Noël de la Rue: "Etre seul à Noël n'a pas de sens"

Personne ne doit passer Noël seul au Luxembourg, pas même les personnes vivant dans la pauvreté. Pour la trente-septième fois, Noël de la Rue offrait un repas chaud et sécurisait les personnes dans le besoin.

(LuWo trad. SW) - "Je suis seul et triste. Je me sens seul et j'ai peur de demander un cadeau à quelqu'un. J'attends de la solidarité et un mot d'amitié. Être seul à Noël n'a pas de sens." Ce sont des déclarations de certains de ces sans-abri à qui l'Association de Noël de la Rue a offert chaleur et sécurité cette année encore pour la fête de la naissance du Christ.

400 personnes défavorisées se sont rassemblées mardi dans la salle de sport de l'école privée Fieldgen, où Leo Kraus et les étudiants du lycée Technique Mathias Adam de Pétange ont offert aux sans-abri une atmosphère de fête. Le prêtre jésuite Thierry Monfils a célébré la messe de Noël organisée par l'ensemble Origer & Friends.

Ensuite, un repas composé de trois plats a été servi dans la salle de bal. Parmi les nombreux bénévoles qui ont dorloté les invités tout au long de la journée figuraient la ministre de la Famille, Corinne Cahen et le Premier ministre Xavier Bettel, qui sert un repas de Noël chaud aux personnes dans le besoin depuis plus de dix ans.

L'après-midi, musique et animation étaient au programme, tandis que le Père Noël offrait des cadeaux aux invités. Les meilleurs joueurs de kicker, de ping-pong et de fléchettes ont été récompensés par un trophée.

