L'année 2022 n'avait pas encore débuté que les tendances émergeaient déjà pour égayer nos intérieurs. La rédaction vous propose un petit aperçu de ce que vous pouvez dénicher au Grand-Duché.

Tendances 2022

Nos bonnes adresses au Luxembourg pour une belle déco

Visibles un peu partout sur internet, les réseaux sociaux et les magazines spécialisés, les couleurs de l'année 2022 sont le Veri Peri (une teinte lilas toute en chaleur) selon Pantone, le vert émeraude si l'on en croit Etsy (les recherches utilisateurs sur la plateforme de vente en ligne ont grimpé de 60% au cours des derniers mois 2021) et le rose.

L'ambiance est quant à elle à la nostalgie, avec un retour vers du mobilier inspiré des années 70, 80, 90 et début 2000. L'occasion de jouer avec les couleurs acidulées et tranchées, aux antipodes des teintes neutres et minimalistes propres au modèle scandinave très en vogue ces dernières années.

En cette période de soldes, quoiqu'un peu timides, et d'inventaire dans la plupart des commerces, la rédaction a tout de même jugé utile de vous partager quelques petites pistes pour agrémenter votre intérieur, car il faut bien l'admettre, nous y avons tous rarement passé autant de temps que ces deux dernières années...

FleuRebelle

Située au 57, rue des trois cantons à Ehlange-sur-Mess, la boutique, tenue par Stéphanie Achain, regorge de plantes et de fleurs séchées pour embellir votre intérieur, mais pas seulement. Elle propose aussi des ateliers DIY (Do It Yourself) permettant par exemple aux inscrits d'apprendre comment réaliser un cadre végétal, des couronnes printemps ou de Pâques.

Nous lui avons posé la question et la réponse est oui: les gens investissent de plus en plus dans la décoration florale, certains viennent même avec leurs vases et des photos piochées sur les réseaux pour qu'ils soient remplis selon le genre de bouquet convoité.

En plus des tendances qu'elle suit volontiers, la fleuriste nous réserve de jolies surprises tout au long de l'année, en harmonie avec les saisons, mais également les petits rendez-vous habituels tels que la Saint-Valentin... Le meilleur moyen de vous faire une idée avant de passer en boutique reste Instagram, mais prenez garde, les créations partent très vite!

Just Home

Arrivée près de la gare de Luxembourg-Ville juste avant le début du confinement de mars 2020, la boutique de décoration qui a pourtant subi les travaux du quartier et l'absence des passants pendant une longue période, tire bien son épingle du jeu.

Actif sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et très à l'écoute de la clientèle et de ses demandes, Grégory Klein, son directeur, nous a confié que l'anticipation extrême propre aux indépendants quant aux commandes de marchandises faites bien en amont auprès des fournisseurs, lui permettant de recevoir ses articles sans trop de turbulences, mais surtout de pouvoir les proposer au juste prix.

C'est donc au 56 avenue de la Liberté qu'il vous sera possible de trouver du petit mobilier totalement dans la tendance du moment, mais aussi des bougies, des bougeoirs, des vases, quelques plantes, de l'utilitaire (mugs, couverts, accessoires de cuisine)... On vous conseille le repérage en ligne (très à propos pendant cette vague Omicron) avant d'arriver en boutique, et de ne pas hésiter à écrire en privé pour réserver ce qui vous fait de l'œil !

Made by Seil

Partant du principe que les Nations Unies ont déclaré que l'année 2022 serait celle du verre, afin de «mettre l'accent sur les vertus écologiques du verre, et sa vocation à remplacer des plastiques d'emballage», il était donc incontournable de parler du travail de Pascale Seil, l'unique artiste souffleuse de verre du Grand-Duché.

C’est à Berdorf, au cœur de la région du Mullerthal luxembourgeois que se trouve son atelier. Elle y produit des luminaires (pour lesquels elle a plus de commandes qu'avant), des objets axés sur l’art de la table, mais aussi des sculptures uniques, les plus accessibles étant les emblématiques petits péckvillchen dont elle prépare l'édition 2022.



Pour ceux qui se poseraient la question, il est évidemment possible de personnaliser vos commandes sur devis, mais inutile de venir avec une photo de vase ou de couvert ou de sculpture particulière trouvée sur internet, l'artiste ne s'en remet qu'à son inspiration propre et refuse de plagier le travail de ses pairs.

Okkasiounsbuttik

Dernière suggestion de cet article, si vous vous promenez au Belval Plaza, n'hésitez pas à faire un tour au premier étage du bâtiment I. Vous y trouverez l'Okkasiounsbuttik. Elle fait partie du CIGL Differdange, une initiative sociale pour la réinsertion professionnelle.

L'ensemble des meubles proposés à la vente ont d'abord été remis en état dans un atelier sur le site de 1535° à Differdange. Les meubles sont parfois même transformés de manière créative sur base du «Recycling Art», autrement dit à partir de matériaux recyclés.

Une belle façon de vous départir de meubles que vous ne voulez plus en en faisant don (pour ceux qui habitent les cantons de Capellen/Esch/Luxembourg/Remich, contactez le 27 12 66 88, ils viendront les récupérer directement chez vous) ou de transformer sur devis du mobilier que vous possédez déjà pour coller aux couleurs de l'année par exemple! Dans une période où la pénurie des matériaux se fait sentir pour l'ameublement, le marché de seconde main se présente comme une belle alternative.

