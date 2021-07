Trois mois après le limogeage de Marc Gerges, le conseil d'administration de la radio socio-culturelle a validé vendredi le choix de l'actuel directeur général du groupe Editpress et rédacteur en chef du Tageblatt pour prendre les rênes de l'établissement public. Ce dernier entrera en fonction à la rentrée.

Nomination officielle

Jean-Lou Siweck prend la tête de «100,7»

A compter du 16 septembre prochain, la Radio 100,7 sera officiellement dirigée par Jean-Lou Siweck. Annoncée officiellement ce vendredi par le conseil d'administration de l'établissement public, cette nomination au poste de directeur intervient trois mois après le limogeage de Marc Gerges, poussé vers la sortie en raison de nombreux conflits survenus avec la rédaction. Ce dernier sera resté en poste un peu moins de deux ans.

Actuel président du conseil de presse et directeur général du groupe Editpress, ainsi que rédacteur en chef du Tageblatt depuis janvier 2018, Jean-Lou Siweck est, selon Véronique Faber, «le candidat idéal pour asseoir davantage la Radio 100,7 comme média de référence». Pour la présidente du conseil d'administration de l'établissement public, qui assure la fonction de directeur par intérim depuis avril dernier, l'ancien rédacteur en chef du Luxemburger Wort doit permettre «de positionner le média à l'ère numérique».

Cette nomination intervient quelques semaines après le vote de la loi qui réorganise les missions et la gouvernance de la radio. Le nouveau texte prévoit que cette dernière diffuse sur ses ondes «un programme généraliste d'information, de culture et de divertissement» qui devra s'adresser «à l'ensemble de la population (...) par une couverture médiatique objective, indépendante, pluraliste». Et surtout la radio devra «garantir son autonomie et indépendance des différentes entités sociales, économiques et politiques».

A noter que Jean-Lou Siweck avait été officiellement nommé administrateur de la Radio 100,7, en janvier 2018, lors de son retour au ministère d'Etat suite à son départ du Luxemburger Wort. Une nomination qui n'avait été que théorique puisque très peu de temps après ce dernier succédait à Danièle Fonck à la tête d'Editpress. A ce jour, aucune information n'a été donnée quant aux conséquences de ce départ au sein du groupe médiatique basé dans le sud du pays.

