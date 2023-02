Le président de l'association LUkraine demande aux pays européens de livrer des avions de chasse à l'Ukraine et de soutenir davantage son pays d'origine pour finir la guerre contre la Russie.

Nicolas Zharov: «Nous devons nous battre avec les mêmes forces»

Le président de l'association LUkraine demande aux pays européens de livrer des avions de chasse à l'Ukraine et de soutenir davantage son pays d'origine pour finir la guerre contre la Russie.

(Avec AFP) Faut-il livrer des avions de chasse à l'Ukraine? Cette demande formulée par le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky est une nécessité «absolue» selon le président de l'association LUkraine Nicolas Zharov.

Interrogé à ce sujet ce jeudi 9 février lors de la remise des clés d'un camion-échelle offert par la commune de Dudelange à l'Ukraine, il répond: «On a demandé de protéger et de fermer notre espace aérien depuis le mois de mars. Maintenant, on est dépassé par les attaques aériennes.»

«Si on veut que la victoire arrive au plus vite, on doit avoir les mêmes forces et les mêmes équipements au front que la partie adverse», estime Nicolas Zharov.

La France privilégie des armes «plus utiles»

Volodymyr Zelensky, accueilli ce jeudi en héros à Bruxelles, a réclamé des engagements concrets en réponse à ses demandes d'avions de combat.

Les Européens ont pour l'instant refusé de s'engager sur les aéronefs demandés par l'Ukraine. «Nous voulons obtenir ces avions dont nous avons besoin et il y a des accords qui (...) ne sont pas publics», a assuré le chef de l'Etat ukrainien, laissant entendre qu'il espérait aboutir avec certains pays.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que les avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient «en aucun cas» être livrés «dans les semaines qui viennent», assurant privilégier des armes «plus utiles» et «plus rapides».

Il est maintenant temps d'accélérer, nous n'avons plus de temps à perdre! Nicolas Zharov, président de l'association LUkraine

Plus de soutien pour finir la guerre

Nicolas Zharov dit attendre encore du soutien «militaire et financier» des pays européens envers l'Ukraine. «Cette guerre va durer encore plus et provoquer plus de morts et blessés. Il est maintenant temps d'accélérer, nous n'avons plus de temps à perdre!»

Le plan de paix en dix points élaboré par le président Zelensky doit être respecté et validé selon lui. «Il est approuvé par tous les alliés et c'est la seule solution!»

