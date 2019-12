C'est la troisième nomination au sein du conseil d'administration de l'Établissement de radiodiffusion socioculturelle en moins de quinze jours. Chercheur en science politique, le Dr Kies vient d'être nommé.

Nomination de Raphaël Kies à Radio 100,7

Maurice FICK C'est la troisième nomination au sein du conseil d'administration de l'Établissement de radiodiffusion socioculturelle en moins de quinze jours. Chercheur en science politique, le Dr Kies vient d'être nommé.

Le Conseil de gouvernement a donné son aval mercredi à la nomination de Raphaël Kies comme nouveau membre du conseil d'administration de l'Établissement de radiodiffusion socioculturelle. Cette nomination intervient peu de temps après celles de Véronique Faber à la tête du conseil d'administration et de l'ancienne députée (Déi Gréng), Renée Wagener comme nouveau membre.

Véronique Faber à la tête de la radio 100,7 Le nom de la nouvelle présidente du conseil d'administration est connu depuis vendredi. Elle succède à Laurent Loschetter. Le Conseil du gouvernement a aussi approuvé la nomination de Renée Wagener comme nouveau membre de ce conseil.

Le Dr. Kies est chercheur en science politique à l'Université du Luxembourg et à l'Université libre de Bruxelles. Il est, entre autres, en charge du volet national pour le rapport européen «Media pluralism monitor», membre de la Commission «Soutien au journalisme en ligne» avisant le ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, en matière de subsides à accorder pour le développement des médias en ligne. Il fait aussi partie du «comité d'experts sur l'environnement des médias et la réforme» du Conseil de l'Europe.