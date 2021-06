L'ancienne commissaire européenne succédera à François Pauly au poste de présidente du conseil d'administration du groupe de presse, éditeur du «Luxemburger Wort», annonce jeudi le groupe. Elle sera la première femme à occuper cette fonction.

Martine Reicherts à la tête de Saint-Paul Luxembourg

A compter du mois de juillet, Véronique Faber ne sera plus la seule femme à présider le conseil d'administration d'un média au Luxembourg. En l'occurrence, celui de la radio 100,7. Dans un mois, la nomination de Martine Reicherts à la tête du groupe Saint-Paul Luxembourg sera entérinée «lors de la prochaine réunion du conseil d'administration», indique jeudi le groupe dans un communiqué.

Avocate de formation devenue haut fonctionnaire de la Commission européenne, puis commissaire européenne à la Justice, la Luxembourgeoise succédera à François Pauly, en poste depuis 2019, qui a «exprimé le souhait de mettre un terme à son mandat» suite à sa nomination en tant que CEO de la banque Edmond de Rothschild (Suisse).

Âgée de 64 ans, celle qui est déjà membre du conseil de la Banque centrale de Luxembourg et présidente du Fonds national de recherche souhaite «mettre en place des modes de gouvernance qui prennent en compte les êtres humains dans toute leur complexité». «Mediahuis est particulièrement heureux de pouvoir accueillir une Luxembourgeoise à la tête du conseil d’administration de notre entité luxembourgeoise», indique de son côté Gert Ysebaert, CEO du groupe belge, actionnaire principal de Saint-Paul Luxembourg depuis avril 2020.

Jusqu'à présent, le poste de président du conseil d'administration du plus ancien groupe média du Luxembourg n'avait jamais été occupé par une femme. Pour mémoire, jusqu'en 2016 et la nomination de Luc Frieden, la fonction n'avait été occupée que par des membres de l'Eglise. Outre le Luxemburger Wort et ses sites internet, le groupe édite Contacto, Luxembourg Times ou bien encore Télécran et est actif dans la publicité via Régie mais aussi les annonces au travers de Wort Immo ou Jobfinder.

