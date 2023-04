La limitation de la vitesse à 30 km/h, le port obligatoire du casque pour les cyclistes et l'interdiction de l'alcool dans les stations-service sont quelques-unes des revendications de la sécurité routière pour cette année d'élections.

Sécurité routière

Neuf propositions pour «zéro mort sur les routes»

Jean-Philippe SCHMIT La limitation de la vitesse à 30 km/h, le port obligatoire du casque pour les cyclistes et l'interdiction de l'alcool dans les stations-service sont quelques-unes des revendications de la sécurité routière pour cette année d'élections.

«Bon Carfreitag*», c'est par ces mots que Paul Hammelmann a accueilli les représentants de la presse ce vendredi. La sécurité routière a appelé à une conférence de presse pour montrer comment la sécurité routière peut être améliorée. «Nous avons élaboré une liste de revendications en neuf points et l'avons envoyée par courrier aux décideurs politiques», explique le président de l'association.

Comment améliorer la sécurité routière après l'accident de Neudorf? La collision meurtrière à Neudorf a relancé le débat sur la réduction de vitesse à 30km/h. La Ville de Luxembourg demande également au ministère de la Mobilité l'installation de nouveaux radars.

En matière de sécurité routière, beaucoup de choses se sont améliorées au cours des 20 dernières années, «mais pour l'instant, ça stagne», a déclaré Hammelmann. En 2021, il y a eu 24 morts sur les routes, c'est 24 de trop, selon lui. «Chaque drame individuel qui se produit sur nos routes est inacceptable pour nous».

Objectif Vision Zéro

L'objectif «zéro mort sur les routes» peut être atteint, mais pour cela, il faut que des changements interviennent. La vitesse est la première des priorités. «La vitesse de 30 km/h doit être mise en place partout où les voitures, les cyclistes et les piétons se rencontrent», demande Paul Hammelmann. Et la limite de vitesse en dehors des agglomérations doit être abaissée à 80 km/h.

Chaque drame individuel qui se produit dans nos rues est inacceptable pour nous. Paul Hammelmann

«La probabilité d'être sanctionné en cas d'infraction liée à l'alcool ou à la drogue doit augmenter.» Il n'est toutefois pas nécessaire de toucher à la limite du taux d'alcoolémie. La sécurité routière estime qu'il serait plus judicieux de mettre en place des éthylotests anti-démarrage pour les récidivistes et d'interdire la vente d'alcool dans les stations-service.

La sécurité routière demande en outre une utilisation accrue des systèmes d'assistance dans les automobiles et les camions. «Ils pourraient, à l'instar de la mobilité électrique, être subventionnés par l'Etat», déclare Hammelmann. Soucieux de la sécurité des cyclistes, il demande «le port obligatoire du casque pour les cyclistes».

Les arbres, un risque pour la sécurité

«Personne ne provoque volontairement un accident, sinon il serait un assassin.» En outre, les routes seraient plus sûres s'il n'y avait pas d'arbres de rue. «La sécurité routière plaide pour l'élimination des arbres de rue qui présentent un risque pour la circulation.» Selon Hammelmann, il serait préférable de ne pas planter de nouveaux arbres.

Bausch après l'accident à Neudorf : «Il faut continuer à sensibiliser» Selon le ministre de la Mobilité, l'introduction généralisée de zones 30 doit avoir un sens. L'aménagement de l'espace urbain doit le permettre.

Le catalogue de revendications comprend également l'introduction d'un cours de premiers secours obligatoire pour les nouveaux conducteurs. Pour pouvoir agir contre les chauffards, Hammelmann propose la création d'un délit de «mise en danger de la vie d'autrui». « Même s'il ne s'est rien passé», ajoute-t-il.

La sécurité routière dénonce le comportement des différents usagers de la route entre eux. «L'incivilité sur la route prend de plus en plus de formes et s'intensifie», déclare le président de la sécurité routière. Cela se traduit par l'augmentation des refus de priorité, l'absence de clignotant, le fait de rouler trop près du véhicule et d'autres infractions mineures au code de la route. «De telles infractions méritent également l'attention des autorités», a déclaré Hammelmann.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

(*jeu de mots avec Karfreitag qui signifie Vendredi saint en allemand )

