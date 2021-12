Voilà encore une information qui a nécessité une mise au point de la ministre de la Santé luxembourgeoise. La prise en charge de tous les malades, à jour de vaccination ou non, reste assurée.

Luxembourg 2 min.

Crise covid au Luxembourg

Ni ambulances, ni hôpitaux ne refusent les non-vaccinés

Patrick JACQUEMOT Voilà encore une information qui a nécessité une mise au point de la ministre de la Santé luxembourgeoise. La prise en charge de tous les malades, à jour de vaccination ou non, reste assurée.

Des fake news, des rumeurs, cette crise sanitaire en aura vu naître bon nombre. A commencer par l'efficacité réelle des vaccins employés pour contrer les effets graves d'une éventuelle infection. Mais en ce début décembre, Paulette Lenert (LSAP) a dû apporter une réponse à une préoccupation nouvelle soulevée par les deux députés ADR, Jeff Engelen et Fernand Kartheiser : une personne non vaccinée peut-elle se voir refuser l'accès à une prise en charge en ambulance ou aux soins hospitaliers? La réponse est : non.

Dans la tête des soignants Alors qu’une nouvelle vague d’infections au covid remet la pression sur les hôpitaux, rencontre avec cinq personnels d’une unité de réanimation du CHEM. Entre abnégation, doute et lassitude après 20 mois de pandémie.

Soulevant l'exemple d'un homme qui se serait vu refuser un brancardage et l'entrée à un hôpital, les deux parlementaires ont ainsi vu la ministre de la Santé clarifier ce type de situation (dont elle n'a pas eu connaissance a priori). Ainsi, depuis mars 2020 et donc le début de la crise Covid, les personnels du CGDIS respectent une note interne précisant le protocole sanitaire à suivre désormais avant de faire entrer un patient dans une ambulance : systématiquement, «un masque chirurgical est appliqué». Et cela que l'homme ou la femme fasse partie des 433.000 personnes présentant un schéma vaccinal complet ou non.

En ce qui concerne l'entrée à l'hôpital, il convient de distinguer deux cas de figure, rappelle celle qui vient d'être désignée vice-Première ministre. Pour les visiteurs (de plus de 12 ans) qui viennent saluer un proche hospitalisé, la règle 3G s'impose à l'entrée des établissements de santé. Il faut donc justifier d'un statut ''testé, guéri ou vacciné'' pour entrer. Par contre, pas question de passer par l'étape CovidCheck, pour quiconque nécessite une prise en charge d'urgence.

Noir sur blanc, Paulette Lenert le rappelle donc : «Il n'est pas vrai que les malades non vaccinés se voient refuser l'accès aux hôpitaux». Ce n'est qu'ensuite, en fonction du bilan covid réalisé par les professionnels de santé, que les patients vaccinés ou pas peuvent être orientés dans des filières de soins différentes. Le but étant d'éviter toute intrusion difficilement maitrisable du virus au cœur des services.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.