Neuf événements pour votre week-end

Vous n'avez rien de prévu pour le week-end? La rédaction vous a sélectionné neuf événements à ne pas manquer.

Vous ne savez pas encore quoi faire ce week-end? La rédaction vous aide et a sélectionné une série d'événements.

1) Moselle - Lumières et musique

Des montgolfières brilleront dans le ciel nocturne en face de Remich. Photo: Brain&More/Claude Piscitelli

(vb) - Un spectacle de son et lumière au bord de la Moselle fait partie des événements à ne pas manquer ce week-end. Ce samedi soir, le festival «Mosel Licht & Flammen» illuminera de mille couleurs quatre localités de la Moselle luxembourgeoise. Au programme: un feu d'artifice, des shows laser, deux mappings vidéo sur les façades de bâtiments, plusieurs marchés et un lâcher de ballons.

Le meilleur moyen pour les visiteurs de se déplacer entre les quatre localités de Wasserbillig, Grevenmacher, Wormeldange et Remich est de prendre une navette. Le programme complet est disponible, et peut être consulté ici.

2) Une visite nocturne des hauts-fourneaux de Belval

(GlS) - Envie d'une aventure nocturne à une hauteur vertigineuse? Si vous répondez à cette question par un oui catégorique, alors un détour par Belval s'impose samedi soir. En effet, une visite nocturne des anciens hauts-fourneaux y est proposée.

Ce samedi, les visiteurs peuvent explorer les hauts-fourneaux de nuit. Photo: Claude Piscitelli

Entre 18h et minuit, les visiteurs équipés d'un casque et d'une lampe pourront grimper à l'intérieur au haut-fourneau A et profiter de la vue nocturne sur le quartier de Belval et ses environs. La dernière entrée est prévue à 23h30. La visite comprend également une visite de la cave de la Möllerei.

3) Une soirée sous le signe des arts martiaux

Rendez-vous à Diekirch. Photo: Shutterstock

Les arts martiaux sont à l'honneur ce samedi soir à la salle Al Seeërei de Diekirch. C'est là qu'auront lieu, à partir de 19h, les Diekirch Adler Fight Championship, un événement international de Muay-Thai et de K1-Rules.



Les spectateurs auront droit à des combats passionnants tout au long de la soirée, auxquels participeront des sportifs venus du Luxembourg et de l'étranger. La restauration sera également assurée.

Les portes ouvriront à partir de 18h. Les billets sont en vente sur place.

4) Ambiance Oktoberfest au Luxembourg

(GlS) - Vous n'avez pas pu vous rendre à l'Oktoberfest originale de Munich? Pas de problème, vous n'êtes pas obligé de faire un long voyage vers la capitale bavaroise pour vous mettre dans l'ambiance. Au Luxembourg aussi, de nombreuses fêtes de la bière ont lieu en automne.

Les tentes ne sont pas aussi grandes qu'à Munich, mais cela n'enlève rien à l'ambiance. Photo: dpa

Ce week-end, des Oktoberfest sont prévues à Wormeldange et à Bertrange. La bière et la musique sont assurées. Alors n'hésitez pas à enfiler vos pantalons de cuir ou vos tenues traditionnelles lorsque le mot d'ordre sera «O'zapft is!»

5) Marché d'antiquités sur la place d'Armes

(dat) - Les prévisions météorologiques sont bonnes pour samedi. On pourrait donc profiter de cette occasion pour chiner des antiquités sur la place d'Armes de la capitale. Le Marché à la Brocante - le dernier de la saison - est ouvert de 8h à 18h.

Au choix, ou en complément, il y existe toujours la possibilité de se rendre à un marché hebdomadaire sur la place Hamilius, de 7h30 à 14h.

6) Une offre de concerts variée

(ela) - Les amateurs de musique et de concerts de tous genres trouveront leur compte ce week-end, surtout le samedi.

D'une part, le musicien luxembourgeois Serge Tonnar présentera son nouvel album «Jo an Amen» samedi à la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette. L'entrée est prévue à 19h30. Les billets sont en vente ici et sur place. Ensuite, le troisième jour de la tournée «Upside Down» du rappeur Thomas Faber (plus connu sous le nom de Maz) aura lieu aux Rotondes à Bonnevoie. L'entrée se fait à partir de 20h, avec un ticket déniché ici ou sur place.

Le Luxembourg a également son rendez-vous pour la tournée du jeune rappeur Maz. Photo: Elena Arens

Pour les amateurs de musique metal, les «Eisléker Metal Frënn» proposent un concert samedi au centre culturel de Rambrouch pour fêter leur 20e anniversaire. Le groupe local Sublind ainsi que le groupe allemand de thrash metal Nocturnal se produiront entre autres. L'entrée se fera à partir de 18h et les billets seront disponibles sur place.

La Rockhal offre aux fans de Jean-Jacques Goldman une soirée inoubliable avec des chansons comme «Je marche seul» et «Encore un matin». GoldmanMania interprétera les plus grandes chansons du chanteur français sur scène le samedi à partir de 20h30. L'entrée se fait à partir de 19h30, les billets sont en vente ici ou sur place.

7) Chasse aux bonnes affaires dimanche

(nas) - Ce dimanche, les magasins de nombreuses localités vous invitent à participer au «Mantelsonntag». Ce dimanche d'ouverture des magasins est une longue tradition, puisque les résidents profitaient autrefois de cette occasion pour s'acheter un manteau chaud pour la Toussaint et l'hiver qui approchait.



Outre les grands centres commerciaux du pays, de nombreux magasins de la capitale, d'Ettelbruck, d'Echternach, de Grevenmacher et d'Esch-sur-Alzette sont ouverts et proposent des offres spéciales.

8) Marché du livre à Differdange

(j-ps) - Un livre peut être lu plusieurs fois. Mais à un moment donné, il n'intéresse plus. Il est temps que l'ouvrage trouve alors un nouveau propriétaire avide de lecture. Ce week-end, Differdange accueille la 13e édition du marché aux livres.

Des collections entières de livres peuvent changer de mains pour quelques euros. Photo: Anouk Antony

Ceux qui n'ont plus de quoi lire et qui sont à la recherche de nouvelles lectures trouveront leur bonheur dans le Hall Korspronk. Samedi entre 14h et 18h, et dimanche entre 11h et 18h, les vendeurs proposeront leurs vieux livres à des prix avantageux.

Si vous êtes à la recherche de la perle rare, venez le samedi, si vous préférez des prix cassés, venez tard le dimanche. C'est peu avant la fin du marché du livre que les vendeurs sont le plus enclins à négocier leurs prix.

9) Faire du VTT autour du Titelberg

(j-ps) - Samedi, la «Randonnée VTT» offre la possibilité de se défouler. Deux parcours VTT différents autour du Titelberg ont été balisés à cet effet. La version la plus courte fait 25 kilomètres, la plus longue 45 kilomètres.

L'Union Cycliste Rodange organise la 24ème édition de la «Randonnée VTT autour du Titelberg». Photo: Union cycliste Rodange

La participation coûte entre cinq et six euros. En contrepartie, les participants seront ravitaillés pendant la course et auront la possibilité d'utiliser la station de lavage des vélos après leur effort. L'organisateur attire l'attention sur le caractère expressément récréatif de la randonnée. Il n'y aura pas de classement.

