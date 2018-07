Environ 90% des voix du Comité national de l'OBGL ont élu Nora Back au poste de secrétaire générale du syndicat, ce mardi 3 juillet.

Nora Back devient secrétaire générale de l'OGBL

L'OGBL prépare l'avenir et programme un changement générationnel : pour la première fois, une femme va devenir numéro deux du syndicat, ce qui lui ouvre également la voie à la place de présidente.

Si le poste de secrétaire général n'a pas obligation à être occupé, il peut cependant l'être si candidature il y a. Nora Back, 38 ans, a ainsi décroché le poste ce mardi 3 juillet, avec 89% des voix. Elle était la seule à présenter sa candidature.

Psychologue du travail de son métier, la nouvelle secrétaire générale travaille à l'OGBL depuis 2004 et a rejoint son bureau exécutif en 2014. Elle est également secrétaire centrale du syndicat de la santé et des affaires sociales, organe le plus important du secteur de la santé.

Nora Back et André Roeltgen, l'actuel président de l'OGBL, seront prochainement candidats dans le groupe 5 des prochaines élections sociales, alors que le mandat d'André Roeltgen arrive à terme à l'automne 2019.

