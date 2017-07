Un accident de la route a fait trois blessés, route de Pétange à Niederkorn.

L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de minuit. Une voiture a quitté la route puis est entrée en collision avec une voiture stationnée le long de la route.



Le véhicule a ensuite terminé sa course contre une maison et a blessé au passage une piétonne qui promenait son chien. La dame souffre de graves blessures. Le conducteur et sa passagère sont quant à eux, légèrement blessés.



Les ambulances de Differdange, Pétange, Esch-sur-Alzette et le Samu d'Esch-sur-Alzette et le Centre d'incendie et de secours de Sanem/Differdange se sont rendus sur place pour porter secours aux victimes.