Récemment, Norbert Reuter, dit Norbes, a fêté son 100e anniversaire entouré de sa famille et de ses amis.

A Bertrange

Norbert Reuter est encore en forme à 100 ans

Pierre MOUSEL Récemment, Norbert Reuter, dit Norbes, a fêté son 100e anniversaire entouré de sa famille et de ses amis.

Norbert Reuter, dit Norbes, a récemment fêté son 100e anniversaire en compagnie de sa famille et de ses amis. Né le 24 juillet 1922 à Bertrange, il était le deuxième enfant d'une fratrie de sept, quatre garçons et trois filles, des époux Catherine et Peter Reuter-Miller.

Norbert Reuter a vécu toute sa vie dans sa ferme natale «a Laches» dans la Schwengsgässel, l'actuelle rue de la Fontaine à Bertrange. Aujourd'hui, il est pris en charge par sa sœur cadette Marie-Josée Neiertz-Reuter et sa nièce Anny Neiertz. C'est à cette dernière qu'il doit selon lui son grand âge.

Enrôlé de force pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est soustrait au service armé pour l'Allemagne hitlérienne à l'occasion d'un congé dans son pays. Sa tante Marie Reuter, qui habitait «am Wénkel» à Bertrange, l'a caché jusqu'à la libération par les troupes américaines. En guise de représailles, la famille fut toutefois déplacée de force en Silésie. Seule sa sœur aînée a été autorisée à rester à la maison pour s'occuper de son frère handicapé et grabataire.

Un accident et des coups du sort

En mai 1947, Norbert Reuter a eu un grave accident dont il a été fait mention dans le Luxemburger Wort en date du 8 mai: « Le feu d'artifice à l'occasion d'une fête populaire mardi soir a connu une fin abrupte et lourde de conséquences. Une charge groupée, qui a explosé prématurément, a si gravement atteint Norbert Reuter, 24 ans, qu'il a été hospitalisé dans une clinique de la capitale avec des blessures mortelles à la tête, aux mains et à l'abdomen».

Quelques semaines après cet accident, la mère de Norbert est décédée et son père est mort en 1959. Grâce à un caractère bien trempé, il s'est toujours impliqué dans le travail à la ferme malgré les handicaps qu'il devait supporter.

Norbert Reuter était paysan jusqu'au bout des ongles et a travaillé jusqu'à l'âge de 75 ans dans les champs, les étables et les granges. Il s'est également consacré à l'éducation des enfants de sa sœur et poursuit encore aujourd'hui, grâce à un esprit toujours aussi clair, de multiples intérêts. Plutôt que des cadeaux, il a d’ailleurs demandé des dons pour l’asbl Canne blanche soutenant les personnes malvoyantes pour son anniversaire.

La ministre Corinne Cahen et la bourgmestre Monique Smit-Thijs (DP) ont rendu hommage au centenaire. La ministre a transmis les félicitations du couple grand-ducal avec des cadeaux qui lui étaient spécialement destinés et lui a remis l'Ordre du Mérite de la part du gouvernement. Monique Smit-Thijs s'est associée à ces vœux en offrant une gerbe de fleurs, tandis qu'un groupe musical a animé la cérémonie.

