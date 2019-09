Le seul candidat luxembourgeois au poste de commissaire européen se veut confiant et assure qu'il sera nommé dans les prochaines semaines à la Commission européenne aux côtés d'Ursula von der Leyen.

Luxembourg 2 min.

Nicolas Schmit certain d'être à la Commission

Le seul candidat luxembourgeois au poste de commissaire européen se veut confiant et assure qu'il sera nommé dans les prochaines semaines à la Commission européenne aux côtés d'Ursula von der Leyen.

Par Kate Oglesby et Heledd Pritchard, traduction SW

Alors que la première présidente de l'exécutif européen travaille à la composition de sa future équipe, qu'elle peine à former, le seul candidat luxembourgeois au poste de commissaire européen semble très sûr de lui, notamment dans une interview accordée à nos confrères du Luxembourg Times.

«L'impression que j'ai eue après mes rencontres avec Ursula von der Leyen, c'est qu'il ne fait aucun doute que la commission voudrait de moi comme candidat», a ainsi déclaré Nicolas Schmit (LSAP). Von der Leyen devrait annoncer sa sélection pour les commissaires de chaque Etat membre dans les prochaines semaines.

Un candidat socialiste

Le Parlement européen se prononcera ensuite sur la sélection de Madame von der Leyen entre le 22 et le 24 octobre, la nouvelle commission devant entrer en fonction le 1er novembre. «Il n'y a eu aucune discussion à ce sujet au cours des dernières semaines», a déclaré M. Schmit.

Âgé de 65 ans, il n'a pas assumé de poste ministériel au sein du gouvernement de 2018 et a cédé son siège au Parlement en vue d'une prise de fonction à Bruxelles. Dans le cadre des discussions de coalition qui ont suivi les élections luxembourgeoises d'octobre 2018, il a été convenu que le candidat du pays au poste de commissaire européen serait membre du parti socialiste.

Ursula von der Leyen peine à former une équipe. Photo: AFP

En raison de ces discussions, «Nicolas Schmit est donc susceptible de rester le seul candidat pour le Grand-Duché», a déclaré Anna-Lena Högenauer, un chercheur en sciences politiques à l'Université du Luxembourg.

«Il est très difficile pour le Luxembourg de retirer cette offre, cela signifierait une trahison de cette promesse», a-t-il poursuivi. Von der Leyen attribuera également un portefeuille à chaque commissaire de l'UE, par exemple dans les domaines de l'environnement, du commerce ou des transports, ce sur quoi l'ancien ministre du Travail a refusé de se prononcer.

Bataille des portefeuilles

Certains des grands portefeuilles, comme ceux qui concernent le secteur financier, sont probablement plus facilement attribués à «des pays d'Europe de l'Est en raison du déséquilibre des rôles», pense également M. Högenauer, «bien que le Luxembourg souhaite également un portefeuille en matière fiscale, financière ou sociale».

«La politique sociale est peut-être plus faisable parce qu'elle est moins importante que les portefeuilles directement économiques et c'est la spécialisation de Schmit», a-t-il appuyé.

L'Europe de l'Est pour l'instant délaissée

Les postes les plus élevés de l'UE ont été attribués à l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie et à l'Espagne avec la nomination des dirigeants de la Commission européenne, du Conseil, de la Banque centrale européenne, du Parlement et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

«Jusqu'ici, les pays d'Europe de l'Est ne connaissent aucune répartition des postes», a expliqué le chercheur de l'Uni. «Elle (von der Leyen) est donc susceptible de donner beaucoup de portefeuilles importants aux pays d'Europe de l'Est».



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.