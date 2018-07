Depuis l'introduction des pétitions en ligne au Luxembourg, le nombre de demandes ne cesse d'augmenter. Mais certaines font plutôt sourire.

Nombre record de pétitions publiques

Depuis l'introduction des pétitions en ligne au Luxembourg, le nombre de demandes ne cesse d'augmenter. Mais certaines font plutôt sourire.

Par Steve Bissen - (traduction: MF)

Le nombre de pétitions déposées à la Chambre des députés a atteint un nouveau pic entre décembre 2017 et juin 2018 (voir graphique ci-dessous): 125 pétitions ont été présentées. Ce qui correspond, en moyenne, à près de 21 demandes par mois!



Au cours de la seule législature actuelle, 27 pétitions ont réuni le quorum des 4.500 signatures requises pour déclencher une audience publique à la Chambre. Il y a déjà eu 24 débats publics au parlement. Deux autres audiences suivront bientôt dans peu de temps: la pétition n°1016 sur la procession dansante d'Echternach le 24 juillet et la pétition n°1031 sur la légalisation du cannabis, le 26 juillet prochain.



Particulièrement populaires sont les pétitions en lien avec le transport et la sécurité routière. Pas moins de 122 demandes formulées au cours des quatre dernières années portent sur ces deux thématiques (voir le graphique). En deuxième position, apparaissent les pétitions sur les institutions, les élections et le droit de vote. Suivies des finances et impôts, de l'éducation, la famille et la société. La culture arrive en queue de peloton.

«Les pétitions qui prêtent à sourire»

«Il y a toujours des pétitions qui vous font sourire ou vous font hocher la tête», explique Marco Schank, membre du CSV et président de la Commission des pétitions. Dans cette catégorie, se range sans aucun doute une pétition dont le but était d'abolir la souveraineté du Luxembourg et et d'annexer le Grand-Duché au Royaume de Belgique. Bien que le Luxembourg ait historiquement fait partie de la Belgique pendant une courte période lors de la révolution belge de 1830, l'annexion du Luxembourg par son voisin est actuellement hors de question.



Marco Schank se souvient bien de la pétition n°721, qui avait finalement été déclarée irrecevable. Pour son requérant, le Code civil basé sur le Code Napoléon devait être rebaptisé en «Code Jean l'Aveugle». En dehors de ces demandes parfois bizarres, la majorité des demandes relèvent toutefois de «préoccupations sérieuses», assure Marco Schank.