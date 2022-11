L'automne est idéal pour profiter encore une fois des derniers rayons de soleil avant l'hiver. La rédaction du Wort a réuni les plus belles randonnées pour cette saison dorée.

Luxembourg 8 7 min.

Loisirs

Neuf promenades automnales pour le week-end

L'automne est idéal pour profiter encore une fois des derniers rayons de soleil avant l'hiver. La rédaction du Wort a réuni les plus belles randonnées pour cette saison dorée.

Les feuilles sont depuis longtemps colorées, les jours raccourcissent et les températures baissent. Pourtant, en ce week-end d'automne, le soleil fait son apparition pendant quelques heures. Des conditions optimales pour une sortie en plein air. La rédaction du Wort a rassemblé pour vous ses plus beaux itinéraires - pour profiter une dernière fois de la magie de l'automne avant l'hiver.

Le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré Le record est cependant partagé avec octobre 2006, où une moyenne mensuelle de 12,8 °C avait également été comptabilisée. Celle-ci est supérieure de 2,9 °C par rapport à la normale climatique 1991-2020.

L'automne arrive toutefois en même temps que la saison de la chasse. Ceux qui chaussent leurs chaussures de marche ce week-end - surtout en dehors des itinéraires de randonnée présentés par la rédaction - devraient d'abord s'assurer sur Geoportail qu'aucune battue n'est prévue dans la partie de la forêt qu'ils ont choisie.

1) L'automne doré rencontre la terre rouge

(fjä) - Le Brucherbierg-Lallengerbierg entre Schifflange et Esch est un petit miracle: on n'entend pas de voitures, on ne voit pas de gens - sauf ceux qui sont également en quête de silence. On a presque l'impression qu'Esch et Luxembourg ont disparu et que l'on est soi-même en vacances quelque part - très loin.

Qui pourrait nier la beauté des terres rouges? Et lorsque le soleil d'automne se reflète dans le minerai de fer rouge, on se croit un peu dans le Grand Canyon. Ici, il est possible de faire de magnifiques randonnées, par exemple sur le sentier des planètes, ou de s'attarder: En haut de l'un des rochers, il suffit de respirer profondément et de laisser le regard vagabonder.

Roches abruptes, roches rouges, diversité végétale colorée : la nature au cœur du sud du Luxembourg, autour du Lallenger Bierg. Photo: Henri Welter

Le point de départ est le cimetière/stade de Schifflange. Ici, depuis le parking, on est en effet déjà sur la montagne et on peut se promener tranquillement sur le sentier des planètes. Vers l'est, on se dirige vers la réserve naturelle de Lallenger Bierg, où l'on marche sur de beaux sentiers, en partie caillouteux - avec parfois de courtes escalades - à travers les formations rocheuses bizarres de l'ancienne zone d'extraction de minerai, et où l'on retrouve le sentier des planètes.

2) Vues d'automne sur la vieille ville luxembourgeoise

(SAM) - Un classique parmi les possibilités de promenade dans la capitale: le circuit Wenzel, nommé d'après Wenzel II, duc du Grand-Duché de 1383 à 1419, mène à travers les quartiers pittoresques et les plus anciens de la capitale. Comme la visite d'un musée, le sentier offre un aperçu des bâtiments de grande valeur historique et architecturale qui sont encore conservés comme témoins du passé.

Le point de départ sont les casemates du Bock, qui surplombent la vieille ville chargée d'histoire. C'est ici que commence l'excursion à travers les 1.000 ans d'histoire du Luxembourg, car les casemates sont inscrites depuis 1994 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Le pont de la Grande-Duchesse Charlotte, plus connu sous le nom de Pont Rouge, arrive au bout de trois heures environ. Avec ses 355 mètres, il relie le centre-ville au Kirchberg, ce qui en fait le pont le plus long du pays.

Une partie du circuit Wenzel passe également par le Pfaffenthal, le long de l'Alzette, qui offre un décor pittoresque sous les reflets de l'automne. Photo: Anouk Antony/LW-Archives

Les chaussures doivent être adaptées aux conditions météorologiques, car les nombreuses marches peuvent être glissantes par temps de pluie.

3) Randonnée dans la plus grande réserve naturelle du pays

(GlS) - La réserve «Haard, Hesselsbierg, Staebierg», qui s'étend sur les trois communes de Dudelange, Kayl et Rumelange, est, avec une superficie de 600 hectares, la plus grande réserve naturelle du pays. Autrefois une zone d'exploitation à ciel ouvert, la nature s'est réappropriée son espace au cours des dernières décennies, créant ainsi un paysage unique.

Les sentiers de randonnée offrent de belles vues. Photo: Anouk Antony/LW-Archives

L'ancienne mine à ciel ouvert est traversée par de nombreux sentiers de randonnée, dont l'Autopédestre Dudelange 2 et le circuit transfrontalier de la Minette, qui mène jusqu'en France. Il y en a donc pour tous les goûts.

4) Romantisme sauvage lors d'une promenade dans la vallée du Donwerbach

(if) - Le circuit pédestre d'une dizaine de kilomètres entre Oberdonven et Niederdonven dans la commune de Flaxweiler offre un romantisme pur. L'auto-pédestre de difficulté moyenne mène d'abord d'Oberdonven à travers les champs jusqu'au bord des vignobles de la Moselle. Depuis le Palmberg, une vue à couper le souffle s'offre à l'observateur sur la vallée de la Moselle et le village vigneron d'Ahn avec son clocher pointu.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Depuis le Palmberg près d'Ahn, l'observateur a une vue à couper le souffle sur la vallée de la Moselle et la région frontalière. Photo: Gerry Huberty /LW-Archiv

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Depuis le Palmberg près d'Ahn, l'observateur a une vue à couper le souffle sur la vallée de la Moselle et la région frontalière. Photo: Gerry Huberty /LW-Archiv Humide et frais: le passage de la vallée du Donwerbachtal peut s'avérer assez aventureux. Photo: Irina Figut Une aire de repos au milieu des champs permet d'apprécier tout particulièrement la vue sur les villages environnants. Photo: Irina Figut

Une aire de repos au milieu des champs permet d'apprécier la vue sur les villages environnants, avant de poursuivre l'aventure. En effet, il s'agit d'un coin humide: la traversée du Donwerbach dans la forêt de la Schlucht. Ici, il fait humide et frais. La prudence est toutefois de mise en cas de crue: Après des pluies intenses, lorsque le ruisseau a plus d'eau, le passage peut devenir un véritable défi à certains endroits. Les randonneurs peuvent revenir au point de départ à Oberdonven en traversant des champs et en longeant une route de campagne.

5) Vignobles colorés au-dessus de Bech-Kleinmacher

Le clou du spectacle: la chambre funéraire romaine. Photo: Nadine Schartz

(vb) - L'Auto-Pédestre Bech-Kleinmacher, qui part de l'église et monte jusqu'au Scheierbierg, promet une vue magnifique sur la Moselle. Sur 5,3 kilomètres, le sentier traverse des vignobles aux couleurs automnales et passe devant la chambre funéraire romaine, l'emblème du village visible de loin. Le retour au point de départ se fait à travers les forêts. L'Auto-Pédestre peut être parcouru en 90 à 100 minutes et est classé dans le niveau de difficulté «facile».

6) Près de Bettembourg, s'immerger dans la forêt d'automne.

(m.r.) - Dans la réserve naturelle du «Beetebuerger Bësch», l'automne se montre sous son jour le plus coloré. Plusieurs sentiers de randonnée traversent cette zone forestière caractérisée par les hêtres: c'est le cas de l'Autopédestre Abweiler, long d'une dizaine de kilomètres.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Photo: Maximilian Richard

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Maximilian Richard Photo: Maximilian Richard Photo: Maximilian Richard

Le circuit commence dans la petite localité d'Abweiler et mène ensuite à la réserve naturelle par des chemins de terre. Le sentier est bien praticable, mais n'est pas adapté aux poussettes sur tout le parcours. En cas de temps humide, des chaussures solides sont nécessaires.

7) Randonnée à travers une mine à ciel ouvert désaffectée

(ela) - Lentement mais sûrement, l'automne touche à sa fin. Ceux qui souhaitent encore profiter du soleil peuvent s'adonner à la nature multicolore du moment. Le circuit de randonnée de Lamadelaine s'y prête bien. Avec ses presque 11 kilomètres, il est très facile à parcourir et passe en grande partie par la forêt.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 L'oppidum du Titelberg Photo: Lex Kleren / LW-Archives

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'oppidum du Titelberg Photo: Lex Kleren / LW-Archives Photo: Lex Kleren / LW-Archives

Il passe par la réserve naturelle du «Prënzebierg», dont fait partie la mine à ciel ouvert désaffectée «Giele Botter», contourne le plateau du Titelberg avec l'oppidum et traverse la localité elle-même. Par temps maussade, il est préférable de porter des chaussures et des vêtements qui tiennent bien le pied et la tête. Cependant, quel que soit le temps, on peut profiter pleinement des belles vues qu'offre le circuit.

8) Randonnée nocturne à la lumière de Jupiter, Saturne et Mars

(j-ps) - Depuis le changement d'heure, la nuit tombe une heure plus tôt le soir. Souvent, il faut un peu plus de temps pour que l'horloge interne passe également à l'heure d'hiver. Ce temps peut être mis à profit pour une randonnée nocturne. Le coucher du soleil a déjà lieu vers 17 heures et peu de temps après, la première planète apparaît dans le ciel nocturne.

Jupiter et trois de ses lunes (Io, Europe, Ganymède) observées au télescope. Photo: Jean-Philippe Schmit

Jupiter apparaît avant même que les premières «vraies» étoiles ne soient visibles. Elle est actuellement, après la Lune, l'objet le plus lumineux du ciel nocturne et peut être observée sans moyens techniques. Saturne apparaît peu de temps après Jupiter dans le firmament céleste, elle est un peu plus sombre que la plus grande planète du système solaire. Peu avant 20 heures, une étoile rouge brillante se lève au nord-est: la planète Mars.

9) Sur des passerelles le long de l'Our

(SH) - Des feuilles colorées sur le sol et une vue constante sur l'eau: c'est ce que propose actuellement la promenade de l'Ourdall entre Stolzembourg et Vianden. Le sentier de randonnée fait 8,5 kilomètres de long et n'a presque pas de dénivelé. En revanche, le randonneur est récompensé par des vues magnifiques sur l'Our et peut traverser plusieurs fois des passerelles. Dix panneaux d'information le long du chemin donnent des explications sur l'origine de la promenade.

Le chemin passe par plusieurs passerelles. Photo: Sophie Hermes

La Promenade de l'Ourdall n'est pas un circuit pédestre. Si vous avez encore de la force et de l'endurance, vous pouvez faire le chemin du retour à pied ou combiner cette promenade avec les itinéraires Nat'Our 4 et 5 pour en faire une longue randonnée. Sinon, il est recommandé de prendre le bus pour le retour.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.