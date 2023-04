Découvrez les activités sélectionnés par la rédaction pour ce long weekend de Pâques.

Idées de sorties au Luxembourg

Neuf événements pour le week-end de Pâques

Dimanche, c'est Pâques et il est donc grand temps de colorier ses œufs. La rédaction vous a trouvé des idées pour faire autre chose ce week-end que de peindre des œufs et d'oublier ensuite où vous les avez cachés.

1) Le retour des «Péckvillercher»

(SAM) – Pour la 194e fois, le lundi de Pâques, le mot d'ordre est : à vos «Péckvillercher», prêts, partez ! Le marché artisanal où l'on vante les petits oiseaux en terre cuite est une tradition au Luxembourg. Mais il n'y a pas que les Péckvillercher qui sont proposés à la vente à l'Éimaischen - les poteries et les céramiques sont également à l'honneur ce lundi.

Les Péckvillercher se présentent sous toutes les formes et toutes les couleurs. Photo d'archives: Luc Deflorenne

Dans le cadre historique de la vieille ville, le marché artisanal s'étend de 8 à 17 heures sur une longueur de 600 mètres dans la rue du Marché-aux-Herbes , la rue de la Boucherie, la rue du Rost et la rue Sigefroi. Mais les «Péckvillercher» donneront également le ton sur le Marché-aux-Poissons. Cette année encore, tout sera prévu pour amuser les petits : de 10 à 17 heures, des maquillages gratuits seront proposés au carrefour de la rue du Rost et de la rue de la Boucherie.

Pour la nourriture et la boisson, vous n'aurez que l'embarras du choix entre sept stands et des groupes folkloriques assureront le meilleur divertissement avec de la musique et de la danse de 10h à 15h30.

2) Ça gazouille aussi à Nospelt

(ela) - Le lundi de Pâques, il n'y a pas que dans la capitale que tout tourne autour des pipes en terre cuite en forme d'oiseau. À Nospelt aussi, on attend avec impatience le retour des «Péckvillercher». Depuis 1957, les rues de Nospelt sont très fréquentées le week-end de Pâques. Cette année, l'ambiance sera assurée ce samedi jusque tard dans la nuit.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Ce week-end, les rues de Nospelt seront à nouveau très fréquentées. Photo d'archives: Elena Arens

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ce week-end, les rues de Nospelt seront à nouveau très fréquentées. Photo d'archives: Elena Arens Eugène "Usch" Biver montre comment confectionner les Péckvillecher. Photo d'archives: Elena Arens Usch Biver est le seul des potiers à continuer à s'approvisionner en argile sur des chantiers de Nospelt et à fabriquer les oiseaux en terre cuite sur un tour. Photo d'archives: Elena Arens

Le lundi aura lieu la traditionnelle Emaischen, où il sera possible d'acquérir l'un des nombreux «Péckvillercher» à partir de 10 heures. Cette année encore, il y aura des oiseaux particuliers à collectionner. Parmi eux, l'Emi, le Blo Blimchen, le Gibsy et le Friddenspéckvillchen. Toute la journée, il sera également possible d'assister au travail des potiers. L'entrée est gratuite le lundi de Pâques. Pour plus d'informations, cliquez ici.

3) Se dépenser et montrer sa forme à Grevenmacher

La course principale de dix kilomètres attire des noms illustres de la scène de la course à pied luxembourgeoise. Photo: Christian Kemp

(vb) - Du coureur amateur à l'athlète ambitieux, tous peuvent montrer leur forme le lundi de Pâques lors de la 45e édition de la Course de Pâques. La course de 10 kilomètres à travers la vieille ville de Grevenmacher et sur les rives de la Moselle attire chaque année près de 700 participants, dont des noms célèbres comme le multiple vainqueur Yonas Kinde. Outre la course principale (10 km), il y a une course pour tous de 5 kilomètres et plusieurs courses pour enfants et jeunes de 800 mètres et 2 kilomètres. Les heures de départ se situent entre 9 et 11 heures, le départ et l'inscription tardive sur l'esplanade du centre culturel et sportif.

4) De vieilles voitures à Echternach

Des véhicules entretenus avec amour, comme cette Cadillac, sont à voir dans la vieille ville d'Echternach. Photo: Viktor Wittal

(vb) - La ville d'Echternach propose un voyage passionnant dans plusieurs décennies d'histoire automobile avec le Car-Sonndig le dimanche de Pâques. Sur la place du Marché et dans les rues adjacentes, les propriétaires exposeront leurs voitures, tracteurs et motos de collection de 11 à 17 heures. L'entrée est gratuite.

5) Rencontrer le lapin de Pâques à Clervaux

(nas) – Si vous avez plutôt envie d'artisanat et d'animations pour les petits, le lundi de Pâques à Clervaux est fait pour vous. Le Tourist Center de Clervaux y organise son traditionnel «Cliärrwer Ustermaart». De 11 à 18 heures, un programme d'animation pour petits et grands se déroulera dans la zone piétonne et sur la place du Marché.

Des artisans proposeront à la vente leurs propres créations, dont des bijoux, des décorations en bois et du matériel pour le tricot et la couture. Mais l'offre comprend également des produits régionaux et locaux. Pendant ce temps, les associations locales s'occupent de la restauration. Des sculpteurs de ballons, du face-painting et un atelier de bricolage avec de la laine ou un atelier de cirque attendent les petits visiteurs. À partir de 15 heures, le lapin de Pâques distribuera aux visiteurs ses œufs de Pâques peints de toutes les couleurs.

Une navette sera disponible toute la journée entre le Hall polyvalent et la place de la Libération.

6) En route pour l'«Ouschter Sënn'satioun» au parc Sënnesräich

(nas) – «Profitez de moments ei-malins avec votre famille pendant le week-end de Pâques !» - peut-on lire sur le site internet du parc Sënnesräich à Lullingen. En effet, la manifestation de Pâques «d'Ouschter Sënn'satioun» y aura lieu en plein air le samedi et le dimanche. Les enfants devraient trouver leur compte parmi les nombreux ateliers et activités proposés.

Où participer à une chasse aux œufs dans la Grande Région? Alors que le lapin de Pâques s'apprête à venir couvrir le Luxembourg et la Grande Région, d'œufs en chocolat, Virgule vous a préparé une carte interactive pour dénicher les meilleures chasses aux œufs du territoire.

Une chasse aux œufs de Pâques dans le labyrinthe de haies, un jeu Lotti-Karotti XXL, une pêche aux canards dans l'étang et un atelier d'argile sont par exemple au programme. Tandis que les petits gourmands pourront participer à un atelier de pâtisserie, les visiteurs passionnés de travaux manuels pourront faire preuve de leur talent en passant le permis de conduire pour brouette.

Le site est ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Les billets pour les différentes activités peuvent être achetés en ligne.

7) Kermesse de Pâques d'Esch

(GlS) – L'ambiance de Pâques sera également au rendez-vous ce week-end à Esch. La traditionnelle kermesse de Pâques aura lieu sur la place des Remparts ainsi que sur la place Victor Hugo. Pas moins de 29 jeux, manèges et autres stands ont été installés cette année encore dans la métropole du Minet. Les points forts sont le King sur la place Victor Hugo ainsi que le Ring Runner sur la place des Remparts.

La kermesse de Pâques d'Esch est ouverte tous les jours de 14h à 20h, les stands de nourriture ouvrent même à 12h. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Esch ce week-end, ne vous inquiétez pas. La kermesse est encore ouverte jusqu'au 16 avril.

8) Des oiseaux dans le Grund

(j-ps) - Quels oiseaux vivent dans le Grund ? Pourquoi même des oiseaux rares viennent-ils dans nos villes ? Claude Heidt, ornithologue et collaborateur scientifique du Naturmusée, répondra à ces questions et à bien d'autres encore lors d'une promenade guidée samedi. Les personnes souhaitant participer au safari ornithologique urbain doivent s'inscrire auprès du Muséum d'histoire naturelle. La participation est gratuite, mais il est préférable de se munir de jumelles et de vêtements imperméables.

Il y a quelque temps, un couple de grands-ducs d'Europe a installé son nid dans les falaises de Clausen, dans la capitale. Photos: Servais Hoffmann

Le départ est prévu à 9 heures devant le Musée national d'histoire naturelle au Grund. La randonnée guidée dure deux heures. Il n'y a toutefois aucune garantie que les oiseaux rares se montrent devant les jumelles ou l'appareil photo.

9) Exposition d'œufs de Pâques au château de Vianden

(stm) - Le château de Vianden accueille une première à Pâques. Pour la première fois, des oeufs de Pâques créés par des artistes internationaux seront exposés dans la grande salle. Les œuvres d'art sont réalisées dans les matériaux les plus divers, comme le bois, le papier et la porcelaine. Des œufs traditionnels sont également utilisés.

L'imagination n'avait pas de limite pour l'application des motifs sur les œufs. Ceux-ci ont notamment été peints, tournés et gravés. Les œufs artistiques peuvent être achetés par les visiteurs. L'exposition est ouverte tous les jours de 10 à 18 heures. L'entrée coûte 2,50 euros.

