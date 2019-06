Elle poursuit son ascension fulgurante. Elue numéro 2 du puissant syndicat OGBL en juillet dernier, Nora Back, 39 ans, a été élue à la tête de la Chambre des salariés ce jeudi.

Nora Back, présidente de la Chambre des salariés

Maurice FICK Elle poursuit son ascension fulgurante. Elue numéro 2 du puissant syndicat OGBL en juillet dernier, Nora Back, 39 ans, a été élue à la tête de la Chambre des salariés ce jeudi.

Doucement mais sûrement, Nora Back s'est faite un nom sur le terrain, au milieu des salariés des hôpitaux et des maisons de soins notamment. Au tableau de ses victoires syndicales est accrochée une saga inédite au Luxembourg. Onze jours de grève dans plusieurs maisons de soins au Luxembourg qui ont finalement débouché sur un accord revalorisant les carrières des salariés du secteur aides et soins.

C'était en juin 2018. Depuis la roue tourne vite pour la jeune femme au tempérament trempé qui lâche rien quand elle est assis à la table des négociations.



En juillet 2018, celle qui fut longtemps secrétaire centrale du Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs, a été élue secrétaire générale, devenant le première femme au sein de l'OGBL à occuper ce poste. Se plaçant du coup en position de favorite pour succéder à André Roeltgen, 59 ans, à la tête du plus puissant du Luxembourg.

Moins d'un an plus tard, Nora Back a été élue ce jeudi 6 juin 2019, première présidente de la Chambre des salariés (CSL). Elle succède à l'ancien président de l'OGBL, Jean-Claude Reding qui tire sa révérence après deux mandats successifs à la tête de l'organe représentatif des salariés et des pensionnés.



La donne avait été chamboulée au sein de l'OGBL suite aux élections sociales du 12 mars 2019. l'OGBL avait bien conservé sa mainmise sur la Chambre des salariés mais avait perdu trois sièges. La bataille profitant cette fois davantage au LCGB qui, a contrario, a gagné trois sièges.



Elus suite aux élections sociales, les 60 membres de la nouvelle assemblée plénière de la CSL (OGBL: 35, LCGB: 18, Alebas: 4, FNCTTFEL: 2, Syprolux: 1) ont élu Nora Back à l'unanimité.