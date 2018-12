La Stëmm vun der Strooss a célébré Noël comme il se doit ce jeudi au centre culturel de Bonnevoie à Luxembourg. Une tradition qui fête cette année ses 20 ans d'existence.

Luxembourg 14

Noël de la Stëmm: une parenthèse conviviale pour les plus fragiles

La Stëmm vun der Strooss a célébré Noël comme il se doit ce jeudi au centre culturel de Bonnevoie à Luxembourg. Une tradition qui fête cette année ses 20 ans d'existence.

(ChB) - Sans-abri, anciens détenus, chômeurs de longue durée, toxicomanes, jeunes en difficulté: ils étaient près de 300 hier, au centre culturel de Bonnevoie, pour fêter Noël aux côtés des bénévoles de la Stëmm vun der Strooss qui les soutient tout au long de l'année.

14 Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba Chris Karaba

Ce rendez-vous, c'est une parenthèse qui s'ouvre chaque année au moment de Noël, pour les personnes défavorisées: elles se retrouvent autour d'une magnifique table décorée avec soin par les bénévoles. Les soucis et les problèmes du quotidien restent à la porte le temps d'un après-midi en rouge et vert, au son de la musique de Noël.

Et plus que d'habitude, les bénévoles de la Stëmm ont mis les petits plats dans les grands: ils sont une cinquantaine à fourmiller en cuisine, au service, à la mise en place, etc. 300 couverts sont dressés dans la grande salle, et le Premier ministre, Xavier Bettel, est passé leur faire un petit coucou.

Les fêtes, une période délicate

Au menu de cette 20e édition: soupe goulasch, bouchée à la reine et bûche de Noël. Pas besoin de disposer ses souliers sous le sapin pour que le père Noël pense à chacun d'entre eux: ils repartent avec un joli cadeau.

Noël n'évoque pas forcément que des bons souvenirs aux personnes qui fréquentent la Stëmm vun der Strooss. Elles ont souvent connu un parcours difficile et ce, dès l'enfance. Les équipes de bénévoles sont là pour soutenir ceux qui, dans cette période toujours délicate, ont le moral en berne.

En 2017, la Stëmm a servi près de 105.000 repas, c'était 4.000 de plus que l'année précédente.