Luxembourg 4 min.

Neuf inculpés dans l'affaire «Bommeleeër»

Le parquet de Luxembourg vient d'inculper neuf personnes dans le cadre du dossier « Bommeleeër ». L'affaire porte sur une série d'attentats ayant frappé le Grand-duché entre 1984 et 1986. Plusieurs anciens dirigeants de la Gendarmerie, des enquêteurs de la Sûreté publique et un membre de la Brigade mobile figurent parmi les mis en cause.

Du 17 mai au 12 juillet 2019, dix personnes ont été entendus par le juge d’instruction directeur de Luxembourg dans le cadre du dossier dit « Bommeleeër ». Ce mercredi, un communiqué du Parquet, a annoncé qu'à la suite de ces interrogatoires il a été décidé d’inculper neuf des dix. L'exception se nomme Bernard Geiben, ancien officier de la Gendarmerie et fondateur de l’unité spéciale de Gendarmerie .



Dans sa présentation, le parquet détaille les inculpations. Ainsi, cinq anciens dirigeants de la Gendarmerie grand-ducale ont été mis en cause comme co-auteur/complice de six attentats postérieurs à l’attentat du 19 octobre 1985 visant le Palais de justice à Luxembourg. Les infractions reprochées sont nombreuses : «tentative d’homicide, coups et blessures volontaires, incendie criminel, infraction à l’article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché, infractions prévues aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, faux témoignage en matière criminelle et entrave à l’exercice de la justice».

L’inculpation des cinq personnes en question en tant que co-auteurs, voire complices de la série d'attentats ayant secoué le pays entre novembre 1985 et mars 1986, se base sur le constat que ces actes n’ont été rendus possibles «que grâce à leur protection, leur conseil et leur direction».

Trois anciens enquêteurs de la Sûreté publique figurent également parmi les mis en cause. Le juge d'instruction a mis en lumière des faits suffisamment graves pour que tous soient inculpés pour faux témoignage en matière criminelle en relation avec l’observation de Bernard Geiben, à Bruxelles.

103 rapports

Un ancien membre de la Brigade mobile de la gendarmerie a, pour sa part, été inculpé du chef de faux témoignage en matière criminelle.«Cette mesure vise les déclarations de celui-ci en relation avec l’attentat aux casemates du plateau du Saint Esprit du 5 juillet 1985.»

Au cours des cinq dernières années l’équipe d’enquête de la Police grand-ducale en charge de ce dossier a réalisé sous la direction du juge d’instruction directeur une multitude de devoirs supplémentaires. Pas moins de 103 rapports séparés ont été rédigés au fil des investigations. Dans le cadre de leur mission, les enquêteurs ont également établis toute une série de rapports de synthèse. «Il est à noter qu’un certain nombre de commissions rogatoires internationales et de vérifications ont été exécutées à l’étranger», précise le parquet.

L'instruction se poursuit

Le parquet a rappelé qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Ce qui reste le cas dans cette affaire dite «Bommeleeër». En effet, l’instruction n'est pas close. Aussi «à ce stade de la procédure il est prématuré de se prononcer quant à un éventuel renvoi de l’affaire devant une chambre criminelle ou le cas échéant une éventuelle ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil».