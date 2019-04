Les établissements scolaires luxembourgeois qui avaient annulé l'événement prévu le 4 mai prochain, ont proposé d'autres dates d'accueil aux familles, a indiqué le ministère de l'Education nationale, ce jeudi.

Neuf lycées refixent les dates de leurs portes ouvertes

Marc AUXENFANTS

Les futurs élèves de l'enseignement secondaire et leurs parents peuvent se rassurer: neuf lycées luxembourgeois, qui avaient organisé puis annulé leurs journées portes-ouvertes pour le 4 mai prochain - en raison du deuil national décrété pour le décès du grand-duc Jean - pourront finalement les accueillir et les informer en vue de la rentrée 2019-2020. L'information a été communiquée ce jeudi par le ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Ainsi, au Lycée Michel Rodange, la porte ouverte est avancée au 3 mai 2019 et sera répétée, comme prévu, le 7 mai 2019.



Au Lycée de garçons d'Esch, au Lycée technique de Lallange, au Lycée Bel-Val, au Sportlycée, au Maacher Lycée Grevenmacher, au Lycée Robert Schuman et à l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg, les portes ouvertes sont reportées au 11 mai 2019.

Seul, le Lycée Aline Mayrisch a maintenu l'annulation. L'établissement de Merl a fait savoir que les parents et élèves intéressés pourront profiter des rendez-vous déjà fixés au 6 mai et au 11 mai 2019.