaissent plus tard dans l'année. La fin de la haute saison est marquée par des espèces comme l'armillaire.»

Les champignons à chapeau sont divisés en champignons tubulaires et en champignons à feuilles, selon la structure de leur fructification. Photo: Anouk Antony

Quels sont les champignons adéquats pour les débutants ?

«Les débutants devraient se limiter à quelques espèces qu'ils peuvent déterminer avec certitude. Parmi les champignons à lamelles, il existe quelques espèces mortellement toxiques, c'est pourquoi les débutants devraient plutôt se concentrer sur les champignons tubulaires. Certes, il existe aussi quelques espèces toxiques parmi les champignons tubulaires, notamment les espèces à tube rouge, mais aucune d'entre elles n'est mortellement toxique, du moins sous nos latitudes.»

Cinq conseils pour la cueillette des champignons L'équipement d'un cueilleur de champignons comprend un couteau à champignons avec une brosse, un panier à champignons et un bon livre d'identification pour la route. Une loupe pour observer en détail certaines caractéristiques d'identification est également utile. Si vous emportez des espèces inconnues pour les identifier, limitez-vous à trois fructifications par espèce. N'emportez pas trop d'espèces différentes à la fois, sinon vous perdrez rapidement la vue d'ensemble. Les fructifications optimales sont celles qui ne sont ni trop jeunes, ni trop vieilles. Ce n'est que dans ce cas que les caractéristiques typiques de l'espèce sont bien développées, et donc adaptées à la détermination. Prélevez la fructification en entier. Ne la coupez en aucun cas avec un couteau, mais tournez-la délicatement hors du sol. Seule une fructification complète présente toutes les caractéristiques de détermination. Lors de la cueillette, les champignons ne doivent pas être placés dans un sac en plastique. Les champignons sont des aliments très rapidement périssables. Comme les champignons sont protégés de l'air frais dans un sac en plastique, une décomposition des protéines a lieu, ce qui entraîne le risque d'une «fausse intoxication aux champignons». Utilisez un panier ouvert pour que l'air puisse circuler librement. Ne prenez pas de champignons qui poussent directement à côté d'une route. Selon l'espèce, les champignons accumulent relativement fortement les métaux lourds, ce qui peut être dangereux pour la santé. Pour des raisons évidentes, la cueillette n'est pas non plus recommandée le long des chemins où de nombreuses personnes promènent leurs chiens. Si vous emportez pour la consommation des champignons que vous êtes sûr d'avoir déterminés sur place, débarrassez-les d'éventuelles impuretés dès la forêt. La terre et les feuilles n'ont rien à faire dans le panier à champignons. Les champignons inconnus que l'on souhaite déterminer chez soi et les champignons comestibles doivent être conservés séparément dans le panier à champignons, sinon des fragments de champignons éventuellement toxiques risquent de se mélanger aux champignons comestibles.

Quelle législation? Fiabilité? Impact climatique? Les réponses à vos questions Qu'est-ce qui est autorisé? Combien de champignons peut-on cueillir au Luxembourg? Au Luxembourg, toutes les espèces de champignons sont protégées par un règlement grand-ducal du 8 janvier 2010. Seules trois fructifications par jour et par espèce peuvent être ramassées par personne à des fins d'étude. Les espèces de champignons comestibles énumérées dans l'annexe B font exception. Pour ces espèces, un kilogramme par personne et par jour peut être récolté. Pour les groupes de trois personnes ou plus, la quantité maximale pouvant être ramassée par jour est limitée à trois kilogrammes. Dans les réserves naturelles, la cueillette est totalement interdite. Sur un terrain privé, il faut l'autorisation du propriétaire. Comment cueillir durablement sans nuire à la nature? Ne ramassez que la quantité de champignons que vous pouvez utiliser en temps voulu et respectez les restrictions de cueillette. Ne consommez pas les champignons trop souvent et en trop grande quantité, car ils sont relativement difficiles à digérer. Laissez sur place les espèces qui ne vous intéressent pas. En aucun cas, vous ne devez les piétiner simplement parce que vous pensez qu'ils sont toxiques. Chaque champignon a une fonction importante dans la nature. Les champignons décomposent le bois, fournissent des nutriments aux plantes et sont une source de nourriture pour de nombreux animaux. Tout ce qui est toxique pour l'homme ne l'est pas forcément pour les animaux de la forêt. Profitez simplement de la beauté des champignons. Quel est l'impact du changement climatique sur le paysage fongique? Des champignons qui n'étaient parfois présents que dans les régions méridionales sont désormais parfois confirmés plus au nord. Il semble qu'il y ait une migration du sud vers le nord. Quelle est la fiabilité des applications d'identification? Jusqu'à présent, aucune application n'a été jugée très fiable. L'apparence d'un champignon peut être influencée par de nombreux facteurs, de sorte que tous les critères ne peuvent pas être pris en compte dans une application. C'est pourquoi on ne peut que déconseiller les apps avec détermination par photo, car elles donnent une fausse impression de sécurité et incitent volontiers l'utilisateur à ne pas du tout se pencher sur les caractéristiques de détermination d'une espèce de champignon. Les erreurs de détermination sont alors garanties. Quelle est votre recette préférée avec des champignons? Les champignons peuvent être préparés de différentes manières. Cela va de la poêlée de champignons classique, où l'on fait revenir les champignons avec un oignon et où l'on ajoute éventuellement un peu de vin, à des idées plus originales, comme paner ou gratiner. L'imagination est presque sans limite et les préférences individuelles sont très variées, si bien qu'il est difficile de s'en tenir à une seule recette. Vous pouvez vous inspirer des photos sur le site www.grm.lu.

