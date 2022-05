Des légumes frais en circuit court, des voitures à prix cassés ou des antiquités rares. Ce week-end, il y a des marchés dans tout le pays.

Neuf marchés hebdomadaires, brocantes et marchés aux puces au programme

Pour faire ses courses, nul besoin d'un temple de la consommation, d'une musique de fond ou d'un concept marketing sophistiqué. Depuis la nuit des temps, il existe des marchés pour cela. Sur la place du marché, les producteurs et les consommateurs se rencontrent directement. On y trouve les légumes les plus frais et le miel directement de la main de l'apiculteur.

Ce week-end, c'est le cas sur le champ des Glacis ou dans le centre-ville. Si le garde-manger est déjà rempli, on peut aussi fouiller dans les marchés aux puces et les brocantes. Même si l'on n'a pas directement besoin de quelque chose, on y trouve presque toujours son bonheur.

1) «Le marché du Glacis» le dimanche

(jwi) - Qu'il s'agisse de fruits et légumes frais, de fleurs, de plantes ou même d'articles ménagers et de vêtements, chacun trouvera certainement ce qui lui convient dans le choix proposé au «Glacismaart» (le marché du Glacis). Depuis 2006, le marché du champ du Glacis est le principal point de rencontre des promeneurs du dimanche à Luxembourg-Ville. De plus, il y a sur place de nombreux stands de brocante et de restauration rapide ainsi que des animations pour les enfants. Le marché a lieu le dimanche de 10h à 17h. Le prochain rendez-vous est fixé au 19 juin.

2) Antiquités au centre-ville

(dat) - Le printemps est arrivé et il en va de même pour la saison des marchés aux puces. Celle-ci débute samedi sur la place Jan Palach, près de la place d'Armes. Les antiquaires professionnels peuvent y proposer leur marchandise, contrairement à un vide-greniers réservé aux particuliers. Le marché aux puces est ouvert de 8 à 18 heures. Prochain rendez-vous le 28 mai.

3) Deux marchés dans la capitale

(dat) - Samedi, les amateurs de marchés aux puces ne seront pas les seuls à trouver leur compte dans la capitale. En effet, le marché «normal» du samedi - entre 7h30 et 14h - a également lieu sur la place Hamilius. S'y ajoute ce samedi le «Stroossemaart», organisé par l'union commerciale en collaboration avec la Ville de Luxembourg. Celui-ci se déroulera entre 8 et 19 heures dans les rues de la ville haute et du quartier de la gare. Sur le site Internet de la Ville de Luxembourg, vous trouverez également des informations sur les fermetures de rues, le parking et les transports en commun.

Photo: Anouk Antony

4) Marché aux puces durable à Dudelange

(GlS) - Fouiller, découvrir, acheter : ce samedi, Dudelange attirera du monde avec un grand marché aux puces. Qu'il s'agisse de livres, de disques ou de vieux meubles, les nombreux stands de vente sur la place de l'hôtel de ville pourront être parcourus à partir de 8 heures à la recherche de nouveaux objets préférés. Ce qui rend ce marché aux puces si particulier, c'est qu'il s'agit d'un événement dit «vert». Cela signifie que les organisateurs ont mis l'accent sur la réduction de l'impact sur l'environnement et le climat.

Vous ne trouverez pas de sacs en plastique ou de plastique à usage unique. En outre, l'offre alimentaire est axée sur les produits régionaux. Et ce n'est pas tout : les marchandises qui ne trouvent pas preneur le samedi peuvent être recyclées dans le parc de recyclage local.

Photo: Raymond Schmit

5) Le marché de Schuttrange

(j-ps) - Le marché de Schuttrange a lieu chaque deuxième samedi du mois. Sur la place de l'Église, les stands du marché seront donc à nouveau installés ce samedi entre 9 et 13 heures. Les organisateurs font savoir qu'ils accordent une importance particulière à l'offre de produits locaux «qui respectent l'homme et l'environnement». Outre les fruits et légumes, la viande, le fromage, le miel, les confitures et les olives, il y aura également des stands proposant des eaux-de-vie faites maison.

Photo: Pierre Matgé

6) Bourse aux plantes à Esch et Dudelange

(fjä) - Samedi, deux bourses aux plantes attirent les jardiniers amateurs dans le sud du Luxembourg sous un beau soleil. Il sera non seulement possible d'y acheter des plantes, des fruits, des légumes et des fleurs bio, mais aussi d'offrir ou d'échanger des graines ou des plantes. L'offre sur le thème du jardinage et de l'art floral est par conséquent très large. Entre 10 et 14 heures, le marché de Dudelange est ouvert à l'Urban Garden Neischmelz, route de Thionville. Les personnes qui voyagent en bus peuvent descendre du bus TICE numéro 9 au skatepark P&R. L'événement durera jusqu'à 17h, les visiteurs peuvent s'approvisionner en plantes au Bâtiment 4, 66 Rue de Luxembourg.

Photo: Armand Wagner/Archives

7) Livres et jouets au Kannerfloumaart de Rosport

(vb) - Au parc de la Sûre à Rosport, les enfants pourront fouiller à leur guise parmi les livres et les jouets d'occasion - et peut-être dénicher une belle pièce pour quelques euros. Le «Kannerfloumaart» est organisé par le chœur d'enfants Sauerquakerten de Rosport. 41 exposants avec 63 tables se sont déjà inscrits. Le marché aux puces aura lieu le samedi de 10 à 16 heures et proposera tout ce qui fait battre le cœur des enfants. De la nourriture et des boissons ainsi que du café et des gâteaux sont prévus.

Photo: privée

8) Braderie à Echternach

(j-ps) - «Une braderie avec de nombreuses bonnes affaires et des offres intéressantes», promet l'association des commerçants d'Echternach. Ce week-end, de vendredi à dimanche, Echternach accueille à nouveau la braderie. Les commerçants ont la possibilité d'écouler leurs marchandises pour faire de la place aux nouvelles et les visiteurs ont l'occasion de faire de bonnes affaires.

Photo: Frank Weyrich

9) Un marché de voitures d'occasion à Ettelbruck

(j-ps) - Ce samedi et ce dimanche, le marché de voitures d'occasion aura lieu entre 10 et 18 heures sur le parking de la digue à Ettelbruck. Une multitude de véhicules les plus divers - de la microcar à la voiture de luxe - n'attendent plus que vous. Comme c'est toujours le cas lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il convient d'examiner le véhicule à la loupe avant de l'acheter. Si c'est un concessionnaire qui vend la voiture d'occasion, une garantie de deux ans s'applique, ce qui n'est pas le cas pour les ventes privées. En effet, si la négociation a été fructueuse, le nouveau propriétaire doit prendre en charge les éventuels dommages. Vous trouverez d'autres conseils de loisirs dans le dossier thématique correspondant.

Photo: Armand Wagner/LW-Archives

